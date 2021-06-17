США повинні стати лідером у процесі майбутнього членства України і Грузії в НАТО, - Волкер
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США під керівництвом президента Джо Байдена мають стати лідером в питанні майбутнього членства України та Грузії в НАТО, вважає американський дипломат, колишній спецпосланець США з питань України Курт Волкер.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив, виступаючи на IX Українсько-американському форумі в четвер.
"Ми повторюємо одне й те саме починаючи з Бухареста у 2008 році (тоді на саміті Україна–НАТО нашій країні було обіцяно ПДЧ – ред.). Ми кажемо, що Україна буде членом НАТО, ПДЧ необхідне, але не даємо його Україні… Я сподіваюся, що Сполучені Штати вирішать під керівництвом президента Байдена взяти на себе більш значну роль лідера у визначенні шляху, по якому Україна і Грузія рухатимуться, аби стати членами НАТО. І (США – ред.) керуватиме всім цим в Альянсі, працюватиме з нашими союзниками, щоб у нас знову з’явився імпульс, а не застій, який тривав протягом 13 років".
Водночас, за словами Волкера, він згоден із тим аргументом, що Україні ще потрібно багато чого зробити, аби бути готовою до членства в НАТО. Але, на його переконання, США і НАТО мають дати чітке бачення, як рухатися далі, а не казати весь час "ні, не зараз".
Дипломат відзначив, що українська армія істотно змінилася порівняно з 2014-2015 роками. "Це перевірені в боях людей… Це не ті українські військові, що були п’ять-шість років тому. Це значні сили". За його словами, тому Росії "буде дуже, дуже важко почати нове вторгнення в Україну за межі вже окупованих територій".
Проте у "військовому потенціалі" України є ще чимало прогалин, зазначив Волкер. Це, зокрема, стосується протиповітряної та берегової оборони, протидії ворожим безпілотникам. За його словами, США можуть допомогти розв’язати ці проблеми шляхом надання допомоги, а також продажу військової техніки та озброєння. Він нагадав, що Україна витрачає на оборону і безпеку 7 відсотків ВВП. "Тому в них є можливості для закупівель, і ми повинні бути дуже прихильні до цього, щоб допомогти їм створити необхідний потенціал", - сказав він.
Волкер також зазначив, що Україна має добрий потенціал національної оборонної промисловості, пріоритетом якої має бути забезпечення війська на фронті. Водночас реформа оборонної промисловості, на його думку, значно відстає. "Україна має кілька перлин в її оборонній галузі, але вони укладені в безліч інших речей, які такими не є", - додав він.
За його словами, США і НАТО могли б допомогти Україні розвивати оборонну промисловість, аби вона була "глобально конкурентоспроможною".
Також, на його переконання, Україна потребує посилення цивільного контролю над збройними силами та модернізації Міністерства оборони.
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Могли но не помогли. Короче словесная диарея. Чморота вы, вот и все. Предали Грузию, Сирию, Ливию и Украину. Это на будущее остальным странам, кто еще не пострадал.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.