Зеленський ввів в дію рішення РНБО про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 4 червня "Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом"
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №251/2021 від 17 червня опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документом, Кабінету міністрів України, Службі безпеки України доручено забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом при реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої указом президента України від 5 березня 2019 р. №53.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України покладено на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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