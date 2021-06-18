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Новини Політика України Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Данілов (1189) РНБО (1714) Донбас (21703)

Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв?. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що українські військовослужбовці на 100% готові захищати український народ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не паплюжити власну армію, висловив переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Він також підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія здатна звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

"Чи можемо ми взяти (окуповані міста. - Ред.)? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це нестиме відповідальність?" - наголосив Данілов.

Також читайте: Данілов про війну на Донбасі: Франція і Німеччина все бачать і розуміють, але вони роблять гешефт

Також під час токшоу він розповів, що Росія поширює сепаратистські настрої на півдні. За його словами, Росія поширює пропаганду перед виборами.

Раніше Данілов повідомляв, що в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
А Главнокомандующий у нас для чего? Шаурму шрать по Оманам шариться видосиди записывать и страну с народом грабить?
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18.06.2021 09:44
+22
А брать нужно.
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18.06.2021 09:40
+21
"ВСУ могут взять(???) и Горловку, и Донецк..." - взяти, це означає захопити, а не визволити. За цією логікою Маріупіль не слід було визволяти. І що цікаво, проти визволення Донецька виступають ті самі люди, що звинувачували Турчинова, що він не вів бойові дії у Криму.
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18.06.2021 09:55
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Ты слово "окружение"..."блокада" слышал?
Знаешь есть такое оружие - ракетное..... Есть бомбардировщики......
Почитай про "бурю в пустыне".....про недавний - Карабах....
Какие десятки тысяч?
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18.06.2021 12:37 Відповісти
Кого именно бомбить собрались и ракетами закидывать? Можно ли сделать из Донецка то, что кацапы сделали из Грозного? Да не вопрос. А надо ли это?
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18.06.2021 14:05 Відповісти
А зачем жертвовать гражданами и патриотами Украины, для сохранения жизни гражданам рашки и убийцам?
Город все равно отстраивать надо..... А вату мне не жалко....
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18.06.2021 15:45 Відповісти
"...Мочить их в сортире...", як сказав пуйло і пішов у наступ.
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19.06.2021 10:46 Відповісти
У Азербайджана с Карабахом получилось , перенимайте опыт .
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18.06.2021 12:43 Відповісти
Азербайжан в основном занял безлюдные территории и никаких штурмов городов не было.
Перед тем как рот открывать - сначала положено вопрос изучить
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18.06.2021 15:31 Відповісти
Заявление Данилова- сигнал , первое- В НАТО нас нехер брать, мы сами за свое не будем воевать ,хоть на словах "могем" .Второе- сигнал подконтрольным рашисту территориям - убили 15000 тысяч украинцев можете ,потихоньку продолжать убивать дальше ,Третье- это победа над обещаниями "зе" закончить войну,ибо закончить войну можна только тогда,когда Ты забрал свое.Прямо "действие и слова " подобные Азербайджану ,Израилю, или же Хорватии
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18.06.2021 13:12 Відповісти
за юбками бабскими и за детьми ховаться,
это сейчас у кацапов называется - сопротивляться
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18.06.2021 13:42 Відповісти
Завтра к тебе в дом придут, не сомневаюсь что тебе понравится...
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18.06.2021 15:10 Відповісти
Давайте представим, что мы зашли в лугандон на НАШИХ условиях! Граница - наша и нет никаких обязательств не перед кем. Здесь Украина и точка! На этой территории мы обнаружим несколько десятков, а скорее сотен, тысяч особей, которые являются преступниками по украинским законам. Сибири у нас нет, а крематории в 21-м веке уже не строят! Три вопроса: 1) Есть ли у нас достаточное количество следователей, которые смогут подготовить этот обьем дел для передачи в суд; 2) Есть ли у нас достаточное количество судей, которые способны рассмотреть эти дела и вынести справедливые решения в удобоваримые сроки?;3) Есть ли у нас достаточное количество тюрем, чтобы принять такой объем заключенных?????
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18.06.2021 15:41 Відповісти
так русни на дамбасе ихтамнет. значит и закона на них нет.
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18.06.2021 16:33 Відповісти
Не переживай, тех на ком крровь там не останутся, сирыснут в кацапстан.
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18.06.2021 18:23 Відповісти
А что делать с училками, рассказывавшими про хироицких моторыл, а менты, а работники судов, а типа "таможенники" ???????????????? К великому сожалению, все не здрыснут!
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18.06.2021 19:11 Відповісти
А у нас в Киеве таких мало? И ничего , живут...
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18.06.2021 22:07 Відповісти
Зачем считать лугандонов?
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18.06.2021 16:07 Відповісти
Никто не ответит! всем пофиг!
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18.06.2021 17:06 Відповісти
для креативного ветеринара он весьма изощренно мыслит
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18.06.2021 17:36 Відповісти
Да, зелені, це вам не шашкою махать на РНБО, там можуть здачі дати. Але то війна, Данилов....Справжня війна
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18.06.2021 17:36 Відповісти
Да, и на войне погибают, или Данилов этого не знает, нахрен он вообще там сидит ?
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19.06.2021 14:22 Відповісти
вопрос в другом - а зачем нам это стадо кричащее раисся вперде??!
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18.06.2021 17:39 Відповісти
это и есть наиглавнейший и архиважный вопрос - а науя Украине этот головняк ?
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19.06.2021 11:48 Відповісти
А Що, верховному головнокомандуючому сцикотно? Є приклад Хорватії. Попередили, дали 2-3 доби на виїзд, а далі "хто не заховався, я - "нє вінават".
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18.06.2021 18:24 Відповісти
Есть точные ракеты , Украина когда-то делала спутники , ракетоносители хотя о чем это я , это же Украина ,а не Финляндия и Израиль 🤦
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18.06.2021 19:21 Відповісти
Не говори ерунды. Спутники Украина не делала.
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19.06.2021 11:21 Відповісти
Питать потрібно у Жукова і Сталіна.
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18.06.2021 19:57 Відповісти
Патц
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19.06.2021 06:31 Відповісти
в свое время, когда американцы подошли к Багдаду, то многие военные специалисты говорили, что город, с его узкими улицами (танки не развернутся) и напичканным иракскими военными и всякой техникой, практически невозможно или через несколько месяцев, понеся огромные потери.
А что вышло на поверку. Взяли за пару дней почти без потерь. Взяли хитростью и подкупом.
Данилов, воевать надо с умом, а не как бык на красную тряпку.
Кстати, Данилов служил в армии срочником с 1981 по 1983 г.г. Откуда у него появится мышление полководца?
А Зеленский вообще не служил в армии. И вот эти два человека решают, какими должны быть военные действия Украинской армии.
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18.06.2021 20:17 Відповісти
він про десятки тисяч дохлих кацапів, а ти що думав, українських військових?
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19.06.2021 08:41 Відповісти
Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв? - Цензор.НЕТ 819 Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв? - Цензор.НЕТ 819
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19.06.2021 09:11 Відповісти
Пусть будет ужас без конца , чем ужасный конец.
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18.06.2021 20:20 Відповісти
Кто-нибудь, сообщите этому человеку, что никто никогда не собирался штурмовать влоб ни Донецк, ни Луганск, ни Горловку.
Напомните ему, почему Гиркин драпанул из Славянска и почему между орки врылись, а ***** ввело ихтамнетов, когда меджу северным и южным флангами окружения Донецка оставалось 40 км по карте. Под Луганском у лаптеногих все было еще хуже.
Никакого решения вопроса ОРДЛО, кроме военного пути, нет и никогда не было. И задача этого утырка всячески, забив на все, усиливать ЗСУ. И удар должен быть настолько быстрым и несокрушимым, чтоб ***** просто обосралось пихать свое мясо в нашу мясорубку. А если нет - то он тупой и должен заст... уволиться.
И про Крым не забываем х-ер Ху_лу на все его кровавое *****!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2021 20:36 Відповісти
Освобождение оккупированных территорий можно рассматривать только в том случае когда будет принято решение по населению живущем на этих территориях. Хотелось бы говорить о выселении их в родные северные болота но к сожалению это не возможно, а вот введение серых паспортов более чем реально. Так вот, об освобождении можно говорить только после введения института неграждан.
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18.06.2021 21:23 Відповісти
та им шо так,шо так прилетит - и федерации,и дыынер,всем всё будет,потерпи..
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19.06.2021 11:52 Відповісти
нічого подібного! Потрібно просто перестріляти головних терористів (чим Україна і займалась в минулому) і решта сама побіжить в зад на уРодіну. Але тепер вже два роки, як Україна "пєрєстайот стрєлять" (на відміну від москальських терористів), а з таким підходом війну можна тільки програти.
Зелен-ий - жи докаца пська спец. операція по розвалу України і остаточному підпорядкування її підРосії. Але в них, як завжди, все провалиться і обломиться....
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18.06.2021 21:41 Відповісти
Он забыл добавить что могут взять при условии если не вмешается Россия.
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18.06.2021 22:07 Відповісти
Поки зелена плісніва лише здавала територію, без бою і не відвоювала на міліметра.
Весь час розмови про те, що ви щось можете, але нічого не робите...
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18.06.2021 22:23 Відповісти
В Україні 80% населення це етнічні українці. Кацапів до 2014 року було всього 17%. Після втрати Криму та частини Донбасу де їх було багато думаю що зараз їх в країні 10%. З них 2-3% упоротих довбодятлів яких негайно потрібно інтернувати з конфіскацією всього нажитого майна яке не поміститься в рюкзак - повернути примусово на історичну батьківщину в товарних вагонах в яких їх сюди завезли. І тоді ніяких дискусій "від Данілових" з приводу звільняти-не звільняти захоплене ворогом і чи вбивати-не вбивати кацапських ********* просто не буде.
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18.06.2021 22:44 Відповісти
А скільки ватників з цих 80% етнічних українців ви не рахували? За криворізького косоворотника голосували не тільки кацапи і упороті довбодятли, а переважно ті кого ви називаєте етнічні українці.
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18.06.2021 23:09 Відповісти
Навіть прокацаплений совковим гуртожитком українець залишається українцем. І варто йому про це частіше нагадувати. Будь яка виховна робота має сенс лише з українцями. Кацапи, як проспиртоване і здебіловане генетичне сміття, нам тут просто непотрібні. Якщо кацап живучи в Україні вільно не володіє українською мовою то цим він підтверджує статус генетичного сміття і власну розумову відсталість.
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18.06.2021 23:18 Відповісти
А хто йому буде нагадувати, що він українець? Може клоуни з 95 кварталу? Чи може жидівські 1+1, інтер та ictv? Чи ахметівський канал Україна? То вони зробили все і зараз роблять, щоб висміяти, зганьбити та принизити українців. Але найголовніше, що ці прокацаплені совки не хочуть бути українцями. Вони радіють, що вони хохли і так самі себе називають, ще й гордяться. Навіть не розуміють, що хохол це образливо. А пояснити їм це, марна справа.
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18.06.2021 23:51 Відповісти
Я та Ви. А хто ж іще? Краще демонструвати ніж пояснювати. Коли якийсь обірваний, голодний та нещасний українець "потерпає" за Україну йому не вірять, але коли він заможний та ситий в своїЙ хаті то "чомусь" прислухаються. Український націоналіст має системно забирати в Україні все у жидів та кацапів тобто повертати своє собі! І ніяк інакше не вийде! Все починається з фінансування. Хто сьогодні володіє ЗМІ в Україні той себе і просуває на всіх рівнях. Тому безсоромно закликаю українців багатіти і всіляко саботувати своїх ворогів. Для них найстрашніше це коли у них забирають джерело прибутку і відмовляються з ними співпрацювати.
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19.06.2021 02:09 Відповісти
До вступу України в НАТО не треба навіть розмови вести про звільнення окупованих територій. Південь і схід України майже поголовно прокацапські ватники. Дивіться результати останніх місцевих виборів, там переміг жопоблок і шарій, а проукраїнські партії набрали 5 - 8%. Недавно була 7-ма річниця визволення Маріуполя. Подивіться скільки вдячних маріупольців вийшли на парад привітати визволителів ЗСУ. У півмільйонному Маріуполі вийшла жменька. Якщо тисяча набралась, то добре.
А тепер поверніть все те бидло з окупованого Донбасу і Криму та проведіть референдум про вступ в НАТО, чи вибори президента і депутатів ВР. Побачите результат. У Раді буде заправляти банда ригів, а президентом оберуть якщо не двічі несудимого зека, то якогось бойовика-сепаратиста. І так без Донецька, Луганська і Криму бидловата вибрала совка-косоворотника з Кривого Рогу, а поверніть ще й зазомбованих кацапською пропагандою мешканців окупованих територій, то побачите що вони наголосують.
А найголовніше, "визволителі" з паРаші зруйнували там всю промисловість. Більш-менш нормальні виїхали хто в Україну, хто в Кацапетівку, а хто на Захід. На окупованій території залишились пенсіонери, алкаші та гопники, які працювати не будуть. Ви готові за свій рахунок утримувати ту всю араву та своїм коштом відбудовувати зруйнований Донбас?
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18.06.2021 23:36 Відповісти
Сто раз говорил - без организмов,населяющих Донбасс и Крым у Украины появился действительно уникальный,исторический шанс стать нормальным,цивилизованным государством.
Однако,результаты выборов-19,явившиеся шоком для дружащих с головой граждан и результатом блестящей пропагандистской комбинации,которая,уверен войдёт во все учебники - так вот,все эти прискорбные для Украины события лишь подтверждают высказывание дедушки Ленина о " каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит,если она умеет защищаться"..
а тут - отбились от оружия,но проиграли дешевенькому сериалу..
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19.06.2021 12:03 Відповісти
100 раз говорили и 100 раз Вы были правы, уважаемый Салаутдин;

"без организмов, населяющих Донбасс и Крым, у Украины появился действительно уникальный, исторический шанс стать нормальным, цивилизованным государством."

Страшно даже подумать, что совковый биомусор, населяющий Донбасс и Крым, может вновь заполучить права граждан Украины, в том числе право избирать и быть избранным.
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20.06.2021 05:26 Відповісти
Відразу брати Донецьк та Горловку не потрібно. Потрібно спочатку вийти на кордон. Далі можна залишити корідор щоб росіяни тікали на Таганрог, Шахти Ростов. Хорватський варіант. А відповідати за все повинен головнокомандувач. Якщо так зробить то на руках занесуть на другий строк))
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19.06.2021 00:03 Відповісти
На этот ответ дал Азербайджан.!Они ждали десятки лет и всё таки сделали то что нужно было сделать.
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19.06.2021 00:56 Відповісти
Треба взяти Авкаова і лохдауна; чому не берете?
А Україну звільняти треба.
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19.06.2021 01:22 Відповісти
Будете ждать когда враг оккупант РФ сам уйдет??! Наивно. Ну если на условиях оккупанта РФ тогда да уйдут, а так х... будет этот гнойник ДЛнр...под присмотром кремля дестабилизировать Украину еще долго, пока у руля Пуйло.
Во всех войнах гибнут люди, без этого не обойтись, если хотите украинскую землю освободить от оккупанта захватчика РФ. Как тут писали ранее.. при правильной и грамотной подготовке и планировании операции потери могут быть минимальными...и подходящем моменте.
просто Данилов оправдывает нерешительность руководства страны, а именно Зе и Ко. Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв? - Цензор.НЕТ 5818
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19.06.2021 01:44 Відповісти
Росія ?
Чи у звичках слуг винити власних генералів ? Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв? - Цензор.НЕТ 8615 Втім ніякого рішення окрім військового у цієї проблеми не існує, навіть якщо росія розпасеться на шматки і погрязне у громадянській війні все одно буде наступ і військова операція по звільненню, адже місцеві цірьки добре розуміють що з приходом України їх очікує розплата і будуть триматись до останнього.
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19.06.2021 02:05 Відповісти
Следуя этому принципу отдадим все московскому каганату. Ведь льуди будут гибнуть.
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19.06.2021 08:03 Відповісти
А это Джон неуловимый .
А что не кто поймать не может
Да кому он на хер нужен .
Вот так и с Дыркой , Украине ее возврат сей час на хрен не нужен .Денег на его восстановление просто нет , добрые дяди из Штатов и ЕС то же не дадут .Но за то мы получим еще несколько миллионов ватников на выборах. То есть если ***** сей час Донбасс вернет без всяких условий , то последствия для нас будут куда хуже , чем прямая война с Мордором.
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19.06.2021 09:13 Відповісти
«Пусть Россия по ним долбанет!» Опубликованы новые доказательства российской агрессии против Украины
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ORo9jJ6xjU8
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19.06.2021 09:46 Відповісти
Усіх, хто має російський паспорт, відправити за лінію кордону. Усіх, хто залишився живий і має український паспорт, але був колаборантом, позбавити громадянства і видворити. До прикладу, турки греків не вбивали, просто вивезли їх на море.
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19.06.2021 10:59 Відповісти
Да-да-да...
Мысль свежая - воевать за то, чтобы вернуть в Украину три миллиона упоротых ватных избирателей, её люто ненавидящих, в дополнение к харьковско - одесской вате.
Вам напоминить, что означает третье почти единогласное голосование харьковского горсовета за виликаго освободителя Жукова?
Ещё хотите?
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19.06.2021 11:27 Відповісти
Брати нічого не потрібно. Потрібно робити так, щоб Донбас став для Росії тією гирою, яку вони планують повісити на нас. А для цього потрібно ВСІ економічні та соціальні проблеми ОРДЛО повісити на РОсія, як це вимагає міжнародне право. А поки ми будемо платити там пенсії, безплатно поставляти воду та підтримувати інші економічні зв,язки, тобто фінансувати тероризм,-нічого не зміниться.
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19.06.2021 11:51 Відповісти
Всё верно. В случае военной операции успех её не гарантирован, если рф впишется.
Будут тысячи погибших ВСУ и тысячи потерь мирного населения, разрушение городов.
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19.06.2021 12:38 Відповісти
Просто надо разрушить абсолютно всё...списать на рашку и ничего самим не восстанавливать...местным предложить эммигрировать на любимую расеюшку..пусть будет пару 10тков лет дикое поле...
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19.06.2021 19:02 Відповісти
А разрушить всё не воюя - это как? А если всё-же воюя, то это уже будет войнушка с расеюшкой.
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21.06.2021 21:30 Відповісти
А накуй на прокацапські д.****,ще й в такій кількості? Не будуть мати чим посрати, то хай самі себе звільняють від мордору
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19.06.2021 19:49 Відповісти
Я, взагалі, не збирався вирішувати ЦІ, стратегічні для Вкраїни бойові задачі. Мій освітній військовий рівень max батальон. Та й то радянської акомплектами високоточної зброї до ниїрмії. Тому військову операцію такого масштабу потрібно ретельно готувати і очікувати вигідного моменту для удару. А ударити ВЖЕ Є ЧИМ. Та й турки допомогли своїми Байрактарами і боєкомплектами високоточної зброї до них. Тому чекаємо поки о Сіверському Донцюцю пропливуть трупи *****, шойгу й інших мєдвєдєвих з жиріками. ТерпіннЯ, мій друже терпіння, ЦЕ-наше ФСЬО.
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20.06.2021 11:52 Відповісти
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