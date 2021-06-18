"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна

"Європейська Солідарність" закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про так зване добровільне декларування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ніна Южаніна.

"Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя.Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно", – наголошує депутатка.

Южаніна пояснила, що у вересні вересні 2022 року завершиться період "добровільності" і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків. Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше? ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%.

Також читайте: Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко

"А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів.Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під "нуль", решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку", - заявила нардепка.

"На жаль, у процесі розгляду законопроекту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей, не була врахована.І коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроект)", - додала Южаніна.

Тому, зазначає парламентарка, фракція "ЄС" вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, "якщо він не хоче запам'ятатися як ворог середнього класу".

"А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі, і початок податкової історії з чистого аркуша", – резюмує Южаніна.

Читайте: МВФ аналізує закон про податкову амністію щодо ризиків відмивання коштів, - представник Фонду Люнгман