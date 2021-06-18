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Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков прокоментував поведінку фанатів збірної України, які під час матчу Євро-2020 із Північною Македонією (2:1) почали скандувати "Путін - х#йло".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.
"Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Головне, щоб делегат матчу зазначив це в рапорті. Ось і вся відмінність між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд", - сказав Колосков.
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+88 Петя Петрович
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Будь ласка, зачекайте...
...Я шокований.
Отзыв: "Воистину ху.ло!".
Проходи.
И да,путин-х@йло!
Здесь уместна реплика их министра Лаврова:"Дэбилы, ...ля!"
В конечном итоге внесут поправку в конституцию расии о запрете называть путина ******.
И в уголовный кодекс россии добавят статью: -"называл ******"
надо запретить
потому что ***** уже не актуально
***** теперь пи(цензура)арас
Зеленський маленький "Ху@сік"...
А от Путлєр не просто ХуYлище,- а справжнє х#йло !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
..
.
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Ла-ла, ла-ла, ла-ла....
Мы будем это красиво петь.
Здається, я зрозумів, чуму москалі висувають таку абсурдну вимогу. Тут існує лише одне пояснення: вони самі хочуть проспівати цю пісню!
"Заборонити називати препіздєнта РФ "******" під час футбольних матчів".
сделать путина не ******? - нельзя.