Головні новини 17 червня: масова бійка в Раді, Україна обіграла Північну Македонію

В парламенті - наймасовіша бійка цього скликання, в Мін'юсті - обшуки ДБР, Україна святкує перемогу над Північною Македонією, - головні новини 17 червня.

Захисника України поранено на Донбасі

Близько населеного пункту Новотошківське захисник України зазнав кульового поранення під час прицільного обстрілу з боку найманців РФ. Військовослужбовця доставили в госпіталь у стані середньої тяжкості.

Бійка в парламенті

Рукопашну спровокував "Слуга народу" Потураєв. Він, виступаючи з трибуни, сказав, що "епоха бідності" закінчиться тоді, коли повсталий народ розстріляє фракцію "ОПЗЖ". Опезежисти стали прориватися до трибуни з Потураєвим, у них на шляху стали "Слуги народу". Кива затис у потужних обіймах Тищенка, Шуфрич намагався їх розтягнути. "У в'язниці сидітиме, гнида", - прокоментував висловлювання Потураєва Рабинович.

Незабаром робота Ради була відновлена. Потураєв каже, що не бажає нікому з ОПЗЖ лютої смерті. Разумков обіцяє, що питання про бійку винесуть на розгляд регламентного комітету Ради. "Ситуація була неприємна", - прокоментував спікер.

Обшуки в Мін'юсті

ДБР обшукує Антирейдерську комісію Міністерства юстиції. Про це повідомив міністр Малюська. Затриманих немає, в рамках якого розслідування проходять обшуки - поки невідомо.

Моргенштерн подав до суду на СБУ

Російський репер хоче оскаржити заборону на в'їзд в Україну в Окружному адміністративному суді. В ОАСК поки не вирішили, чи відкривати за цим позовом провадження. В СБУ вже заявили, що стоять на сторожі національних інтересів України, і до суду - готові.

Літак-нелегал з Румунії впіймали аж під Бердичевом

Літак залетів на територію України вночі. Від кордону він дістався до аеродрому в Бердичеві Житомирської області і там сів. Коли його спробували затримати прикордонники, пілот знову піднявся в повітря. Тоді прикордонники затримали людину, яка координувала рух літака з землі, і після цього повітряне судно приземлилося. На борту був пілот і двоє пасажирів. Їх затримали.

Україна обіграла Північну Македонію

Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) і Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі.

У Держдумі РФ хочуть покарати українців за "Путін - х#йло"

Кричалка, що звучала під час матчу "Україна-Північна Македонія", зачепила члена комітету Держдуми РФ з фізкультури Дмитра Свищева. "Це однозначно добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суварістю", - сказав Свищев.