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Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович

Новини Цензор.НЕТ Події

Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович

Відповідальність за потоп у Керчі несе окупаційна адміністрація. Після 2014 року тут жодного разу не чистили русла річок, через які вода зазвичай стікала після злив.

Про це розповіла редакторка місцевого сайту Белла Демідовіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, містом протікають кілька невеликих річок, які у рясні дощі стають водовідводами.

"Починаючи з 2014 року, коли прийшла Росія, ці річки ніхто не чистив. Річище ніхто не чистив. У нас постійно в місті йдуть суперечки між адміністрацією та людьми, які проживають у місті біля цих річок. Чому не чистять ці річки? Через них відходить зайва вода після злив. У нас і раніше було таке, що дамби проривали. Але востаннє це було у 2001-2002 роках. Завжди у нас річки чистили. Зараз же це не річки, а хащі з деревами, зарослі очерету і сміття. Якби у нас річки почистили, то такого трешу не було б", – переконана кримчанка.

Журналістка зауважила, що окупанти "обіцяють" надати допомогу, зокрема матеріальну. В місті запровадили режим надзвичайної ситуації: "Але ти ж не можеш оцінити вартість підтоплень, того, що тобі коштувало купити всі ці речі. Що тобі коштувало привести до ладу квартиру".

Нагадаємо, 17 червня в мережі оприлюднили кадри, як "голова" Криму Сергій Аксьонов рухається на човні, а за ним пливуть кілька, як стверджували користувачі, рятувальників. Як виявилось, окупована Керч унаслідок проливних дощів затопило.

На завтра в місті знову оголосили штормове попередження. Зараз керуючі компанії, комунальники намагаються залатати дірки на дахах.
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Топ коментарі
+37
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 1492
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17.06.2021 22:45
+35
Хотели воды, получите. Что опять не так? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9007
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17.06.2021 22:36
+20
это стало мемчиком)) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4758
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 3473
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17.06.2021 22:43
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Хотели воды, получите. Что опять не так? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9007
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17.06.2021 22:36 Відповісти
Та ще б трішки камінців з неба 🤔
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17.06.2021 22:43 Відповісти
нужно ударить скрепами и крестным ходом!!!!
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 656
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18.06.2021 00:02 Відповісти
Крестным сплавом
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18.06.2021 05:50 Відповісти
Там в русла рек нападало столько камней с неба, что старик Архимед им привет с того света прислал. Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 9614
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17.06.2021 22:58 Відповісти
НУ! за дидов!!!!
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17.06.2021 23:58 Відповісти
В Крыму, как обычно,последние семь лет...
Як не потопачка, то болячка..
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17.06.2021 22:38 Відповісти
А бодай би ви всі там потопилися, зрадники крисчани!
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18.06.2021 00:10 Відповісти
Да! Ну как там на кацапстане яніч? ***** кормит или как? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 6652
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17.06.2021 22:40 Відповісти
Не кормит, только корешком по губам водит.. Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8503
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17.06.2021 22:41 Відповісти
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4362
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17.06.2021 22:50 Відповісти
Якої нести кацапориле путлернятко хвилюється?
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17.06.2021 22:41 Відповісти
Нема води проблема у крисчан, є вода теж проблема... РуззЬгій мір він такий... Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8100
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17.06.2021 22:39 Відповісти
Та так. Набздиш- не вгодиш, а перднеш - розсердиш...Все їм не так ! Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 2875
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18.06.2021 04:07 Відповісти
Зате мона по вулицях на човнах пливти. Швидко, дешево, зручно.Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 6505
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17.06.2021 22:40 Відповісти
А то там на задньому плані прокацаплені крисчани так радуються воді? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 2786
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17.06.2021 22:42 Відповісти
А может то украинская дрг?
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17.06.2021 23:07 Відповісти
Не похоже. В них ні пилки ні шльопанців нема, у тих ласти Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 6398
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18.06.2021 11:28 Відповісти
Ті що пливуть ззаду-вирішили нарешті підмитися- гузнянки смердючі!
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18.06.2021 00:12 Відповісти
То охорона-супровід із "атрядав крымскай самаабароны"! У Кім Чен Ина за машиною бігають а у Аксьонова - за човном плавають! Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 7535
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18.06.2021 06:01 Відповісти
МАБУТЬ ГОНЯТЬСЯ ЗА ЧОВНОМ ЩОБ ЗРОБИТИ НЕДОБРЕ АКСЬОНОВУ.
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18.06.2021 06:57 Відповісти
Так сказати, поблагАдАріть за воду Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 1568
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18.06.2021 11:18 Відповісти
это стало мемчиком)) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 4758
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 3473
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17.06.2021 22:43 Відповісти
вот это Крыму фортонуло -
это ж скоко крыс потонуло
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17.06.2021 22:44 Відповісти
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 1492
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17.06.2021 22:45 Відповісти
Купатися чи не купатись ? (с) Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 977
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17.06.2021 23:14 Відповісти
ИХТИАНДР ПЛЯ!!!!!
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17.06.2021 23:59 Відповісти
Сколько держится высер свинособаки?Засечем?😂🌷×××
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17.06.2021 22:49 Відповісти
Хоч вже помиються в бруднюкі...
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17.06.2021 22:47 Відповісти
вони скажуть шо то лічєбні грязі.
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17.06.2021 23:16 Відповісти
так и есть. после такого циклона грязная вода попадает в водозабор и вызывает всплеск кишечных заболеваний у крыс. а это и есть процесс обезвоживания. Пикантность заключается в том что у местных в нескольких поколениях есть врожденный имунитет к таким заболеваниям а вот у завезенной кацапни - нету. Так что велькомен холерный вибрион.
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17.06.2021 22:55 Відповісти
всхюкни удмурт еще что нибудь по намордовски ты такой прикольный болотный хорек.
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17.06.2021 22:56 Відповісти
кацапа,ну ладно,керчь вам не жалко...а исконный ростов зачем утопили?дон забыли почистить? Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 333от жеж рукожопы
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17.06.2021 23:14 Відповісти
хакасс. твой начальник из чувашского нквд налил тебе ыркуцкой боярки?
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17.06.2021 22:58 Відповісти
Я засек.Высер свинособаки держится меньше минуты.Унижайся дальше😂🌷×××
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17.06.2021 22:58 Відповісти
а чего? эта кацапня такие потешные зверюшки и хрюкают погавкивая так невпопад.
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17.06.2021 22:59 Відповісти
Водичку удмурт плешивый обещал, вот подал по графику)))))
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17.06.2021 22:59 Відповісти
так то вода не та вода. ею только смывать унитазы можно , которые кацапня еще у крысьчан не сняла. В этой воде весь атлас возбудителей инфекций, плюс трупный яд от утопших животных.
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17.06.2021 23:03 Відповісти
Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович - Цензор.НЕТ 8980
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17.06.2021 23:14 Відповісти
закупорить успеют керчь? и сладкой воды хватит на целый год....
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17.06.2021 23:23 Відповісти
Не плавал по Керчи? То ж сиди и молчи!
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18.06.2021 00:14 Відповісти
Приятно поплавать в своей и соседской моче.
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18.06.2021 01:06 Відповісти
Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 3933
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18.06.2021 01:43 Відповісти
Ти ба! Навіть природа проти окупантів! Тепер більше проблем з водою не буде?Не даром у тім році літак над Кримом ганяли,щоб дощ пішом,тепер ловіть воду і в хранилища зливайте.
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18.06.2021 01:58 Відповісти
Саме цікаве - у Криму ще з хозарських часів існувала так звана "чаїрна" система водозбору. Це були як природні,так і штучні підземні резервуари, де збиралася дощова та снігова вода, яка використовувалася для господарських потреб на протязі засушливої пори року. Саме туди по прокладених майстрами водостоках стікали надлишки води від подібних "потопів". Однак з приходом Росії вона була знищена, тому що більшість тих, хто її підтримував у робочому стані та розвивав, емігрували в Туреччину
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максиміліан Волошин "Дом поета")
Приблизно те саме сталося після Реконкісти в Іспанії - коли з Гранади вигнали маврів.
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18.06.2021 06:20 Відповісти
А ще ниють, що Україна їх "геноцидить" , не дає води. Вот же брехуни!
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18.06.2021 07:22 Відповісти
Животных жалко😢
Те, кто не умеет лазать по деревьям наверное утонули🐕🐶🐺🐰🦊🦝🐭🐷🐁🐇🐖🐔🐓🦔
😢😢😢
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18.06.2021 08:20 Відповісти
Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 1313
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18.06.2021 09:14 Відповісти
паРашисты в дерьме плавают - приятно любоваться... дерьмо всплывает!!! А ныли воды мало!!!!! Путлер Х.уйло!!
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18.06.2021 09:54 Відповісти
У крысчан праздник. Им воду дали. Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович - Цензор.НЕТ 735
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18.06.2021 09:59 Відповісти
 
 