В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 967 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 18 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 585 осіб;
летальних випадків – 50;
одужало – 2312 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 25 888 осіб,
методом ІФА – 9342 особи,
експрес-тестами – 15 969 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 228 192 особи;
одужало – 2 147 972 особи;
летальних випадків – 51 952;
проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях", - розповіли в МОЗ.
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