Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко
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Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно отримуватиме гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Права на владу".
За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати".
"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.
Топ коментарі
+14 Pacersoft Assa
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+13 Игорь Монахов c4e9a61d
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+7 Roman Kovalyov
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Если Россия достроит газопровод, они просто пустят газ по обходной ветке. Весь имеющийся газ!! Полностью!!! ...и...и..... тогда можно смело бомбить Украину. О каких деньгах идет речь???? Если танки будут стоять у дверей Нафтогаза?????