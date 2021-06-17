Український боєць зазнав кульового поранення поблизу Новотошківського увечері 17 червня, - ОТУ "Північ"

На Донбасі поблизу населеного пункту Новотошківське український військовослужбовець зазнав кульового поранення внаслідок прицільного обстрілу з боку російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання ''Північ''.

"Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", близько 18:30, внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошківське, військовослужбовець Збройних сил України зазнав кульового поранення", - сказано в повідомленні на сторінці угруповання в Facebook.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця - середньої тяжкості.

"На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України", - додали в ОТУ.

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