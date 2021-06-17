Канцлер Австрії Курц заявив, що "мир у Європі можливий тільки з Росією"

Канцлер Австрії Себастьян Курц виступає за діалог між Євросоюзом і Росією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Курц висловив задоволення з приводу зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Владіміра Путіна та повернення посла, який дозволить відкриття каналів для діалогу між двома наддержавами.

"Ми також повинні пройти цей шлях у ЄС. Важливо залишатися на діалозі та дотримуватися чіткої лінії у разі розбіжностей, наприклад, у питаннях прав людини", - сказано в заяві Курца.

"Для того, щоб захищати свої інтереси та запобігати черговим негативним виткам у відносинах, ми повинні тримати канали розмов відкритими" – сказав він.

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Водночас є сфери, в яких, на думку канцлера, співпраця має сенс, наприклад у боротьбі зі зміною клімату та пандемією.

"Мир буде в Європі лише з Росією, а не проти неї", - продовжив Курц.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у середу представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні і взаємодії.