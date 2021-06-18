"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН
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Посуха - це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів з використання водних і земельних ресурсів та боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112ua", про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву ООН.
Щонайменше 1,5 мільярда людей безпосередньо постраждали від посухи в цьому столітті, а економічні втрати приблизно за цей час оцінюються в 124 мільярди доларів. Згідно зі звітом, опублікованим у четвер, справжня вартість, імовірно, буде в багато разів вищою, оскільки такі оцінки не включають більшу частину впливу на країни, що розвиваються.
"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає. У найближчі кілька років велика частина світу буде жити в умовах нестачі води. Попит перевищуватиме пропозицію в певні періоди. Посуха - головний фактор деградації земель і зниження врожайності основних сільськогосподарських культур", - зазначила спеціальна представниця генерального секретаря ООН зі зниження ризику лих Мамі Мізуторі.
Вона додала, що проблема посухи нині настільки широко розповсюджена, що до кінця століття практично всі країни в тій чи іншій формі зіткнуться з цією проблемою.
Посухи, які спостерігаються в країнах Європи в останні роки, є найбільш екстремальними за понад 2000 років.
Будь ласка, зачекайте...
Чем теплее на Земле тем больше испаряется воды в океанах, чем больше испаряется тем больше влаги в атмосфере, чем больше влаги в атмосфере тем больше осадков выпадает
Раніше було все просто - з району Ісландії хмари йшли у бік Астрахані та поливали землю дощем.
В цьому році дощі приходять з різних боків та в незрозумілий час.
Мапа воздушних потоків змінюється і на якому варіанті все стабілізується зовсім не зрозуміло.
Може на місці наших родючих черноземів виникнути пустеля за 10-20 років. Може станемо
як Єгипет - Дніпро, 10-15 км по обидва боки - земля, а далі - кам'яниста пустеля...
Менше лупиться треба, то і засух не буде!
смешно же.
б*же, ну не позорьтесь, ну если бы у нас были цены норм. на то шо из членоземов прорастает, то мона и гордиться было б.(ы)
а то - скорбим шо на черноземах был голод, потом сремся шоб приехал мистер Йенс и тут сажал олига, то есть картошку и продавал себе в Нидерланды, а тут платил налоги шоб пенсионисты могли покупать картоху по 2 евро за 200 грамм. - шо тут плохого то?(Алло, Ротшильд, у меня чип барахлит, чет в цыфрах ошибаюсь - где вы видел такую картоху дешевую то? Аллооо?)
Участь у нас незавидная. Поэтому евреи и грабят нещадно, как старуха в постели - в последний раз))
Засуха - это ОТКРЫТЫЙ глобальный волновой процесс, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по подавлению паразитных колебаний. Ваша экономия ничего не даст ..В КОТОРЫЙ РАЗ!!!!
Ну *****, ну учите же наконец то электродинамику. Вы можете ее хотя бы пролистать????
Для цього вчені порівняли супутникові датчики. Ця система збору даних дозволяє "точно оцінити швидкість нагріву світового океану", наголошується в дослідженні.
Також дослідники заявили, що "природне" зрушення в Тихому океані від прохолодної фази до теплої могло зіграти одну з ключових ролей в посиленні світового енергетичного дисбалансу. Дослідження показало, що якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, слід очікувати ще більших змін клімату. "Тенденції, які ми виявили, в певному сенсі були досить тривожними", - заявив автор дослідження і дослідник NASA Норман Леб.
Не. не последствия видят. Но причину до сих пор не понимают.....или не хотят понять.
Ни один из идиотов-камминтаторов не смог понять смысла статьи.
Так на дворі вже 21 рік ...
С такой аграрно-лесной политикой Украине таки грозят засухи, а чернозём превращается в химизованную пыль.