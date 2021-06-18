"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна
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"Європейська Солідарність" закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про так зване добровільне декларування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ніна Южаніна.
"Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя.Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно", – наголошує депутатка.
Южаніна пояснила, що у вересні вересні 2022 року завершиться період "добровільності" і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків. Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше? ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%.
"А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів.Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під "нуль", решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку", - заявила нардепка.
"На жаль, у процесі розгляду законопроекту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей, не була врахована.І коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроект)", - додала Южаніна.
Тому, зазначає парламентарка, фракція "ЄС" вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, "якщо він не хоче запам'ятатися як ворог середнього класу".
"А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі, і початок податкової історії з чистого аркуша", – резюмує Южаніна.
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Ахметка бы должна на нарах сидеть уже
если думать то шо вы написал
на лицо - тупо "бошья роса" от лица шо именуется президентом..... о этот хриплый голос...(блюет)
Я конечно немного утрировал, но суть правильна. Его поддерживают в основном маргиналы (всякие любители шары). А маргиналы это по сути эти самые нищеброды, среди них практически отсутствует средний класс. Это особый класс людей, которые не привыкли напрягаться и хотят богатство на шару (многие из них пытаются "заработать" его играя в казино или лотереи, или ждут царя который пообещал з/п 4000). Они как правило ненавидят тех, кто нормально зарабатывает со всеми вытекающими
ну просто уже такое было и что мы видим?
хотя.. на рашке это особый случай, просто в мире не поймут шоп взяли и - во, в Венесуэле, а она - друг рашки, а кто друг рашки тот ты сам понял кто. Даже Пукащенок - как извивался, а приплыл к статусу террориста
И понятно, что раскулачивание само по себе бред, но это не мой бред - именно так мыслят избиратели Зеленского и он им это, с энтузиазмом полного дебила, обещает!
Поищите предвыборный ролик Клоуна про 4000 баксов учителям - там они как раз рассказывали где они эти деньги собрались брать!!!
умножат они, а то шо этих учителей размочат на улице дворники - "забыли"
- сышь, учитель?
- не не, я просто себе прохожий
(звуки падения пролетарских кулаков на что-то твердое)
А то с такими спрытныками можно и пролететь.
1933-1937 у всій красі