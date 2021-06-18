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"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посуха - це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів з використання водних і земельних ресурсів та боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112ua", про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву ООН.

Щонайменше 1,5 мільярда людей безпосередньо постраждали від посухи в цьому столітті, а економічні втрати приблизно за цей час оцінюються в 124 мільярди доларів. Згідно зі звітом, опублікованим у четвер, справжня вартість, імовірно, буде в багато разів вищою, оскільки такі оцінки не включають більшу частину впливу на країни, що розвиваються.

"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає. У найближчі кілька років велика частина світу буде жити в умовах нестачі води. Попит перевищуватиме пропозицію в певні періоди. Посуха - головний фактор деградації земель і зниження врожайності основних сільськогосподарських культур", - зазначила спеціальна представниця генерального секретаря ООН зі зниження ризику лих Мамі Мізуторі.

Також читайте: Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля

Вона додала, що проблема посухи нині настільки широко розповсюджена, що до кінця століття практично всі країни в тій чи іншій формі зіткнуться з цією проблемою.

Посухи, які спостерігаються в країнах Європи в останні роки, є найбільш екстремальними за понад 2000 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А в оккупированной парашей Керчи вчера с этим не согласились. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 2426
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6665
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18.06.2021 07:47
+6
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6341....
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18.06.2021 07:47
+5
І не тільки лупитись, ще треба хотєлки свої зменшити, а це мабуть неможливо. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 8771
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18.06.2021 08:02
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А в оккупированной парашей Керчи вчера с этим не согласились. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 2426
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6665
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18.06.2021 07:47 Відповісти
последствие глобального потепления
Чем теплее на Земле тем больше испаряется воды в океанах, чем больше испаряется тем больше влаги в атмосфере, чем больше влаги в атмосфере тем больше осадков выпадает
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18.06.2021 09:27 Відповісти
толку з опадів які випадають над самим же океаном - рівно нуль!
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18.06.2021 11:09 Відповісти
а откуда пополняется вода что реки уносят в океаны, моря с материков?
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18.06.2021 13:25 Відповісти
🤔🤔🤔
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18.06.2021 15:19 Відповісти
а ріки типу не міліють? У колодязях вода не уходить?
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18.06.2021 17:27 Відповісти
З підземних джерел і опадів
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21.06.2021 13:38 Відповісти
Точно.Заметили. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 3284
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18.06.2021 07:47 Відповісти
"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6341....
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18.06.2021 07:47 Відповісти
Приезжайте в Украину, чудо-аналитики!
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18.06.2021 07:50 Відповісти
Не наважуся сперечатися з авторитетними вченими-аналітиками-але у нас (Харківська область)-дощі ллють вже...24 дні-щоденно! Вода не встигає входити в землю! Просто "сезон дощів" як в тропіках! "Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН - Цензор.НЕТ 8762
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18.06.2021 08:36 Відповісти
Тут більше лякає не кількість опадів а тенденція.
Раніше було все просто - з району Ісландії хмари йшли у бік Астрахані та поливали землю дощем.
В цьому році дощі приходять з різних боків та в незрозумілий час.
Мапа воздушних потоків змінюється і на якому варіанті все стабілізується зовсім не зрозуміло.
Може на місці наших родючих черноземів виникнути пустеля за 10-20 років. Може станемо
як Єгипет - Дніпро, 10-15 км по обидва боки - земля, а далі - кам'яниста пустеля...
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18.06.2021 11:15 Відповісти
родючих черноземів - нема вже давно тих родючих черноземів.
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18.06.2021 11:24 Відповісти
яка користь із "родючих чорнозьомів" якщо немає в голові клепки їх обробляти і країну розікрали?🤔🤔🤔
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18.06.2021 15:22 Відповісти
це мабуть до Алекса закид.
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18.06.2021 18:07 Відповісти
Або не стабілізується
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21.06.2021 13:39 Відповісти
Ну Криму це точно не загрожує. Вони здають норми ГТО пливучи по вулиці."Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 9653
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18.06.2021 07:55 Відповісти
Як буде людців десять мільярдів ще і не такі засухи будуть!
Менше лупиться треба, то і засух не буде!
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18.06.2021 08:00 Відповісти
І не тільки лупитись, ще треба хотєлки свої зменшити, а це мабуть неможливо. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 8771
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18.06.2021 08:02 Відповісти
а не хер было разгонять общество потребления)) все вопросы к западу, торгашам и дешевкам из Голливуда)
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18.06.2021 09:13 Відповісти
я тоже недоумеваю напр. от слова "развитие экономик" - ну блин до какого предела "развивацца" то? шоп каждый нигер в Бруклине потребл*л по сто литров колбасы вна день, или шоп каждый его собрат в Африке кушал 500 фунтов бананов?
смешно же.
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18.06.2021 08:27 Відповісти
"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН - Цензор.НЕТ 9489
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18.06.2021 08:37 Відповісти
Засуха вот-вот станет следующей пандемией/ Кодлан Коломойского к мировому продовольственному кризису подготовился: Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех (!) украинцев и для меня лично". Благодатные украинские чернозёмы будут проданы еврейскому капиталу РФ и Израиля . Еды в Украине станет меньше. Зато цена еды станет выше.
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18.06.2021 08:12 Відповісти
хаха, на благодатных(а шо по вашему такое "благо" то?) земах стоимость олії заоблачная.
б*же, ну не позорьтесь, ну если бы у нас были цены норм. на то шо из членоземов прорастает, то мона и гордиться было б.(ы)
а то - скорбим шо на черноземах был голод, потом сремся шоб приехал мистер Йенс и тут сажал олига, то есть картошку и продавал себе в Нидерланды, а тут платил налоги шоб пенсионисты могли покупать картоху по 2 евро за 200 грамм. - шо тут плохого то?(Алло, Ротшильд, у меня чип барахлит, чет в цыфрах ошибаюсь - где вы видел такую картоху дешевую то? Аллооо?)
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18.06.2021 08:32 Відповісти
Правящему кодлану Коломойского- гражданина Израиля, военного союзника РФ, сделать из Украины Палестину не удастся. Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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18.06.2021 08:42 Відповісти
де факто земли давно были в чужих руках)) Когда начнется рубка между Америкой и Китаем, в условиях блокады Китая, продукция в России резко возрастет в цене, ибо она будет первым поставщиком Китаю. Возрастет роль и Украины в глазах России. Ждать интервенции или сдачи зелепухина, нужно по любасу) . Тогда нас либо примут в Нату, либо они сами придут, чтобы уменьшить поставки противнику.
Участь у нас незавидная. Поэтому евреи и грабят нещадно, как старуха в постели - в последний раз))
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18.06.2021 09:18 Відповісти
цена еды станет выше. Та куди вже вище-люди добрі! Літр олії(навіть 800-900мл) -коштує 70 гривень! Таке враження що сонях у нас не росте а олію цю завезли з пустелі Сахари!!
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18.06.2021 08:41 Відповісти
Скачек цен вызван низким производством подсолнечника в Украине, России и Аргентине. В результате цены на подсолнечное масло в июле-августе 2020 г. выросли с $700 за тонну до $1700 в марте 2021 года.- Высокие цены равно низкий спрос: что будет с ценами на подсолнечное масло? 25 марта 2021
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18.06.2021 09:37 Відповісти
Низький попит повинен, по ідеї, знижувати ціну ??
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18.06.2021 11:22 Відповісти
попит є але пропозиції немає - тому ціна росте🤓
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18.06.2021 15:24 Відповісти
Высокие цены равно низкий спрос: - не я ж написав ...
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18.06.2021 18:06 Відповісти
Засуха?!
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18.06.2021 08:28 Відповісти
С сегодняшнего дня воду не пью,экономлю.
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18.06.2021 08:57 Відповісти
Хоч одна відповідальна людина.
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21.06.2021 13:40 Відповісти
Спохватились??? Тогда так!
Засуха - это ОТКРЫТЫЙ глобальный волновой процесс, который рискует стать "следующей пандемией", если страны не примут срочных мер по подавлению паразитных колебаний. Ваша экономия ничего не даст ..В КОТОРЫЙ РАЗ!!!!
Ну *****, ну учите же наконец то электродинамику. Вы можете ее хотя бы пролистать????
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18.06.2021 08:58 Відповісти
Зокрема, вчені NASA і Національної адміністрації океанів і атмосфери (NОАА) провели спільне дослідження, за підсумками якого заявили про "тривожне зростання енергетичного дисбалансу Землі". Під терміном "енергетичний дисбаланс" вчені пояснюють велику різницю між тим, скільки "випромінюючої енергії" Сонця поглинається поверхнею і атмосферою Землі, і тим, скільки "теплового інфрачервоного випромінювання" повертається назад в космос.
Для цього вчені порівняли супутникові датчики. Ця система збору даних дозволяє "точно оцінити швидкість нагріву світового океану", наголошується в дослідженні.
Також дослідники заявили, що "природне" зрушення в Тихому океані від прохолодної фази до теплої могло зіграти одну з ключових ролей в посиленні світового енергетичного дисбалансу. Дослідження показало, що якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, слід очікувати ще більших змін клімату. "Тенденції, які ми виявили, в певному сенсі були досить тривожними", - заявив автор дослідження і дослідник NASA Норман Леб.
Не. не последствия видят. Но причину до сих пор не понимают.....или не хотят понять.
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18.06.2021 11:06 Відповісти
Для цього вчені порівняли супутникові датчики. - ???
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18.06.2021 11:20 Відповісти
Засуха, это состояние в ООН после перепоя. А если серьйозно, то лучше бы ООН попросила разных нищих народов меньше детей рожать. И еды бы больше было, и воды хватало бы.
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18.06.2021 09:17 Відповісти
Однако Китай досокращался детей при Мао. У него вскоре предвидится дефицит рабочей силы в 200 000 000 человек. Так то.
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18.06.2021 09:19 Відповісти
Вже дозволили 3-х народжувати. Як розійдуться, мало не здасться.
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18.06.2021 11:16 Відповісти
Як можe бути дeфіцит робочоі сили？ Скільки є людeй, стільки і шукають собі заняття. Якщо частка працeздатних низька, то суспільство будe біднішим за однакових інших умов. Діти так само нeпрацeздатні, як і старі.
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18.06.2021 12:41 Відповісти
Непрацездатні діти? Азіати про таке не чули))
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21.06.2021 13:41 Відповісти
Увы, как всегда...
Ни один из идиотов-камминтаторов не смог понять смысла статьи.
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18.06.2021 09:23 Відповісти
поясніть, пліз ...
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18.06.2021 11:16 Відповісти
о засухе в ПЕРСПЕКТИВЕ
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18.06.2021 11:45 Відповісти
прямо, почти, по сценарию фильма "Интерстеллар"....
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18.06.2021 09:48 Відповісти
Засуха, потом голод и дальше войны /за передел ресурсов/! А проблема же не в засухе, а в безответсвености БЕЗКОНТРОЛЬНОЙ РОЖДАЕМОСТИ /плодить как свиноматки и не думать о балансе человеческой популяции в экосистеме Земли/ Человечество - это заболевание, с которым мать-природа /или бог - как хотите/ будет бороться /резким уменьшение ее числености - любыми средствами, без жалости и "угрызений совести", ибо сами виноваты/!
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18.06.2021 10:55 Відповісти
Блін ... Айзберги транспортувати будемо. До Криму ...
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18.06.2021 11:15 Відповісти
Щонайменше 1,5 мільярда людей безпосередньо постраждали від посухи в цьому столітті, Джерело: https://censor.net/ua/n3272171


Так на дворі вже 21 рік ...
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18.06.2021 11:18 Відповісти
Как то они не впопад. В окно не смотрели?
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18.06.2021 11:23 Відповісти
Ти аналітик від Бога
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21.06.2021 13:42 Відповісти
не смешно.
С такой аграрно-лесной политикой Украине таки грозят засухи, а чернозём превращается в химизованную пыль.
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18.06.2021 15:02 Відповісти
 
 