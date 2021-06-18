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Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів та 122-мм артустановок, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів та 122-мм артустановок, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Минулої доби, 17 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції ЗСУ з артилерійських установок 122-мм калібру, мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новотошківського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї.

Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. Ворог бив із мінометів та озброєння БМП, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів та 122-мм артустановок, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Це мабуть тому що там грім гримить. Говнокомандуючий знає що каже.
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18.06.2021 07:41 Відповісти
"Минские"все равно не денонсируем(А.Данилов) Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів та 122-мм артустановок, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4903
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18.06.2021 07:46 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.06.2021 08:14 Відповісти
і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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18.06.2021 09:46 Відповісти
Зустріч з Байденом пройшла ,тепер ***** може гриміть .........
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18.06.2021 09:28 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів та 122-мм артустановок, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9992
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18.06.2021 09:51 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления раненому!
Вчера на востоке Марика было оч громко! Могу подтвердить.
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18.06.2021 16:59 Відповісти
 
 