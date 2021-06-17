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США (14526) Донбас (21703) Нуланд (162) мінські угоди (2207)

Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд

США розпочнуть консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди.

Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю, ми почнемо серйозні консультації із нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони будуть рухатися до їх реалізації. І тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, але ми готові протестувати це", – сказала Нуланд, відповідаючи на запитання, чому Мінські угоди по-різному читаються в Москві, у порівнянні з Києвом та західними столицями.

Вона додала, що не може говорити про російське прочитання Міських угод, але наголосила, що "Мінські угоди є єдиним письмовим документом, який ми маємо, в якому президент Путін запевнив, що вийде з Донбасу".

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"Питання тепер у тому, чи президент Путін зараз на саміті (в Женеві), просячи США, щоб вони знову були долучені, – як у минулому – до спроб реалізації Мінських угод – чи він справді серйозно налаштований піти геть з Донбасу?", – додала Нуланд.

Вона також прокоментувала можливість активнішого залучення США до вирішення конфлікту на Донбасі.

"Знову ж таки, якщо ми справді відчуємо, що є підстави побачити реалізацію Мінських угод у безпечний і прийнятний для України спосіб – у спосіб, який відновить її суверенітет та територіальну цілісність на Донбасі – взамін якогось типу політичної автономії для Донбасу, і це приведе до виведення російських сил та підтримуваних нею маріонеток – ми були б готові працювати над цим", – заявила Нуланд.
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Топ коментарі
+5
До чего мы дожили. "Настроен ли президент пу уйти из Донбасса..." Это если бы -"настроен ли гитлер уйти из Кракова"... Мы его попросим,блеать...
Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
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17.06.2021 23:23
+3
взамен какого типа политической автономии для Донбасса ?
Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!
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17.06.2021 23:39
+3
Кто-нибудь знает новые матерные слова?!.. Старыми уже мне не описать эту ситуацию..... Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1969
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17.06.2021 23:51
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До чего мы дожили. "Настроен ли президент пу уйти из Донбасса..." Это если бы -"настроен ли гитлер уйти из Кракова"... Мы его попросим,блеать...
Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
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17.06.2021 23:23 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Выходит, мы должны выполнять десятки невыполнимых условий, чтобы агрессор покинул нашу территорию и отцепился от нас - от суверенного государства. И это требуют "цивилизованные" западные "миротворцы".... От нас требуют пойти на условия кремля - международного террориста, чтобы мы переписывали конституцию и законы, разваливающие нашу страну.... Хотелось бы посмотреть, как будут договариваться с Исламским Государством Германия и Франция, когда их будут захватывать, взрывать, брать заложников.... А это обязательно будет - алчное, ненасытное жлобьё часто расплачивается кровью за свои аппетиты....
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18.06.2021 06:48 Відповісти
Может , для начала, хотя-бы посла в Украину назначить? .... лет пять уже нет Проведем консультации с украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1389
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17.06.2021 23:32 Відповісти
поговорите сначала с Порохом - он вам все по полочкам разложит
а потом уже доведите Зе к исполнению
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17.06.2021 23:37 Відповісти
Підтримую на 100%.
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17.06.2021 23:48 Відповісти
Вы его идеализируете. Ему бы сухим из этой воды выйти....ведь все только начинается.
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18.06.2021 00:50 Відповісти
Ватный рашистский длбб ,все только начинается в плане несения ответственности Засрахи за военные преступления перед Украиной ! Тотальная нищета и дезинтеграция вам гарантированы ,тАвАрисч майор, а за Пороха не суетись ,фуфел, суетись за краба галерного. Кстати, как тебе уровень мышебратства , с годами он только увеличивается до лютой ненависти
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18.06.2021 08:58 Відповісти
взамен какого типа политической автономии для Донбасса ?
Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!
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17.06.2021 23:39 Відповісти
в зад тебе и печеньки от Нуланд и шоколадные батоны от Пороха
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18.06.2021 09:00 Відповісти
Кто-нибудь знает новые матерные слова?!.. Старыми уже мне не описать эту ситуацию..... Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1969
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17.06.2021 23:51 Відповісти
Зеленский - вот слабое звено Украины, и на этой слабости сыграют все заинтересованные стороны. Что ж, Украина сама виновата, коли выбрала себе такого президента.
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18.06.2021 00:07 Відповісти
Нуланд....Олбрайт такая же борзая была. Где теперь?
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18.06.2021 00:49 Відповісти
Сейчас лугандон политически очень далёк от Украины. Пусть таким и поживёт ещё лет 20....Под санкциями. Под кремлём....Без разворованных, экологически токсичных, нищих, зомбированных территорий Украина станет процветающей лет на 30 - 50 раньше...
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18.06.2021 07:07 Відповісти
Для начала заставте рф не убивать украинцев. Занимаетесь болтавней. Санкции ваши оказались дряхлыми.
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18.06.2021 08:14 Відповісти
 
 