Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ

У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в'ялену рибу. Нині вони перебувають у важкому стані, непритомні в реанімації.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Хворих чоловіка і жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного в торговельній мережі міста.

Постраждалих одразу шпиталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

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"Обидва постраждалих у важкому стані, непритомні, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

Ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін у роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Симптоми ботулізму проявляються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

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Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування: тільки госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу до лікувального закладу.