Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня в розгляді позову Тупицького до Зеленського

Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня за позовом Олександра Тупицького про скасування указу Президента України щодо призначення його суддею КСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"17 червня Касаційний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи №9901/96/21 за позовом Тупицького, у якому він оскаржує указ Президента України №124/2021 в частині скасування указу Президента України від 14 травня 2013 року №256 про його (позивача) призначення суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні суду.

Під час судового засідання було розглянуто низку клопотань.

Зокрема, представник відповідача оголосив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційним поданням 49 народних депутатів від 8 квітня 2021 року №3/133(21) щодо відповідності Конституції указів Президента про відсторонення від посади судді Конституційного Суду та скасування указів Президента про призначення суддів КСУ (питання про відкриття провадження КСУ не вирішено). Верховний Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Своєю чергою представник позивача звернувся до суду з клопотанням про забезпечення позову. Заслухавши думку сторін, Верховний Суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача. Ця ухвала може бути оскаржена у Великій палаті Верховного Суду.

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Верховний Суд також відмовив у задоволенні клопотання представника Президента про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.

Ще одне клопотання представника відповідача – про зупинення провадження у справі до вирішення КСУ справи за конституційним поданням 49 народних депутатів від 8 квітня 2021 року №3/133(21) – Верховний Суд залишив без розгляду через безпідставність і необґрунтованість.

Під час засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України - щодо предмета спору.

У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.