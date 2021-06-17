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На суді в Гаазі у справі катастрофи MH17 завершено демонстрацію всіх доказів у справі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На суді в Гаазі у справі катастрофи MH17 завершено демонстрацію всіх доказів у справі

У справі про катастрофу рейсу MH17 влітку 2014 року завершили демонстрацію всіх доказів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Прокуратура 17 червня доповнила найважливіші докази, представлені судом раніше. Детально обговорювалася роль Ігоря Гіркіна, одного з підозрюваних. Звинувачення спробувало спростувати твердження захисту про те, що їхні докази містять дезінформацію.

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У справі MH17 судова система в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів. Як з'ясувалося сьогодні під час виступу прокуратури, велике значення у справі мають вежі передачі. Таким чином, судді знають, де були задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети і її утилізації.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Не в тему, но если Нидерланды сейчас дожмут Автрию (ведут 2:0), то нас с Австрией устроит и ничья. На суде в Гааге в деле катастрофа MH17 завершена демонстрация всех доказательств в деле - Цензор.НЕТ 218
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17.06.2021 23:47 Відповісти
Есть !!! Украина на 2-м месте в группе C. На суді в Гаазі у справі катастрофи MH17 завершено демонстрацію всіх доказів у справі - Цензор.НЕТ 154
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17.06.2021 23:55 Відповісти
Думаю к 2051 году вынесут решение...
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17.06.2021 23:50 Відповісти
кремлёвская военизированная банда, сколоченная фуйлом, захватившим власть в 2000-м году - спокойно бесчинствует на углеводородах, которые все жрут, превращая дерьмо в золото, чтобы лицемерно рассказывать пиплу о неисчислимых ткатастрофах за которые нужно жёстко наказать кремль, уже двадцать лет, кряду, вместо того, чтобы что-то серьёзное сделать всего лишь один раз , и у каждого государства в конституции прописано, что человек и его права - это есть высшая ценность!
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18.06.2021 00:11 Відповісти
***** сбивает самолёт, на борту которого погибло 80 детей, оккупирует чужие территории. Но Байден более озабочен Китайской угрозой, если боитесь Китая, то перестаньте покупать китайские товары, но не надо покрывать *****, прикрываясь китайской угрозой
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18.06.2021 00:56 Відповісти
Кто бы что ни говорил, а с лета 2014 года и позже СБУ эффективно работала по перехвату телефонных разговоров всех лугандонских террористов. В основе многих доказательств в Гааге - их болтовня. Да и Моторола и Гиви тоже опрометчиво полагали что безлимитный пакет это удача по жизни.
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18.06.2021 13:21 Відповісти
 
 