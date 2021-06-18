УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17064 відвідувача онлайн
Новини Події ДТП
4 858 4
ДТП (4209) Рівненщина (910) смерть (6543)

Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Рівненській області поблизу с. Михалин сталася ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, ще троє зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

За даними поліції, повідомлення про ДТП поблизу села Михалин надійшло до поліції від медиків приблизно о першій годині ночі 17 червня.

"Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний водій автомобіля Volkswagen Touran, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, де врізався у дерева та перекинувся.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів транспортного засобу, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин, загинули на місці. 28-річний водій та двоє інших пасажирів - 43-річний та 28-річний односельці зазнали забоїв обличчя та тіла, струсу головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили", - йдеться в повідомленні.

Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали 01

Зазначається, що результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння - 0,81 проміле.

Також дивіться: Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали 02

28-річного жителя села Михалин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали 03
Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали 04
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І водій дебіл, і пасажири дебіли.
показати весь коментар
18.06.2021 07:33 Відповісти
щось таке у цьому є
показати весь коментар
18.06.2021 07:52 Відповісти
потрохи природній відбір випадково народжених дебілів робить своє діло,в безлюдному місці самі себе по тихому,чим більше таких зникне ,тим простіше нормальним людям дихатись буде!!!
показати весь коментар
18.06.2021 10:48 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
показати весь коментар
18.06.2021 11:25 Відповісти
 
 