Нуланд поінформувала Кулебу про зміст переговорів Байдена і Путіна в Женеві, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала його про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві 16 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів Президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив Президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.

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