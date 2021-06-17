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Новини Політика України
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Нуланд поінформувала Кулебу про зміст переговорів Байдена і Путіна в Женеві, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала його про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві 16 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів Президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив Президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.

Читайте також: Перевіримо, чи дійсно Росія хоче стабільних відносин, - заступник держсекретаря США Нуланд
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Топ коментарі
+9
он все еще висит на трубке - номер вашей очереди 1802.. будьте на связи... нам очень важен ваш звонок )))
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17.06.2021 21:17
+8
а агента козыря не проинформировала Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 4649
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17.06.2021 21:10
+1
Это эксклюзив, там индивидуальный ценник...
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17.06.2021 21:14
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о как Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 1377
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17.06.2021 21:10 Відповісти
а агента козыря не проинформировала Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 4649
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17.06.2021 21:10 Відповісти
он все еще висит на трубке - номер вашей очереди 1802.. будьте на связи... нам очень важен ваш звонок )))
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17.06.2021 21:17 Відповісти
😁👍👏👏👏👏
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17.06.2021 21:19 Відповісти
И на пианино скинулись?
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17.06.2021 21:11 Відповісти
Это эксклюзив, там индивидуальный ценник...
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17.06.2021 21:14 Відповісти
ой...а ермаку то хоть кто-то ответил??? ну хоть чей-то автоответчик? ))))
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17.06.2021 21:15 Відповісти
Кулеба - правильный министр
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17.06.2021 21:16 Відповісти
А посланий (не посол!!!) Єрмак все лісом ходив? 😮
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17.06.2021 21:18 Відповісти
Так, Виктория, ты там вообще охренела? Какому-то Кулебе звонишь! Ермаку надо звонить! И не ты, а лично товарищ Байден. Ну, на крайняк, Камала Харрис - как вице-президент вице-президенту.
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17.06.2021 21:44 Відповісти
Выдав официальное разрешение на проведение следственных действий "прокуратуре ЛНР", Беларусь фактически признала "ЛНР" субъектом правовых отношений. Реакции Украины нет. Бумажка МИД не в счет - это даже не официальная нота протеста.
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17.06.2021 22:12 Відповісти
 
 