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отруєння (931) ресторани (186) Харків (3918) їжа (267)

Кількість отруєних у ресторанах Харкова досягла 34 осіб, поліція почала провадження, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Події

Кількість отруєних у ресторанах Харкова досягла 34 осіб, поліція почала провадження, - міськрада

Кількість людей, які звернулися до медиків із харчовим отруєнням після того, як поїли в двох харківських ресторанах, становить 34.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"22 дорослих і 12 дітей. Всі середньої тяжкості - хтось досі в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому ... Також фахівці побоюються, що кількість отруєнь може рости", - написав Сидоренко.

За його словами, обидва ресторани, в яких імовірно отруїлися люди, були закриті для дезінфекції.

"З другої половини дня обидва ресторани не працюють, там проведена дезінфекція, відібрані проби всіх продуктів", - написав Сидоренко.

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За його словами, в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідемрозслідування.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за фактом отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (зокрема 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.
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у обоих тошниловок один хозяин? или как так могло свезти проголодавшимся???
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17.06.2021 19:44 Відповісти
Кернес вже до ресторанів дотягнувся...
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17.06.2021 19:58 Відповісти
Персонал не моет руки после сортира.
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17.06.2021 20:04 Відповісти
шаурму уже в ресторанах начали подавать...
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17.06.2021 20:12 Відповісти
Наши люди по ресторанам не ходят!
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17.06.2021 20:18 Відповісти
Одразу у двох ресторанах?Щось підозріло... Чи не диверсія?
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17.06.2021 20:36 Відповісти
Кернес передает привет харьковской вате.
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18.06.2021 00:06 Відповісти
Мийте руки перед і зад!
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18.06.2021 00:14 Відповісти
Краще б надали інформацію в пробах яких саме продуктів і що знайшли.
А також хто був постачальником
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19.06.2021 08:25 Відповісти
 
 