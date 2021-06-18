"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ
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Олімпійська чемпіонка і депутатка Держдуми Світлана Журова прокоментувала поведінку фанатів збірної України, які під час матчу чемпіонату Європи-2020 із Північною Македонією з трибуни почали ображати президента РФ Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Ображати будь-яку людину, хто б це не був, не можна. Це показує рівень культури і освіти цих фанатів. Можна висловити свою думку іншими словами. Будь-які такі образи мають серйозно каратися в будь-якій країні. Наше МЗС може подати до суду позов за образу особи та гідності нашого президента. Це так просто залишати не можна. Також допустимо буде висловити дипломатичну ноту протесту не тільки Україні, але і країні проведення цього матчу - Румунії", - сказала Журова в інтерв'ю Sport24.
Раніше Російський футбольний союз зажадав від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло".
Нагадаємо, 6 червня перед стартом європейської першостіпрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.
11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".
Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.
Будь ласка, зачекайте...
Свиней, которые проживают между Украиной и Китаем, это не касается.
"Слава Україні - Героям Слава!
путін хvйло!
Ла Ла Ла Ла Ла Ла!"
- Мы категорически не согласны с тем, что Путин - *****. Ну какое же он *****? ***** - это не он. Он ну никак не может быть *****м. Это биндеравцы придумали, что Путин - *****. А на самом деле он никакое не *****.
" путін *****! Воїстину *****!" Це не гріх, Господь простить!
В целом, очевидно, что путинская Россия - рудимент «холодной войны», своеобразная реплика советской «империи зла», противопоставляющая себя цивилизованном миру. Американское руководство со времен Рейгана очень хорошо владеет невоенным инструментарием усмирения подобных режимов-париев. Женевская встреча 16 июня положит начало нового этапа противодействия США и стран-партнеров российской угрозе, относящейся к числу основных с точки зрения Пентагона. Это своего рода приготовление жаркого из Путина по-женевски. «Обнуленец» прибудет на переговоры ослабленным, ведь в рукавах у него нет козырей. На шантаж с «гиперзвуковым оружием» и РК «Авангард» никто не поверил, и он остался лишь в анналах российской пропаганды. Бюджет страны-бензоколонки был в 2020 году подорван падением цен на нефть, ведь только на нефтяном обвале РФ доходы казны похудели на 10-15%.
Международный образ Кремля вообще остался без живого места, ведь расправа над Навальным, военная истерия, созданная Шойгу на границах Украины, и бушующие несколько месяцев шпионские скандалы рельефно показали истинную личину путинистов. Жалко выглядит и сам Путин с негативным рейтингом, ведь народу уже надоело для проформы ходить на выборы и референдумы на пеньках. Холодильник побеждает промывку мозгов со стороны черноротых соловьева, скабеевой, симоньян и прочей информационной дряни. В умах людей зарождаются мысли о том, что будет после путинизма, как воссоздавать страну. Джо Байдену не удалось привести Путина к сознанию, ведь этому болтуну все бы разговоры разговаривать ни о чем и нести чушь. Он намертво, как клещ, вцепился в кресло, ведь очень боится международного трибунала за свои преступления. Однако, ответственности ему не избежать и гамбургский счет грядет. Путин понимает, что если СССР проиграл США «холодную войну» и распался, то его коррупционный террористический режим ждет такая же плачевная участь, и он будет максимально тянуть резину с целью самосохранения. Это очень опасно, ведь он задействует все новые инструменты хаотизации. Лидеру США было важно дать понять кремлевцам, что это будет для них иметь фатальные последствия. Байден и передал ему несколько полезных идей. Россия должна осознать свое место в мире и перестать заниматься деструктивной деятельностью, путинскому режиму необходимо вернутся в поле действия международных правовых норм, иначе для нее будут разрушительные последствия. Также, если российские спецслужбы не остановят свой кибертеррор, то при нарушении «базовых норм», установленных в США, будет очень жесткий ответ. Пока не военный, но как знать.
Путин смешон, когда пытается сравнивать бесчеловечные расправы российских силовиков с протестным движением в России и действиями американских властей при штурме Капитолия. Одно дело, когда откормленный путинский силовик страшится удара пустого пластикового стаканчика, а совсем иное, когда провокаторы, поддерживаемые ГРУ, варварски штурмуют здание американского парламента.
По словам Байдена, Путин не желает новой «холодной войны», и видимо у него банально уже нет ресурсов для ведения чего-то подобного на глобальном уровне. Тем более, что Белый дом провозгласил принципиальный курс на сдерживание Кремля в духе Рейгана, если путинцы не перестанут нарушать международную стабильность и будут продолжать сеять хаос в различных точках мира. Что характерно Путин признает: Россия боится подтаскивать военную технику к границе с США, но при этом постоянно давит на страны Европы, испытывая терпение генералов НАТО.
Разговоров о разделе мира и «красных линиях» с Путиным не было, что для него весьма и весьма унизительно. У путинской России не тот статус в международных отношениях, чтобы обсуждать с ней такие проблемы. По этой причине для мамы 9-летней девочки он разъяснил единственный итоговый документ встречи в Женеве на полстранички - Совместное заявление о стратегической стабильности. Путин обрисовал, как прекрасен этот мир, и страшное оружие нужно ограничивать, необходима защита окружающей среды, чистые реки и моря, важно чтобы не было засухи. Вот такой брадобрей. Прямо престарелое «дитя цветов».
Но если судить по выступлению Путина, то он никак не может отойти от темы революции достоинства в Украине в 2013 -2014 годах, это его экзистенциальный страх, ведь в отличие от Януковича ему бежать некуда. Велика Россия, а отступать «обнуленцу» некуда. Мучает его интерес Украины ко вступлению в НАТО, затронутый мазком. Особенно в свете понимания в Вашингтоне необходимости выдавливать российских милитаристов из Арктики, куда они сейчас ведут активную экспансию.
Важно отметить, что Путин готов слить иранцев, чтобы задобрить США, и вероятно скоро следует ожидать тегеранский привет российским предателям в Сирии. Кроме того, Женева вскрыла глубокое разочарование клики Шойгу и других силовиков от действий Путина. Он хочет дожить свой век в спокойной атмосфере и даже возможно насладится возможностями своих элитных активов в странах Запада. Судьба детей также волнует его, ведь они предпочли заграничную жизнь, загниванию на постылой родине. Путин понял о недоверии к нему, и осознал необходимость хотя бы имитировать перемены ради самосохранения.
Есть план кадровых чисток в силовом блоке и удаление из него наиболее токсичных ястребов. Кого на пенсию, кого на тот свет. Для покрытия социалки, во избежание народной революции, путинцы делают ставку на группировку чиновников, которая займется урезанием бюджета силовиков. Из этого следует риск восстания ГРУ против Путина, и обострения ситуации в горячих точках, созданных россиянами.
Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя.
лол, так это *****, какой человек епта, ***** оно и в африке *****, и чмырить его для любого нормального человека является правым делом.
Да и опять же ... за правду в суд на подают.
москаль туп і алогічєн, пслвц і пгврк замєняют моск.
......
і взагалі хай доведуть, що пукін - людина і кричалка - це образа.
Ще дві новини з останніх на цю ж тему на Цензорі:
- Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"
- Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"
Очевидно, наші фанати попали в "десятку" - у кацапів яскраво палає і гучно вибухає...
Обвинитель:
- Ваша честь, может ли защита назвать потерпевшего Путина ******?
- Hет, до вынесения вердикта по этому делу я не разрешаю защите назвать Путина ******!
Адвокат:
- Хорошо, я не буду называть Путина ******, но только до вынесения вердикта по этому делу!
А ***** можно.
И нужно.
Его совершенно невозможно не оскорблять.
- В Третьем Кольце, - заметила, подойдя, Пропаганда Парамоновна, - трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом.
- Ну да, да, конечно, - поспешила согласиться с ней регистраторша. - Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован.
Хай вся Кремляндія знає що про неї думає Україна, бо президент це обличя держави ))