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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 337 345 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплених! 81 713 людей щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини.

Протягом доби працювали: 618 мобільних бригад, 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 707 599 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Знакомый записался на вакцинацию в Киеве через хелси. Уже третий раз ему отменяют запись, прииэтом речь идет о вакцинации в рабочее время в любой свободной клинике города. А есть же люди, которые днем на работе и отлучится не могут, им что получается не вакцинироваться?!!почему какой-то ********* график вакцинаций?!! Неужели в выходные нельзя открыть амбулатории и запустить их на полную катушку, а выходные персоналу дать в рабочие дни?
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18.06.2021 09:22 Відповісти
так вони вже відкриті. ти з бункера виліз? якщо у місті немає, тормошіть свого мера, бо це його парафія сотворити центр вакцинації. дивись тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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19.06.2021 13:24 Відповісти
А каких "рекордах" идет речь? Позорище и полный провал!

В Турции миллион с четвертью за день вакцинируют!!!
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18.06.2021 10:11 Відповісти
Я подозревал, что єто зрада. Вся Канада на ушах За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ - Цензор.НЕТ 954
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18.06.2021 10:14 Відповісти
 
 