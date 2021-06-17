Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд
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США розпочнуть консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди.
Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Думаю, ми почнемо серйозні консультації із нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони будуть рухатися до їх реалізації. І тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, але ми готові протестувати це", – сказала Нуланд, відповідаючи на запитання, чому Мінські угоди по-різному читаються в Москві, у порівнянні з Києвом та західними столицями.
Вона додала, що не може говорити про російське прочитання Міських угод, але наголосила, що "Мінські угоди є єдиним письмовим документом, який ми маємо, в якому президент Путін запевнив, що вийде з Донбасу".
"Питання тепер у тому, чи президент Путін зараз на саміті (в Женеві), просячи США, щоб вони знову були долучені, – як у минулому – до спроб реалізації Мінських угод – чи він справді серйозно налаштований піти геть з Донбасу?", – додала Нуланд.
Вона також прокоментувала можливість активнішого залучення США до вирішення конфлікту на Донбасі.
"Знову ж таки, якщо ми справді відчуємо, що є підстави побачити реалізацію Мінських угод у безпечний і прийнятний для України спосіб – у спосіб, який відновить її суверенітет та територіальну цілісність на Донбасі – взамін якогось типу політичної автономії для Донбасу, і це приведе до виведення російських сил та підтримуваних нею маріонеток – ми були б готові працювати над цим", – заявила Нуланд.
Будь ласка, зачекайте...
Что это вообще такое? Это наличие ЯО так влияет на современный мир? Тогда просто жопа.
а потом уже доведите Зе к исполнению
Нуланд , возьми свои печеньки взад!!!!