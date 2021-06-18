Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ
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У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в'ялену рибу. Нині вони перебувають у важкому стані, непритомні в реанімації.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Хворих чоловіка і жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного в торговельній мережі міста.
Постраждалих одразу шпиталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.
"Обидва постраждалих у важкому стані, непритомні, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.
Ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін у роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.
Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.
Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.
Симптоми ботулізму проявляються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.
Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.
Лікування: тільки госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу до лікувального закладу.
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шит, вроде есть анализаторы электронные? ну типо - чуть ли не пишет скока килокалорий в продукте и т.д.
вот надо бы каждого продавца обязать купить..(создает фирму по продажам анализаторов без табу, звонит Баканову)
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
"Плотва вяленая непотрошёная, 0.1kг
Производитель: Германия, ООО "Драйлинг Германия" / Литва,Артикул: FISDF004В упаковке: 3 кг€ 1.50"
"Каждый год, в начале октября в Хельсинки съезжаются все почитатели финского деликатеса - селедки, на ежегодную ярмарку сельди."
Mganga Zambezi - в нашем понимании "запад", это не запад Африки.
Америкосы могли с удивлением смотреть как корейцы едят собак, или китайцы летучих мышей. При этом жарят сливочное масло. Мы тоже плечами пожимаем, когда негры бананы жарят.
Национальные кулинарные предпочтения - не повод писать безапелляционный бред.
на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках"
Действительно. Только тупой может увидеть здесь слова "нарушение санитарных норм":