Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати
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Включення Криму до складу УРСР обійшлося в 105 мільярдів доларів. Україна не хотіла приймати "подарунок", але центральна влада СРСР не залишила їй вибору.
Про це перший президент України Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай, інформує Цензор.НЕТ.
Кравчук каже, що називати передачу Криму УРСР "подарунком" можуть тільки люди, які не читали історичних документів.
За його словами, рішення було прийнято особисто Хрущовим після того, як росіяни, які проживали в Криму, попросили забрати їх з півострова через складні умови господарювання.
Генсек СРСР відразу заявив першого секретаря Компартії України Кириченко, що Україна має забрати проблемну територію.
"Кириченко каже: Як же? У нас же плани! Ми не можемо. І було прийнято рішення Політбюро ЦК КПРС про те, щоб Крим передати Україні. Рішення Політбюро. Але це ж закрите рішення. Було доручення Верховній Раді РФ і ВС України прийняти відповідне рішення. Верховна Рада РФ прийняла рішення передати Крим Україні, а ВС України прийняв рішення прийняти Крим в Україну", - розповів перший президент України.
Кравчук підкреслив, що ніякого "подарунка" не було.
"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала, тому що вона знала, які тяжкі часи її чекають. Це ж не просто взяли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - зазначив ексглава держави.
Також він пояснив, що йдеться про витрати на будівництво каналу, доріг, громадського транспорту, в цілому інфраструктури.
"Це колосальні гроші. Коли я був президентом, мені доповідали, що в ті часи це коштувало Україні понад 105 мільярдів доларів. Це ж було витрачено з українського бюджету. І щороку приймалося рішення про забезпечення Криму продуктами, тому що туристів було багато. Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була витратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - підкреслив Кравчук.
Зараз росіяни, на думку Кравчука, хочуть перетворити півострів у військову базу, "тому що не вистачає, кажу відверто, розуму і можливостей підняти Крим".
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нужно было создать горячую точку.в молдове нашли приднестровье,а грузии абхазию,в азербайджане-карабах,заодно повязав и армению.даже в средней азии нашли таджикистан.
не получилось только со странами Балтии.
***********Дивне формулюваня. Такої посади ("Генсек СРСР") взагалі не існувало. Був Генеральний секретар ЦК КПРС. Першим генсеком був Брєжнєв. А посада Хрущова офіційно звалася "Перший секретар ЦК КПРС".
Статут КПРС, ухвалений XIX з'їздом КПРС, не містив жодної згадки про посаду «Генерального секретаря».
У вересні 1953 року Пленум ЦК КПРС заснував пост Першого секретаря ЦК партії, на який був обраний Микита Сергійович Хрущов.На XXIII з'їзді КПРС, що відбувся 1966 року, за часів Л. І. Брежнєва, були ухвалені зміни до Статуту КПРС і посада «Генерального секретаря» стала офіційною.
А донбасяни нехай повиздихають - це їм за те, що вселились у садиби
заморених штучно організованим голодом українців.
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", прохвост Кравчук удумал ещё и обзавестись лаврами неистового воинствующего патриота. Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" мерзавца Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
Источник: https://censor.net/ru/n3272122