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транзит газу (308) Вітренко Юрій (369)

Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно отримуватиме гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Права на владу".

За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

Також читайте: Німеччина і США зроблять усе можливе, щоб РФ не використовувала "Північний потік - 2" для політичного тиску на Україну, - Маас

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Целых 2 года будет получать. Если путлер не решит, что можно бомбить Украину, потому что ценности украинский газопровод теперь для него него никакой не представляет.
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18.06.2021 01:32
+13
он дурак этот ветренко !? ии там в заЗеркалье ВСЕ такие дауны !? Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 4119
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18.06.2021 01:20
+7
Учится жить без халявных российских денег, может уже хватит на трубе сидеть, работать пора. Хотя, учитывая организационное бессилие и вороватость нашей власти, это тоже проблематично.
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18.06.2021 01:43
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он дурак этот ветренко !? ии там в заЗеркалье ВСЕ такие дауны !? Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 4119
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18.06.2021 01:20 Відповісти
а шо, по фейсу не видно?
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18.06.2021 05:19 Відповісти
За чем это выносить в публичное простанство, если нас это не касается вообще? Могут там сами посидеть за чашкой чая и перетереть. Нам то что до всего этого? Он что, отчитывается перед нами, как будто мы влияем как-то на его личные дела?
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18.06.2021 01:27 Відповісти
Целых 2 года будет получать. Если путлер не решит, что можно бомбить Украину, потому что ценности украинский газопровод теперь для него него никакой не представляет.
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18.06.2021 01:32 Відповісти
и что теперь делать?
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18.06.2021 01:33 Відповісти
Учится жить без халявных российских денег, может уже хватит на трубе сидеть, работать пора. Хотя, учитывая организационное бессилие и вороватость нашей власти, это тоже проблематично.
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18.06.2021 01:43 Відповісти
делать надо Я/О
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18.06.2021 01:47 Відповісти
И чё? Будет Я/О, значит будут халявные деньги? Между прочим, чтобы было Я/О - нужны боольшие деньги.
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21.06.2021 21:44 Відповісти
+10500%.. но неЛохам и кондитерам это трудно понять...
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18.06.2021 01:37 Відповісти
А Юлям?
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18.06.2021 01:48 Відповісти
Та заплатят раз,может быть и то не все,и так,частями,и святый вэчир.
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18.06.2021 09:00 Відповісти
"качай или плати". думаю если остановить транзит. Газ по реверсу виртульному придет ?
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18.06.2021 02:29 Відповісти
пора брать всех за бары и презиков и депутатов и таких упырей. За невыполненные обещания и высказанные вслух левые утверждения - расстреливать .
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18.06.2021 04:27 Відповісти
прям как дети - верить всему, что взрослые дяди обещают... Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 5969
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18.06.2021 04:40 Відповісти
В маму уже гранату кидали.Скоро и он дождётся.
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18.06.2021 04:40 Відповісти
А как газ поступит в хранилища на зиму? Зеркаль сказала, что никакого реального реверса нет, Витренко об этом знает?
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18.06.2021 06:05 Відповісти
Дармовщина никогда хорошо не заканчивалась.
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18.06.2021 06:28 Відповісти
А что кто-то говорил о прекращении транзита по этому контракту. А вот что будет новый очень сомнительно.
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18.06.2021 06:50 Відповісти
Отримає, від мертвого осла вуха або як "гарантію" рашки по Будапештському меморандуму.
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18.06.2021 06:58 Відповісти
Гарантия это договор с штрафом за невыполнение который платит гарант.Покажи договор для начала.
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18.06.2021 07:38 Відповісти
Договор есть, но в 24-ом он заканчивается. А следующий если и будет, то уже не на условия "Нафтогаза".
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21.06.2021 21:49 Відповісти
Ясный пень. Подадут в суд. Как в прошлый раз. Расчет на получение процентов. Не все же Коболеву бабло маме переводить.
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18.06.2021 07:48 Відповісти
Цей договір нагадує будапештський меморандум.
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18.06.2021 08:36 Відповісти
Блажен кто верует.
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18.06.2021 08:38 Відповісти
Єдине що не може не радувати. Москалі як завжди думають дупою... Як я пам'ятаю періодично особливо зимою у москалів в ГТС падає тиск. І ось цей перепад компенсувала Україна зі своїх сховищ. Але я розумію що вони могли давно це виправити. Хоча дуже сумніваюсь.. Ну і "каміння з неба" якщо іншим буде гірше.
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18.06.2021 09:26 Відповісти
Какие деньги??? Об чем он говорит?? Какие контракты???
Если Россия достроит газопровод, они просто пустят газ по обходной ветке. Весь имеющийся газ!! Полностью!!! ...и...и..... тогда можно смело бомбить Украину. О каких деньгах идет речь???? Если танки будут стоять у дверей Нафтогаза?????
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18.06.2021 09:46 Відповісти
Зачем сразу бомбить ? путлер просто поставит ультиматум: вода в Крым или газ в Украину...
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18.06.2021 15:27 Відповісти
Не будет никаких ультиматумов.
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18.06.2021 15:33 Відповісти
Що воно базіка? Дурило він, дурило...
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18.06.2021 09:51 Відповісти
Неоднозначно, ведь раньше как раз Украина выиграла у Газпрома иск по контракту на покупку газа с формулой "бери или плати", когда не захотела платить за прописанный в контракте, но не нужный объем газа.
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18.06.2021 13:17 Відповісти
 
 