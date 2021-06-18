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Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

На бульварі Дружби Народів у Києві, який складається з восьми смуг для руху транспорту, сталася смертельна ДТП. Авто збило літню жінку, яка намагалася перебігти дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють столичні пабліки у соцмережах.

"Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро Дружби Народів і Новусом, літня жіночка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль Mitsubishi (AA7767KH). На жаль, аварія виявилася смертельною - жінка загинула миттєво", - йдеться в повідомленні пабліку "Київ.Оперативний" у Facebook.

 А за інформацією dtp.kiev.ua, жінка перебігала дорогу поблизу підземного пішохідного переходу.

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"Mitsubishi насмерть збив жінку, яка перебігала 8 смуг поблизу підземного переходу", - йдеться в повідомленні.

Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула 01
Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
и главное номера и машину - тупо опубликовали - человек шо, виновен шо поседеет теперь шо старая мразь недопетляла к переходу, а возомнила себя нигером, который обосрал Гитлера, победив всех "арийцев" и прочих на олимпиаде 36-того?
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18.06.2021 08:56
+17
Премию Дарвина ей!!!
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18.06.2021 08:52
+11
Там через 100 метров подземный переход…..
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18.06.2021 08:53
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Премию Дарвина ей!!!
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18.06.2021 08:52 Відповісти
вже!
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18.06.2021 08:53 Відповісти
думала , що вона ще "камсамолка" Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 8917
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18.06.2021 09:00 Відповісти
Судя по возрасту - она пионерка
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18.06.2021 11:47 Відповісти
Пожилой женщине? У нее вполне дети могут быть, тогда премия не положена.
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18.06.2021 09:22 Відповісти
Там через 100 метров подземный переход…..
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18.06.2021 08:53 Відповісти
Так навіть міські безпритульні тварини по переходу переходять. Бо керуються чисто інстинктами самозбереження... А тут?!
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18.06.2021 09:14 Відповісти
Они везде так перебегают, чем думают непонятно
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18.06.2021 08:53 Відповісти
поздновато естественный отбор сработал, наверняка уже успела дать потомство
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18.06.2021 08:57 Відповісти
там же забор! Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 6615
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18.06.2021 15:14 Відповісти
и главное номера и машину - тупо опубликовали - человек шо, виновен шо поседеет теперь шо старая мразь недопетляла к переходу, а возомнила себя нигером, который обосрал Гитлера, победив всех "арийцев" и прочих на олимпиаде 36-того?
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18.06.2021 08:56 Відповісти
Хуже того, он ещё и сядет из-за неё.
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18.06.2021 09:07 Відповісти
нет. ибо розголос.
как было напр. недавно шо мужик стрелял в бандитов, или шо молчел отбивался от других молчелов с ножом
а в случаях остальных - 99%, таки да - за*бутся бегать по судам и получат славаАллаху, или кому там, адвокату, свои 5 лет условно или вообще заедут туда где надо знать специф. мемы и лулзы не дадут хавать.
ну реально - что за бред то - старая кочерга бросилась, а человек ехал домой себе и тут - бегай по судам
Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5203
и кстати, а если он пьян был - это что - и как влияет на то шо дура ему бросилась под колеса то? риторичное, ибо я не юрист как Антиколорадос
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18.06.2021 09:21 Відповісти
Не сядет, но по судам потягают и ремонт машины за свой счет
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18.06.2021 09:21 Відповісти
Может и сесть если скорость привысил
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18.06.2021 09:34 Відповісти
Превышение скорости можно доказать только при использовании приборов. Длина тормозного следа - косвенный признак зависящий от многих факторов (состояния дороги, протектора, давления в шине и даже производителя шины). Рассматриваться будет причина приведшая к ДТП, а причиной было именно нарушение со стороны бабки. Двигайся видитель с меньшей скоростью это не исключило бы ДТП (хотя и снизило бы его вероятность)
Но не исключило - это важно! А вот если бы бабка не перебегала, то ДТП 100% бы не было!!!
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18.06.2021 09:43 Відповісти
Если там есть камеры, то скорость легко определяется экспертизой...
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18.06.2021 09:55 Відповісти
Не легко! Давайте вспомним экспертизы скорости по камерам по всем известной Зайцевой. Одна экспертиза одну скорость дала другая другую (так конечно все равно превышение, но сам факт, как определяется скорость по камерам)
Кроме того, как я уже сказал, причина ДТП не нарушение скорости, а нарушений перехода проезжей части бабкой
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18.06.2021 10:09 Відповісти
и кстати, ну интересно просто - если привысил/пьян и если одно или другое - что решеет судья в таком случае?
по умолчанию он бы спокойно домой доехал.
вот реально. я бы просто отпускал и более того - за ремонт пусть платят родачки, плюс то шо обосрался когда никого не трогаешь и вот те размазня.
интересно бы узнать как в Уэльсе например это обстоит. может если пьян то условка - но за что? а если пьян и превысил, то штраф. а ремонт на кого тогда? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 6429
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18.06.2021 09:45 Відповісти
может она вообще самоубийством жизнь кончала
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18.06.2021 09:36 Відповісти
Тогда проще было на рельсы лечь, или из окна многоэтажки сигануть. Шансов на успех больше.
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18.06.2021 11:11 Відповісти
За Зеленского голосовала или за Бойко
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18.06.2021 08:57 Відповісти
мужик, ну зачем тут это?
получается шо раздавил дуру - "порохобол"? или поп, но правильного митрополиата?
как там в Хайфе погодка то? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5824 (завидует)
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18.06.2021 09:22 Відповісти
за земляка топит. Небось сам бабла накрал и свалил. Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 4710
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18.06.2021 10:07 Відповісти
Вот так жила жила,аж пожилой стала,а опыта не набралась,не успела.
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18.06.2021 09:00 Відповісти
Просто перестала читати газету "Правда" і "Комсомольская правда" Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 3155
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18.06.2021 09:01 Відповісти
Зато теперь точно знает,что так игнорировать ПДД нельзя и больше не будет.
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18.06.2021 09:08 Відповісти
може їй пенсії не вистачало чи сама залишилась - всяке може бути ...
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18.06.2021 11:04 Відповісти
Сходила за хлебушком.
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18.06.2021 09:09 Відповісти
Водія мітсубіші шкода. Ні за що ні про що. Машину в ремонт. Ще і по судам тепер потягають...
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18.06.2021 09:10 Відповісти
Я так понимаю, что про деменцию никто из писунов не слышал.

Хотя конечно это не исключает того, что может бабка просто идиоткой была.
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18.06.2021 09:17 Відповісти
нет, эйнштейновкой - бежать по восьмиполоске с думой Чайковского - Ай, весь мир - тупо кретины, а мне внучку надо послезавтра вести в сад... ой, астанавитесь, мущина, я же вам фабрику Иллича стоила....
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18.06.2021 09:24 Відповісти
Ну может она просто из села приехала. Не обязательно она киевлянка была.
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18.06.2021 09:49 Відповісти
слушай.те
сидите на пособии - сидите
ну зачем свои умозлоключения сюда писсать, таки да?
и кстати - может у нее муж помирал и она несла таблетки, если на то пошло - че, тока с села типо дурачки шо не знают где переход?
ну тогда сорри, вы научился там где светофор и шо его не надо камнем бить шоп переключился? это цивилизация,
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18.06.2021 10:25 Відповісти
Успела
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18.06.2021 09:18 Відповісти
Когда я собирался перебегать проспект Победы от углового корпуса "Большевика" к метро - так я хотя бы пьяным был!
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18.06.2021 09:29 Відповісти
проспект Победы от углового корпуса "Большевика\\\\\\

тю блин, напялил бы буденовку и взял трехлинейку - никакой буржуин бы вас не пнул бампером то, а если бы и пнул, то знал бы вы шо это японский агент и вообще, как он на зряплату рабочего купил такое средство роскоши.
гроб за госсчет вам был бы обеспечен, а так же грамота сознательного гражданина и лист от патологоанатома о бессознательности)
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18.06.2021 09:48 Відповісти
Пьяные легко проспект перепрыгивают.
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18.06.2021 10:14 Відповісти
И так же легко рикошетят от капотов!
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18.06.2021 11:16 Відповісти
Сумно, коли люди отак на рівному місці знаходять собі проблеми
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18.06.2021 09:29 Відповісти
Тепер у воділи геморой - а все через тупу совкову норму, що машина - "об'єкт підвищеної небезпеки"... В нормальних країнах такого нема!
От у нас від совка дісталися дві тупих норми. Перша - це машина, як об'єкт підвищеної небезпеки, а друга - це перевищення необхідної оборони (оборона або є, або її ****, яке нафіг перевищення?)...
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18.06.2021 09:50 Відповісти
Вчора на власні очі бачив як один йолоп перебігав дорогу за 10-15 м від пішохідного переходу .! Це просто триндець ,, ліньки пройти - кілька десятків кроків .! Що за люди ? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 5299 .
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18.06.2021 09:52 Відповісти
рядом с подземным переходом, Бабка перебегает восьмиполосную дорогу...
тут откуда ни возьмись "Мерседес 600", бац бабку и навзничь.. тут в мерседес сзади врезается "Хаммер H-1", в него "Ламборджини Диаболо", в него "Порш Каен", после этого "Бентли Континенталь" и "Ферарри 812 GTS", все это всмятку, взрывается, полыхает, и во все это в конце влетает модный электро/самокат за 100 тыщ баксов врезается.. Из феррари выходит чувак, подходит к пепелищу, подкуривает от него и выдыхает, и говорит покачивая головой: "дааа.. красиво бабка ушла"...
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18.06.2021 09:54 Відповісти
бабка решила что она Усейн Болт Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 7077
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18.06.2021 10:20 Відповісти
загуглил - негр бегает лучше всех.
смешно было бы наоборот - негр с ружьем, а беляки от него убегают... ой, я оскорбил белых, а насра..ь Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 4325
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18.06.2021 10:27 Відповісти
Если был бы разумный закон о СЕГРЕГАЦИИ /а не декларация прав голых обезьях как сейчас/ и ВСЕХ проверяли бы на ДЕЕСПОСОБНОСТЬ хотя бы раз в шесть лет /начиная с 12 от роду/, до 90% всех проблем человечества можно было бы решить! РАВНОПРАВИЕ - УТОПИЯ, каждый должен обладать тем набором прав и обязаностей, которые СПОСОБЕН реализовать или выполнить! Нужно вводить институт ОПЕКИ /как частной, так и государственной/!
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18.06.2021 10:25 Відповісти
ну да, но неужели вы не думаешь шо те кто "сегрегируют", тебя не запишут например в "пичужки"? А чо - рожа не понравилась или в детстве ты оскорбил собаку тов. майора?
это вроде и разумно, но тока тогда когда сегрегировать будет..... тадаммм... мистер ИИ
и никогда более - почитай .... да например про Помпея и Цезаря - стока мужественных солдиков положили, меряясь, извини, римское, или латинское слово типо.... пенисами.
так и тут - бред и нефиг такое нести
да, если в отд. взятой стране - пожалуй - в "кндр" - едь туда и узнаешь как это круто блин
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18.06.2021 10:32 Відповісти
ну, если и дальше рабы терпят над собой господ, то значит сами и виновны в этом /что не принимают участие в свой собственной доле/судьбе и дают все решать за себя другим, ибо безответственны и недееспособны/
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18.06.2021 10:48 Відповісти
но, не следует забывать о совке, или севКорее - там реаально думали/думают что все другие - *****ры, а они д.Артаньяны.
В совке смешнее было - "доставали" "суповые наборы" и мечтали шоп в америке так же было - авотх*й.
но если снесут клику там и узнают во что их вогнали, то эти красножопые там позавидуют святому Ахредуптусу(был убит камнями, палками и вообще выдуман)))
ну нельзя тупо обыдливать ширнармассы - я считаю шо это преступление, кому это надо - верить в партию, или в Олаха или в Микки Мауса, да пофиг во что - мир эт свобода должна быть. везде - просто если пропаганда верещит о "братстве", доя рабов, то раб может зайти в интернет и посмотреть - надо ли это ему.
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18.06.2021 10:59 Відповісти
Я не говорю что нужно восстановить РАБСТВО в той ужасной исторической форме каким оно сложилось, я пишу лишь, чтго идея РАВНОПРАВИЯ - такой же бред и как полной рабской зависимости /быть ВЕШЬЮ/ - это две противополжые и УТОПИЧЕСКИЕ крайности. Каждый /в разный период своей жизни/ должен обладать разным пакетом ПРАВ и ОБЯЗАНОСТЕЙ /только в связке, чем больше ПРАВ, тем больше ОБЯЗАННОСТЕЙ/. Нельзя на людей нагружать ОБЯЗАННОСТИ, которые они не в состоянии выполнить, как нельзя давать ПРАВА без ОТВЕТСВЕНОСТИ /фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ/ ибо они ими ЗЛОУПОТРЕБЯТ!
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18.06.2021 11:15 Відповісти
пропонуєте черепи міряти? Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула - Цензор.НЕТ 3113
Так результат залежатиме від того хто перший схопить лінійку
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18.06.2021 11:07 Відповісти
Мерить черепы - пвсевдонаучный подход /и такая же анинея/! Я за то, чтоб проблема было оглашена и не являлась табу, за безпристрасные академические /и научные/ дебаты без оскорблений и навешиваний ярлыков!
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18.06.2021 11:22 Відповісти
Зачем давать неполные новости и провоцировать срач ни о чём ?
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18.06.2021 10:39 Відповісти
срач?
ну если я ночью в твоем доме - ты меня убил - это срач?
так и тут - мантелепа поперлась на трассу и .... погибла - это точно так же - шо меня не должно в доме быть, шо ее на трассе.
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18.06.2021 11:01 Відповісти
В нашей шиддовской стране это будет долгий срач до последнего доллара.
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18.06.2021 14:40 Відповісти
та это еще ничего, я читал что в "бабьем яру" тупо нету ни одной кости., ну а воплей куча, вчера в Вики за Мариуполь читал - пишет шо 50к. жителей "замучено и расстреляно" - и блин - ну где останки то?
это страшно же - это типо коммунисты как парк вроде в Виннице открыли - по костям своих отцов дети игрались. немцы это нашли = этапрапаганда, фощизъм!!!111(а людей убил Бэтмен?)
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18.06.2021 15:12 Відповісти
Автамабілі пакончілі с лошадьмі і прінялісь за людєй....
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18.06.2021 10:44 Відповісти
Сочувствую водителю
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18.06.2021 11:49 Відповісти
Единственный, кого в таких ситуациях жаль- это водитель..
Задолбится теперь доказывать, что виноват этот пенсионный биомусор
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18.06.2021 12:44 Відповісти
Водитель не выбрал безопасную скорость согласно дорожной ситуации.
При 50 км/ч он бы затормозил или объехал препятствие.
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18.06.2021 14:43 Відповісти
Подожди, будешь и ты пенсионным биомусором,( если конечно ещё доживёшь до этого возраста).
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19.06.2021 18:45 Відповісти
 
 