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За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 червня у світі зареєстрували 385 692 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 648 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 178 205 692 випадки інфікування, з них 385 692 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 3 858 001 людина, з них 8 648 за минулу добу.

За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 162,7 млн ​​осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 44-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 24-ту і 4-тю позицію відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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рашка в рейтинге За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн - Цензор.НЕТ 3336
это страна где покойников в сарайчиках держат, бо нету 500000 рубасей на отвезти экспирту показать шо он со стула упал и погиб, а не был зарезан по-трезвой, ложкой За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн - Цензор.НЕТ 7993
еще и т.н. кндр статистику привели бы - там вообще нету подуставших от вируса(если подустал - лови затылком пулю)
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18.06.2021 09:15 Відповісти
Епідемії немає!
Знімайте вже ці довбані маски!
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18.06.2021 09:27 Відповісти
 
 