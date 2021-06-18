УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16919 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 198 33
Зеленський (17531) США (14526) Кулеба Дмитро (3205)

Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба

Тема подальшого залучення США у процес мирного врегулювання в Україні буде ключовою під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Ми зараз увійшли в цю стадію підготовки візиту президента. Безумовно, тема подальшого залучення Сполучених Штатів у процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Там буде багато інших важливих тем, але це буде тема номер один", - сказав Кулеба

Він зазначив, що в нього є достатньо підстав стверджувати, що Сполучені Штати і хочуть, і можуть бути залучені до процесу мирного врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

"Зверніть увагу на одну деталь: звідки взялася зустріч Байдена і Путіна? Вони поговорили саме в розпал ескалації уздовж українського кордону. Саме в цей момент президент Байден зателефонував Путіну і сказав йому дуже чітко, що те, що він робить на кордоні, - неприйнятно, те, що він робить в Україні, - неприйнятно, і що він готовий поруч сісти і проговорити цю ситуацію, а також усі інші суперечності, які є між Сполученими Штатами і РФ", - пояснив міністр.

Також Кулеба зазначив, що візит Зеленського до США може багато змінити в плані виведення відносин України і США на новий рівень у сфері безпеки.

"Він може змінити багато що в плані виведення наших відносин на новий рівень у сфері саме безпеки. Ви знаєте, що вже станом на сьогодні Сполучені Штати є основним союзником, партнером України в питаннях безпеки, зміцнення нашої оборони. Нам завжди є про що поговорити", - наголосив він.

Глава МЗС додав, що обговорив із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд підготовку візиту Зеленського.

Також читайте: Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд

"І мене дуже тішить, що і американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретні результати. Це повністю збігається з нашим баченням, і ми вже працюємо над його організацією", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, президент США запросив президента України відвідати Білий дім у липні.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Случилось что то очень серьезное. Прилетев домой, Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь. (с)
показати весь коментар
18.06.2021 00:07
+4
Сразу по возвращении Байдена, в Европу вылетела заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Визит предполагает встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета , генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Саннино , генеральным директором по многосторонним связям Бельгии Акселем Кенесом .

А теперь самое интересное - Первое, что сделал Байден по прибытию в США, дал ход докладной записке своего советника по национальной безопасности Jacob Sullivan и отверг кандидатуру Matthew Rojansky на пост руководителя управления по России National Security Council (NSC). В докладной записке Салливана, Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией". (с) ...Перезагрузка 2.0 !?!? ...пздц
показати весь коментар
18.06.2021 00:21
+3
нет.. просто читать умею и знаю где , и не только новости на цензоре как ты..
показати весь коментар
18.06.2021 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Случилось что то очень серьезное. Прилетев домой, Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь. (с)
показати весь коментар
18.06.2021 00:07 Відповісти
тебе уже доложили?))
показати весь коментар
18.06.2021 00:13 Відповісти
нет.. просто читать умею и знаю где , и не только новости на цензоре как ты..
показати весь коментар
18.06.2021 00:16 Відповісти
Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4029
показати весь коментар
18.06.2021 13:16 Відповісти
Сразу по возвращении Байдена, в Европу вылетела заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Визит предполагает встречу с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ и членами Североатлантического совета , генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Саннино , генеральным директором по многосторонним связям Бельгии Акселем Кенесом .

А теперь самое интересное - Первое, что сделал Байден по прибытию в США, дал ход докладной записке своего советника по национальной безопасности Jacob Sullivan и отверг кандидатуру Matthew Rojansky на пост руководителя управления по России National Security Council (NSC). В докладной записке Салливана, Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией". (с) ...Перезагрузка 2.0 !?!? ...пздц
показати весь коментар
18.06.2021 00:21 Відповісти
Байден отверг кандидатуру Matthew Rojansky

Matthew Rojansky характеризовался как "стремящийся к урегулированию отношений с Россией".

Да вот похоже, что какраз наоборот.
показати весь коментар
18.06.2021 00:56 Відповісти
Червоні лінії роздивляються.
показати весь коментар
18.06.2021 00:17 Відповісти
Игорь, а пруф можно ? Для тех кто умеет читать ....
показати весь коментар
18.06.2021 11:37 Відповісти
Буде клянчити НАТУ.
показати весь коментар
18.06.2021 00:10 Відповісти
Ви все врете, у него в кто время большое азиатское турне😃
показати весь коментар
18.06.2021 00:28 Відповісти
Не поїде до Байдена?
показати весь коментар
18.06.2021 00:34 Відповісти
А Байден ему уже на коврике постелил?
показати весь коментар
18.06.2021 00:54 Відповісти
Сравните две новости и подумайте, можно ли ему верить.
1. США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба
2. Разговор Байдена и Путина по Украине был предметным, - Кулеба
показати весь коментар
18.06.2021 00:12 Відповісти
А какая разница. Подъехал нарид к указательному камню- а там написано: зездец, без вариантов
показати весь коментар
18.06.2021 00:30 Відповісти
Напевно для фотки на каміні..
Десь на віллі в Італіях...
показати весь коментар
18.06.2021 00:16 Відповісти
ЦипЦипЦип або КисьКисьКись Землею НЕНЬКИ??
показати весь коментар
18.06.2021 00:22 Відповісти
Радует пока только одно, и то не сильно - Вопрос Украины обсуждался в обеих форматах встречи Байдена и Путина. Байден полностью игнорировал вопрос о "реализации минских соглашений", но четко заявил, что в случае попыток военного давления на Украину, ей будет оказана "необходимая помощь". (с)
показати весь коментар
18.06.2021 00:24 Відповісти
Судя по поступающим сигналам, в ближайшее время Украину ждут , попытки Германии реализовать "План Мааса-Дмитриева" на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" и согласованные усилия пророссийской "группы влияния" в окружении Зеленского по окончательному разрушению отношений между Украиной и США.

Лучше всех о встрече сказал государственный секретарь США Antony Blinken - "Мы сделали то, что должны. Ближайшие месяцы покажут, как это поняла Россия" .. (с) Подождем-посмотрим.
показати весь коментар
18.06.2021 00:27 Відповісти
Американские бизнесмены не захотят торговать с РФ?
показати весь коментар
18.06.2021 00:32 Відповісти
мысль правильная .. мол тогда снимайте полностью санкции с раши - или мы не будем рисковать...мутный этот Бидон (хотя это не он а его кукловоды) и там вазня пошла серьезная - импичмент может быть (по их плану кукловодов, и исполнять обязанности будет Камилла.., и следующий през США по их планах тоже..)
показати весь коментар
18.06.2021 00:50 Відповісти
Зе, если конечно полетит в Вашингтон, там получит инструкции. Но Зе, по большому счету будет интересовать судьба своих денег. Но ему скажут, что не о том он заботится...
Зе, в свою очередь, может этого не пережить без помощи санитаров. Может Зе не надо никуда лететь? Может продолжить риторику угроз и намеков на шантаж в адрес нато, Германии, конгресса сша? Как продолжение, можно поугрожать Польше. Интересно, что те ответят?
показати весь коментар
18.06.2021 01:10 Відповісти
ермака пригласили в Вашингтон?
показати весь коментар
18.06.2021 06:18 Відповісти
Мало к о обратил внимание на байденовское "поддерживаем... в рамках минских".... так вовсе не исключено , что вову в Штатах поставят раком их исполнять точь в точь как написано
показати весь коментар
18.06.2021 11:35 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! ЧТОБЫ США ВВЕЛИ ВОЙСКА НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УНИЧТОЖИЛИ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !!!
показати весь коментар
18.06.2021 11:46 Відповісти
а сейчас там что ??? не надо ничего требовать всё есть как есть хотите признавайте но
без нас.........
показати весь коментар
18.06.2021 14:41 Відповісти
шо там регулировать уже давно всё на металл порезали очередь за трамвайными рельсами...
а после и ж/д пойдут в дело
показати весь коментар
18.06.2021 15:04 Відповісти
 
 