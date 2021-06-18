"МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ

Олімпійська чемпіонка і депутатка Держдуми Світлана Журова прокоментувала поведінку фанатів збірної України, які під час матчу чемпіонату Європи-2020 із Північною Македонією з трибуни почали ображати президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Ображати будь-яку людину, хто б це не був, не можна. Це показує рівень культури і освіти цих фанатів. Можна висловити свою думку іншими словами. Будь-які такі образи мають серйозно каратися в будь-якій країні. Наше МЗС може подати до суду позов за образу особи та гідності нашого президента. Це так просто залишати не можна. Також допустимо буде висловити дипломатичну ноту протесту не тільки Україні, але і країні проведення цього матчу - Румунії", - сказала Журова в інтерв'ю Sport24.

Раніше Російський футбольний союз зажадав від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло".

Нагадаємо, 6 червня перед стартом європейської першостіпрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.

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11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.