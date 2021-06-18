Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович

Відповідальність за потоп у Керчі несе окупаційна адміністрація. Після 2014 року тут жодного разу не чистили русла річок, через які вода зазвичай стікала після злив.

Про це розповіла редакторка місцевого сайту Белла Демідовіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За її словами, містом протікають кілька невеликих річок, які у рясні дощі стають водовідводами.

"Починаючи з 2014 року, коли прийшла Росія, ці річки ніхто не чистив. Річище ніхто не чистив. У нас постійно в місті йдуть суперечки між адміністрацією та людьми, які проживають у місті біля цих річок. Чому не чистять ці річки? Через них відходить зайва вода після злив. У нас і раніше було таке, що дамби проривали. Але востаннє це було у 2001-2002 роках. Завжди у нас річки чистили. Зараз же це не річки, а хащі з деревами, зарослі очерету і сміття. Якби у нас річки почистили, то такого трешу не було б", – переконана кримчанка.

Журналістка зауважила, що окупанти "обіцяють" надати допомогу, зокрема матеріальну. В місті запровадили режим надзвичайної ситуації: "Але ти ж не можеш оцінити вартість підтоплень, того, що тобі коштувало купити всі ці речі. Що тобі коштувало привести до ладу квартиру".

Нагадаємо, 17 червня в мережі оприлюднили кадри, як "голова" Криму Сергій Аксьонов рухається на човні, а за ним пливуть кілька, як стверджували користувачі, рятувальників. Як виявилось, окупована Керч унаслідок проливних дощів затопило.

На завтра в місті знову оголосили штормове попередження. Зараз керуючі компанії, комунальники намагаються залатати дірки на дахах.