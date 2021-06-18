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Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про "Північний потік-2": Стабільність України має бути гарантована

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про

Якщо Росія політизує проєкт "Північний потік-2", то ця бізнес-ідея буде недійсною. Крім того, має бути забезпечена стабільність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.

За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.

"Ми чітко бачимо наслідки "безпекової та енергетичної політики" для "Північного потоку-2" для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Має бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватися на Європу та трансатлантична взаємодія має поважатися. Якщо Росія політизує проєкт, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.

Також читайте: Якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України, - Зеленський

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вчергове зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ой, були вже у нас Будапештські "гарантувальники"!!! Повсиралися від одного Чуркіна в ООН, ніхто нічого не зробив для виконання "гарантій", потвори!
Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!

Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
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18.06.2021 07:42
+2
Кого этот тип дурит? То он заявляет,что политизация россией "потока-2" остановит проект и тут же твёрдо заявляет,что Германия всё равно достроит его.второе.каким образом этот Лашет собирается гарантировать при действующем "протоке-2" сохранения интереса и безопасности Украине.если Германия не дала хоть какое-то оружие для самозащиты Украине???..Лошара "гонит беса" ???!!!
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18.06.2021 08:29
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Сказали те, кто построили газопровод невзирая на санкции и уговоры. 100% о нашей стабильности заботились.
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18.06.2021 07:24 Відповісти
Тоді навіщо гер Лашет писка розкриває про стабільність України? ві що дурніший за тебе. телепня?))) не розуміє що Німеччина не має думати за Україну?))) Матір Божа нагородила Україну москальськими недоумками...
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18.06.2021 08:01 Відповісти
твоя расєя хіба постачає до Німеччини щось більш технологічне за "лес кругляк"?))) остальноє не до лампочкі?)))
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18.06.2021 08:17 Відповісти
Расскажи, расскажи, бродяга.(С)
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18.06.2021 07:39 Відповісти
Ой, були вже у нас Будапештські "гарантувальники"!!! Повсиралися від одного Чуркіна в ООН, ніхто нічого не зробив для виконання "гарантій", потвори!
Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!

Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
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18.06.2021 07:42 Відповісти
Жадібність-основа капіталізму.Росія немунуче буде використовувати жадібність для розхитування цілосності Європи..
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18.06.2021 07:55 Відповісти
Кого этот тип дурит? То он заявляет,что политизация россией "потока-2" остановит проект и тут же твёрдо заявляет,что Германия всё равно достроит его.второе.каким образом этот Лашет собирается гарантировать при действующем "протоке-2" сохранения интереса и безопасности Украине.если Германия не дала хоть какое-то оружие для самозащиты Украине???..Лошара "гонит беса" ???!!!
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18.06.2021 08:29 Відповісти
Скажет "я гарантирую это" ! Ну может подпишет ещё какой-нибудь "берлинский меморандум" )
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18.06.2021 09:51 Відповісти
Безопасность и неприкосновенность границ уже гарантировали Будапештские подписанты.
И где ...?
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18.06.2021 08:39 Відповісти
 
 