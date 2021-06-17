Кількість отруєних у ресторанах Харкова досягла 34 осіб, поліція почала провадження, - міськрада

Кількість людей, які звернулися до медиків із харчовим отруєнням після того, як поїли в двох харківських ресторанах, становить 34.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"22 дорослих і 12 дітей. Всі середньої тяжкості - хтось досі в лікарні, когось вже прокапали і відпустили додому ... Також фахівці побоюються, що кількість отруєнь може рости", - написав Сидоренко.

За його словами, обидва ресторани, в яких імовірно отруїлися люди, були закриті для дезінфекції.

"З другої половини дня обидва ресторани не працюють, там проведена дезінфекція, відібрані проби всіх продуктів", - написав Сидоренко.

Читайте також: Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

За його словами, в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідемрозслідування.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за фактом отруєння людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (зокрема 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.