Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
17 червня в Харків із підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, серед них 17 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, пацієнти вживали їжу з мережі ресторанів.
Нині проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (зокрема 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.
"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.
Пізніше в Харківській міськраді повідомили, що кількість осіб, які звернулися до медиків з харчовим отруєнням, збільшилася до 34.
За фактом отруєння людей поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.
Будь ласка, зачекайте...
"По факту отравления людей полиция открыто уголовное производство"?!
Насмешили. И шо??? Хоть одна падла отравившая людей, за последние 10 лет, как убили санитарную службу и наш "бизнес", особенно пищевой, стал бесконтрольным, типа делай что хочу, хоть одна падла понесла уголовное наказание???? Вот только не надо здесь про смешные штрафы, для них это ничто, я спрашиваю за реальную уголовную ответственность за смерти от ботулизма, сальмонелёза, и за нанесенный вред здоровью у выживших, возмещение морального вреда. Назовите фамилию хоть одного понесшего заслуженное наказание??????
'массовое отравление произошло сегодня в «Якитории» на ул. Квитки Основьяненко