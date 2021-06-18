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Новини Політика України
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Укрбуд (50) Максим Микитась (150) Центр протидії корупції (227) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358) Офіс Генпрокурора (2360)

Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Микитась заявив, що повернув контроль над

Колишній народний депутат, екскерівник компанії "Укрбуд" Максим Микитась, який є фігурантом кримінального провадження разом з нинішнім заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, заявив, що повернув контроль над компанією "Укрбуд", але через кілька годин повідомив, що знову його втратив.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Татаровим усе робили разом, але якщо Татаров сів в Офісі Президента, то чому я маю сидіти у в'язниці?" Це покази колишнього нардепа Максима Микитася, фігуранта справи про розкрадання 81 млн грн. Іншим підозрюваним у цій справі є нинішній заступник голови Офісу Президента Татаров, який раніше працював в "Укрбуді". Татарова, як відомо, відмазували грубо і огидно. Із залученням Венедіктової, її прокурорів, СБУ, ДБР, кількох судів. Але у Микитася, схоже, теж все не так погано. Він заявив, що повернув контроль над компанією "Укрбуд". Хоча за кілька годин написав, що знову втратив контроль", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК

"Зрештою, за допомогою незаконних судових рішень, влада зробила все, щоб забрати справу про 81 млн грн у антикорупційних органів. А для того, щоб вивести справу з підсудності Вищого антикорсуду, Офіс Генпрокурора змінив підозру Микитасю. Наразі прокурори з Офісу Венедіктової понад три місяці порушують закон і не передають справу Татарова до суду. Розкрадання є, а винних, як це часто буває, немає", - додали в ЦПК.

Микитась заявив, що повернув контроль над Укрбудом, але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК 01
Микитась заявив, що повернув контроль над Укрбудом, але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК 02

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Сcылка на петицию об увольнении Татарова, кто забыл подписать?
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 09:37
+4
истинно духовные анфас с профиль еврейских ублюдков...
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18.06.2021 09:41
+1
Ну и рожи
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18.06.2021 09:33
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"Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя".
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18.06.2021 09:13 Відповісти
Укрбуд не бутерброд)
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18.06.2021 09:31 Відповісти
Ну и рожи
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18.06.2021 09:33 Відповісти
истинно духовные анфас с профиль еврейских ублюдков...
показати весь коментар
18.06.2021 09:41 Відповісти
Сcылка на петицию об увольнении Татарова, кто забыл подписать?
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
показати весь коментар
18.06.2021 09:37 Відповісти
Осёл Оманский Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8793
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18.06.2021 09:51 Відповісти
На 11:21 до 25000 не дістає всього 254 голоса . А іще 9 днів Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3695
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18.06.2021 11:22 Відповісти
Микитась, успішний бізнесмен Укрбуду, чи не єдиної будівельної організації, якій можна було довіряти, і яку всі поважали, зробив фатальну помилку, коли балотувався у ВР, а весь свій бізнес віддав своїм співвласникам, зокрема Татарову. Після цього бізнес упав, Укрбуд розірвали на частини, а Микитася відправили подалі.
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18.06.2021 10:38 Відповісти
Геннадий Хазанов в 1998 году:
- Даже скажу точнее: один ОЧЕНЬ высокопоставленный чиновник теряет ОЧЕНЬ большую сумму ОЧЕНЬ казенных денег. Кстати, недалеко от Министерства внутренних дел. Что смутило сразу? Деньги он теряет в Москве, а находит их в Цюрихе. Потерял он их на улице, а нашли их в банке. Потерял он их в девяносто шестом году, а счёт в банке открыт в девяносто третьем. Не за что зацепиться...
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18.06.2021 11:59 Відповісти
 
 