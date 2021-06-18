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Новини Політика України
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амністія (148) декларація (855) податки (1498) Южаніна (133) Європейська Солідарність (1019)

"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про так зване добровільне декларування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ніна Южаніна.

"Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя.Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно", – наголошує депутатка.

Южаніна пояснила, що у вересні вересні 2022 року завершиться період "добровільності" і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків. Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше? ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%.

Також читайте: Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко

"А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів.Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під "нуль", решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку", - заявила нардепка.

"На жаль, у процесі розгляду законопроекту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей, не була врахована.І коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроект)", - додала Южаніна.

Тому, зазначає парламентарка, фракція "ЄС" вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, "якщо він не хоче запам'ятатися як ворог середнього класу".

"А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі, і початок податкової історії з чистого аркуша", – резюмує Южаніна.

Читайте: МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Призываю Зеленского вообще не открывать рот чтобы он не запомнился круглым дураком.... Эм-м-м-м... Хотя уже наверное поздно...
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18.06.2021 09:28
+8
Олигархов раскулачить, Клоун не решится, поэтому раскулачен будет средний класс. И будет у нас как у Рашке очень бедные и очень богатые
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18.06.2021 09:34
+5
Он хочет быть царем нищебродов, которые его боготворят! В понятии нищебродов, все кто богаче их - олигархи, должны быть раскулачены, а их бабло поделено между нищебродами
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18.06.2021 09:32
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Призываю Зеленского вообще не открывать рот чтобы он не запомнился круглым дураком.... Эм-м-м-м... Хотя уже наверное поздно...
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18.06.2021 09:28 Відповісти
Толи ещё будет …
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18.06.2021 09:29 Відповісти
это касается не только Зеленского, а ещё некоторых известных мне чудаков))
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18.06.2021 09:31 Відповісти
Он хочет быть царем нищебродов, которые его боготворят! В понятии нищебродов, все кто богаче их - олигархи, должны быть раскулачены, а их бабло поделено между нищебродами
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18.06.2021 09:32 Відповісти
Олигархов раскулачить, Клоун не решится, поэтому раскулачен будет средний класс. И будет у нас как у Рашке очень бедные и очень богатые
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18.06.2021 09:34 Відповісти
бред
Ахметка бы должна на нарах сидеть уже
если думать то шо вы написал
на лицо - тупо "бошья роса" от лица шо именуется президентом..... о этот хриплый голос...(блюет)
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18.06.2021 09:40 Відповісти
В чем бред?
Я конечно немного утрировал, но суть правильна. Его поддерживают в основном маргиналы (всякие любители шары). А маргиналы это по сути эти самые нищеброды, среди них практически отсутствует средний класс. Это особый класс людей, которые не привыкли напрягаться и хотят богатство на шару (многие из них пытаются "заработать" его играя в казино или лотереи, или ждут царя который пообещал з/п 4000). Они как правило ненавидят тех, кто нормально зарабатывает со всеми вытекающими
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18.06.2021 10:41 Відповісти
ну так вы же написал как будто - разденем ахметок да и поделим - это тоже ни разу не бред?
ну просто уже такое было и что мы видим?
хотя.. на рашке это особый случай, просто в мире не поймут шоп взяли и - во, в Венесуэле, а она - друг рашки, а кто друг рашки тот ты сам понял кто. Даже Пукащенок - как извивался, а приплыл к статусу террориста
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18.06.2021 11:05 Відповісти
А я разве писал, что Ахметок раскулачат?! Если посмотрите, то чуть ниже, я приписал, что реальных олигархов тронуть не решаться и пострадает средний класс. Понятно, что это не будет как в 1917 (просто накрутят налоги, давление на бизнес...).
И понятно, что раскулачивание само по себе бред, но это не мой бред - именно так мыслят избиратели Зеленского и он им это, с энтузиазмом полного дебила, обещает!
Поищите предвыборный ролик Клоуна про 4000 баксов учителям - там они как раз рассказывали где они эти деньги собрались брать!!!
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18.06.2021 11:16 Відповісти
так вот именно, щас смотрю - бред для быдла.
умножат они, а то шо этих учителей размочат на улице дворники - "забыли"
- сышь, учитель?
- не не, я просто себе прохожий
(звуки падения пролетарских кулаков на что-то твердое)
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18.06.2021 11:45 Відповісти
https://www.facebook.com/dmytrovovvk/videos/375803613638955
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18.06.2021 11:18 Відповісти
Интересно, сколько из среднего класса проголосовало в 2019 за воровитого и лживого фигляра и сброд из Слуг народа? Наголосовали? ЖриТЕ.
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18.06.2021 09:38 Відповісти
Іронія долі в тому, що саме середній клас, а не люмпен-пролетарій став ядром виборців Зєлєнского. І іронія також полягає в тому, що зменшується як кількість прихильників Зєлєнского, так і середній клас. І головна іронія - середній клас зменшужться не тому, що його представники переходять у клас багатіїв, а тому, що переходить у клас бідних. За що топили на виборах, малий бізнес? За це?
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18.06.2021 09:42 Відповісти
Я дуже сумніваюся, що у нас 73% середнього класу, так що не лестить люмпенам-зебілам
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18.06.2021 10:57 Відповісти
До чого тут 73 відсотки електорату? Я ж написав - "ядром" . Вони внесли найбільший вклад і агітацією, і грошима і іншою підтримкою. Люмпен-пролетарій завжди був введеним, а не ведучим. А ведучим завжди є середній клас. Бо саме у нього є ресурси (не лише матеріальні).
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18.06.2021 12:59 Відповісти
Ядро - у розумінні більшість підтримки
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18.06.2021 17:25 Відповісти
Ядро не обов'язково є великим, але завжди - активним.
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18.06.2021 18:03 Відповісти
Надо срочно закрывать свой депозит в банке.
А то с такими спрытныками можно и пролететь.
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18.06.2021 09:42 Відповісти
Если честно нажито- бояться нечего. Во всем мире принято обосновывать наличие активов, а в Украине активы почему-то должны быть не замеченными и документально необоснованными. Примечательно, что речь идет не о машине, квартире, даче, земельном участке, а о "деньгах машинах, квартирах, домах, дачах..." Ми все знаем, как создавались, создаются и накапливаются такие активы. Пора платить(чтобы не сидеть)!
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18.06.2021 09:53 Відповісти
черговий зебіл відписався навіть не зрозумівши про що
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18.06.2021 10:58 Відповісти
У Южаниной уточни о чем речь.
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18.06.2021 14:36 Відповісти
Ну шоб не сісти - вноси всі свої кошти у банк і якщо він не збанкрутує як Приват та сплативши клоунам чи то 5% чи то 18% (ти ж мало заплатив податків до того - не те що Ахмєтов, Коломойський чи той же зеленський) може і не сядеш.
1933-1937 у всій красі
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18.06.2021 17:31 Відповісти
"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3606 та нехай! в основном средний класс за него и голосовал.
"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5784
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18.06.2021 10:03 Відповісти
люмпени за нього голосували - який в Україні середній клас розміром у 3/4?
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18.06.2021 10:59 Відповісти
Контрабас, наркота, откаты, крышевание... именно тут крутятся десятки миилиардов денег в год. А зебилы вместо того, чтобы спросить у владельцев новых майбахов, порше или бентли: "откуда деньги, зин", берут и прощают бандитам незаконное обогащение. Кому там еще не хватает доказательств, что зебилы думают о бандитах, а не о частных налогоплательщиках?!
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18.06.2021 10:38 Відповісти
о чем речь? в Украине нет среднего класса.
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18.06.2021 12:23 Відповісти
У мене квартира, машина дача. Все придбано легально за легально зароблені кошти зі сплатою податків в тому порядку і обсягах, які діяли на час придбання. Чого мені боятися цього закону? Мова йде про квартири, машини, дачі, кошти, які зявилися нівідкуди у простого чиновника, бізнесмена з нульовими доходами чи вічно безробітного на державних субсидіях. Таких в Україні- аж за край. Чи це поєвропейськи?
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18.06.2021 17:54 Відповісти
 
 