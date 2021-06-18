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Новини Політика України
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РНБО (1714) тероризм (2780)

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 4 червня "Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом"

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №251/2021 від 17 червня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України, Службі безпеки України доручено забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом при реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої указом президента України від 5 березня 2019 р. №53.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України покладено на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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лично у меня не хватает опыта работы в системе права с 1981 года и высшего юридического образования чтобы понять АБРАКАДАБРУ изложенную к тексте.... просто шизофренический набор слов и выражений..
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17.06.2021 20:34 Відповісти
для этого нужен вывих мозга, и он у автора есть, а автор не может не есть. Как-то так Зеленський ввів в дію рішення РНБО про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом - Цензор.НЕТ 2857
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17.06.2021 21:41 Відповісти
Мусора что-ли наконец-то к ответственности за терроризм привлекут?
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17.06.2021 22:49 Відповісти
Скоро вся оппозиция станет террористками ! Маленький зеПутлер набирает силы!
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18.06.2021 08:07 Відповісти
 
 