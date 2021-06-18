Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події
На бульварі Дружби Народів у Києві, який складається з восьми смуг для руху транспорту, сталася смертельна ДТП. Авто збило літню жінку, яка намагалася перебігти дорогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють столичні пабліки у соцмережах.
"Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро Дружби Народів і Новусом, літня жіночка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль Mitsubishi (AA7767KH). На жаль, аварія виявилася смертельною - жінка загинула миттєво", - йдеться в повідомленні пабліку "Київ.Оперативний" у Facebook.
А за інформацією dtp.kiev.ua, жінка перебігала дорогу поблизу підземного пішохідного переходу.
"Mitsubishi насмерть збив жінку, яка перебігала 8 смуг поблизу підземного переходу", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
как было напр. недавно шо мужик стрелял в бандитов, или шо молчел отбивался от других молчелов с ножом
а в случаях остальных - 99%, таки да - за*бутся бегать по судам и получат славаАллаху, или кому там, адвокату, свои 5 лет условно или вообще заедут туда где надо знать специф. мемы и лулзы не дадут хавать.
ну реально - что за бред то - старая кочерга бросилась, а человек ехал домой себе и тут - бегай по судам
и кстати, а если он пьян был - это что - и как влияет на то шо дура ему бросилась под колеса то? риторичное, ибо я не юрист как Антиколорадос
Но не исключило - это важно! А вот если бы бабка не перебегала, то ДТП 100% бы не было!!!
Кроме того, как я уже сказал, причина ДТП не нарушение скорости, а нарушений перехода проезжей части бабкой
по умолчанию он бы спокойно домой доехал.
вот реально. я бы просто отпускал и более того - за ремонт пусть платят родачки, плюс то шо обосрался когда никого не трогаешь и вот те размазня.
интересно бы узнать как в Уэльсе например это обстоит. может если пьян то условка - но за что? а если пьян и превысил, то штраф. а ремонт на кого тогда?
получается шо раздавил дуру - "порохобол"? или поп, но правильного митрополиата?
как там в Хайфе погодка то? (завидует)
Хотя конечно это не исключает того, что может бабка просто идиоткой была.
сидите на пособии - сидите
ну зачем свои умозлоключения сюда писсать, таки да?
и кстати - может у нее муж помирал и она несла таблетки, если на то пошло - че, тока с села типо дурачки шо не знают где переход?
ну тогда сорри, вы научился там где светофор и шо его не надо камнем бить шоп переключился? это цивилизация,
тю блин, напялил бы буденовку и взял трехлинейку - никакой буржуин бы вас не пнул бампером то, а если бы и пнул, то знал бы вы шо это японский агент и вообще, как он на зряплату рабочего купил такое средство роскоши.
гроб за госсчет вам был бы обеспечен, а так же грамота сознательного гражданина и лист от патологоанатома о бессознательности)
От у нас від совка дісталися дві тупих норми. Перша - це машина, як об'єкт підвищеної небезпеки, а друга - це перевищення необхідної оборони (оборона або є, або її ****, яке нафіг перевищення?)...
тут откуда ни возьмись "Мерседес 600", бац бабку и навзничь.. тут в мерседес сзади врезается "Хаммер H-1", в него "Ламборджини Диаболо", в него "Порш Каен", после этого "Бентли Континенталь" и "Ферарри 812 GTS", все это всмятку, взрывается, полыхает, и во все это в конце влетает модный электро/самокат за 100 тыщ баксов врезается.. Из феррари выходит чувак, подходит к пепелищу, подкуривает от него и выдыхает, и говорит покачивая головой: "дааа.. красиво бабка ушла"...
смешно было бы наоборот - негр с ружьем, а беляки от него убегают... ой, я оскорбил белых, а насра..ь
это вроде и разумно, но тока тогда когда сегрегировать будет..... тадаммм... мистер ИИ
и никогда более - почитай .... да например про Помпея и Цезаря - стока мужественных солдиков положили, меряясь, извини, римское, или латинское слово типо.... пенисами.
так и тут - бред и нефиг такое нести
да, если в отд. взятой стране - пожалуй - в "кндр" - едь туда и узнаешь как это круто блин
В совке смешнее было - "доставали" "суповые наборы" и мечтали шоп в америке так же было - авотх*й.
но если снесут клику там и узнают во что их вогнали, то эти красножопые там позавидуют святому Ахредуптусу(был убит камнями, палками и вообще выдуман)))
ну нельзя тупо обыдливать ширнармассы - я считаю шо это преступление, кому это надо - верить в партию, или в Олаха или в Микки Мауса, да пофиг во что - мир эт свобода должна быть. везде - просто если пропаганда верещит о "братстве", доя рабов, то раб может зайти в интернет и посмотреть - надо ли это ему.
Так результат залежатиме від того хто перший схопить лінійку
ну если я ночью в твоем доме - ты меня убил - это срач?
так и тут - мантелепа поперлась на трассу и .... погибла - это точно так же - шо меня не должно в доме быть, шо ее на трассе.
это страшно же - это типо коммунисты как парк вроде в Виннице открыли - по костям своих отцов дети игрались. немцы это нашли = этапрапаганда, фощизъм!!!111(а людей убил Бэтмен?)
Задолбится теперь доказывать, что виноват этот пенсионный биомусор
При 50 км/ч он бы затормозил или объехал препятствие.