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отруєння (931) Харків (3918) ДСНС (4464)

Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС

17 червня в Харків із підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, серед них 17 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, пацієнти вживали їжу з мережі ресторанів.

Нині проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (зокрема 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вісім підлітків госпіталізували після отруєння невідомою речовиною в гуртожитку коледжу в Івано-Франківську. Троє з них у важкому стані, - ДСНС

Пізніше в Харківській міськраді повідомили, що кількість осіб, які звернулися до медиків з харчовим отруєнням, збільшилася до 34.

За фактом отруєння людей поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.

Автор: Наталя Джума
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Сепари отруєли харківську вату...))...
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18.06.2021 08:02 Відповісти
Болеете?
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18.06.2021 08:13 Відповісти
Что за заведение?
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18.06.2021 08:07 Відповісти
Якитория , на Квитки-Основьяненко
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18.06.2021 08:35 Відповісти
Угу)))

"По факту отравления людей полиция открыто уголовное производство"?!
Насмешили. И шо??? Хоть одна падла отравившая людей, за последние 10 лет, как убили санитарную службу и наш "бизнес", особенно пищевой, стал бесконтрольным, типа делай что хочу, хоть одна падла понесла уголовное наказание???? Вот только не надо здесь про смешные штрафы, для них это ничто, я спрашиваю за реальную уголовную ответственность за смерти от ботулизма, сальмонелёза, и за нанесенный вред здоровью у выживших, возмещение морального вреда. Назовите фамилию хоть одного понесшего заслуженное наказание??????
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18.06.2021 08:12 Відповісти
Люди должны знать своих героев Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1249
'массовое отравление произошло сегодня в «Якитории» на ул. Квитки Основьяненко
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18.06.2021 09:53 Відповісти
 
 