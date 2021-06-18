США на саміті Кримської платформи будуть представлені на високому рівні, - Нуланд
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Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи в серпні 2021 року будуть представлені на високому рівні.
Про це заступниця держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода", що вийшло 17 червня, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що в серпні відбудеться перший саміт Кримської платформи і США попередньо підтвердили свою участь у ньому. Він запитав, чи може це прискорити деокупацію Криму.
"Я думаю, що це дуже важлива ініціатива з боку українського уряду для підвищення світової уваги до Криму і щоб упевнитися, що це питання в перших рядочках міжнародного порядку денного. І, думаю, США будуть представлені на форумі на високому рівні", - відповіла вона.
Хто саме представлятиме країну на саміті, Нуланд не уточнила.
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Як зазначено в розкладі на 16 червня, оприлюдненому на сайті Держдепу, Маркарова зустрінеться з в.о. помічника держсекретаря у європейських і євразійських справах Філіпом Рікером. Зустріч заплановано на 19.00 за місцевим часом.======