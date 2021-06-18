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США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд

Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи в серпні 2021 року будуть представлені на високому рівні.

Про це заступниця держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", що вийшло 17 червня, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що в серпні відбудеться перший саміт Кримської платформи і США попередньо підтвердили свою участь у ньому. Він запитав, чи може це прискорити деокупацію Криму.

"Я думаю, що це дуже важлива ініціатива з боку українського уряду для підвищення світової уваги до Криму і щоб упевнитися, що це питання в перших рядочках міжнародного порядку денного. І, думаю, США будуть представлені на форумі на високому рівні", - відповіла вона.

Хто саме представлятиме країну на саміті, Нуланд не уточнила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

Автор: Наталя Джума
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Байден дал куйлу список из 16 стратегических объектов США, которые не могут подвергаться кибератакам ?!? ....хм ... я не понял, а шо, остальные значить можно !?, и эти 16-ть тоже можно но очень осторожно, и в крайнем случае !?! ... пздц .. я рыдаю !!!! и это говорит США с убийцей !?!?
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18.06.2021 00:57 Відповісти
Ну про убийцу Байден тогда просто сказал то, что от него хотели услышать. Не больше и не меньше. Это игра на публику. А так - Байден склонен договариваться, отмена санкций против СП-2 тому доказательство. И он очевидно уже о чём-то договорился с пуйлом. Вот о чём именно и взамен на что ? Скоро думаю узнаем.
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18.06.2021 10:58 Відповісти
судя по всему договорились договариваться, не более...
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18.06.2021 14:36 Відповісти
Там как налогоплатильщикам в сша будет трудно объяснить сверх бюджета трат страны на текущий год, могу предположить, что платить за банкет будут Украинцы. А как на счет построить или хотя бы привести в порядок больницы в районах на эти деньги? Но Нулад на такой расклад не согласна. Для них это как сафари, ставки и адреналин.
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18.06.2021 01:20 Відповісти
капец... Америка-америка ... ПОСЛА нет в Украине от вас , и аналогично нет в посла в США от Нас !!! ни это ли называется - Разрыв дипломатических отношений на языке дипломатов !!! США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1499
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18.06.2021 01:23 Відповісти
=====Посол України в США Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США в середу, в день переговорів президентів США та Росії Джозефа Байдена й Володимира Путіна.
Як зазначено в розкладі на 16 червня, оприлюдненому на сайті Держдепу, Маркарова зустрінеться з в.о. помічника держсекретаря у європейських і євразійських справах Філіпом Рікером. Зустріч заплановано на 19.00 за місцевим часом.======
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18.06.2021 08:41 Відповісти
---наша держава вже отримала агреман (тобто попередню згоду - Ред.) щодо того, щоб призначити колишню очільницю Міністерства фінансів Оксану Маркарову послом України в США.---
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18.06.2021 08:43 Відповісти
уровень Пэтриотов нас бы устроил....
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18.06.2021 11:47 Відповісти
для начала! США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6058
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18.06.2021 14:38 Відповісти
 
 