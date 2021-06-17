Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет
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Росія повинна піти з окупованих районів на сході України, при цьому роботу в рамках нормандського формату необхідно продовжувати.
Про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку Армін Лашет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія має залишити окуповану східну частину України", - заявив Лашет. За його словами, Мінський процес, хоч і не є наразі дуже ефективним, "принаймні мав ефект заморожування конфлікту, який міг перерости у велику війну на континенті… та трансформував його в політичний процес".
Конфлікт не розв’язано, констатував політик, але процес треба продовжувати, в тому числі в "нормандському форматі". Адже, вказав Лашет, якщо сторони не говорять одна з одною, починає діяти правило сильного - а це хибний шлях.
Стосовно політики щодо Росії та інших країн, з якими в Заходу може бути багато розбіжностей, Лашет зауважив, що з ними треба вести діалог.
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Порошенко подав до суду на Гордона:
(Мені буває пишуть: "Чого ти "козлів", що брехню пишуть і тебе обзивають, просто не "спамиш"?" А я відповідаю - тому що тоді вони отримують своєрідне "задоволення" і навіть "моральну перевагу" (правда - сумнівного характеру") : "Ага! "Заспамив"! Значить він мене боїться! От який я "герой"!" А коли детально "розкладаєш по поличках" і доводиш що опонент - звичайний брехун і наклепник, картина зовсім інша: "ВОНО" "затягує язика в сраку" і наступного разу, перед тим як "жбурнуть шматок лайна", подумає - "А що я отримаю у відповідь?" Мені вже трохи "нудно" стає - я "всаджую жало в задницю" "апанєнту" - а він мовчить!!! Бо знає - у відповідь "жало можу увігнать з подвійною дозою "отрути"!