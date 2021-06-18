Прощання з народним артистом Чапкісом відбудеться 18 червня в приміщенні київської філармонії

Прощання з народним артистом України, хореографом і суддею шоу "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Національній філармонії України в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Прощання буде з 11.00 до 13.00, похорон відбудеться на Байковому кладовищі з 13.00 до 15.00.

На церемонії прощання у всіх присутніх буде можливість взяти участь у створенні книги про історію життя Григорія Чапкіса.

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