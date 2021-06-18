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Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ

У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в'ялену рибу. Нині вони перебувають у важкому стані, непритомні в реанімації.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Хворих чоловіка і жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного в торговельній мережі міста.

Постраждалих одразу шпиталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області

"Обидва постраждалих у важкому стані, непритомні, не контактні, клінічний діагноз - "ботулізм" важкого ступеня", - йдеться в повідомленні.

Ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін у роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м’язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність у ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Симптоми ботулізму проявляються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, - ЦГЗ

Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються наступні симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Головним вражаючим місцем токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування: тільки госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися по медичну допомогу до лікувального закладу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А имя торговой сети и поставщка отравы мудрий нарид знать не должен?
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18.06.2021 09:45
+2
"Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города." - никак не осилите прочитаное?
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
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18.06.2021 10:18
+1
Нелепый бред.
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18.06.2021 10:23
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А имя торговой сети и поставщка отравы мудрий нарид знать не должен?
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18.06.2021 09:45 Відповісти
не, хуже не будет, потом посмеемся
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18.06.2021 10:33 Відповісти
понятно шо под пивас шла рыбка. если бы под водку, то мужики бы просто попали в кпз
шит, вроде есть анализаторы электронные? ну типо - чуть ли не пишет скока килокалорий в продукте и т.д.
вот надо бы каждого продавца обязать купить..(создает фирму по продажам анализаторов без табу, звонит Баканову)
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18.06.2021 09:57 Відповісти
летом такую хрень надо запрещать к продаже, тем более на рынках
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18.06.2021 09:58 Відповісти
"Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города." - никак не осилите прочитаное?
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
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18.06.2021 10:18 Відповісти
Не, тут другое. чтобы не терять массу товара на усушку, ее затягивают в пленку, иногда даже в термоусадку, которая дает под 100% герметичности. А возбудитель анаэробный, и ось, вуаля, мля. Потому с рынка, где рыба пылью припала, тяжелее ботулизм получить, а в сетях - запросто, особенно сейчас, когда все в пленку затягивают.
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18.06.2021 10:37 Відповісти
на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках
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18.06.2021 10:08 Відповісти
Нелепый бред.
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18.06.2021 10:23 Відповісти
нелепый бред ты здесь только что написал
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18.06.2021 10:27 Відповісти
"А как я американцев таранкой угощал! Правда, не сам солил. Купил в русском магазине"
"Плотва вяленая непотрошёная, 0.1kг
Производитель: Германия, ООО "Драйлинг Германия" / Литва,Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 511Артикул: FISDF004В упаковке: 3 кг€ 1.50"
"Каждый год, в начале октября в Хельсинки съезжаются все почитатели финского деликатеса - селедки, на ежегодную ярмарку сельди."

Mganga Zambezi - в нашем понимании "запад", это не запад Африки.
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18.06.2021 10:34 Відповісти
Разный опыт. В Чехии за 2 года один раз только видел рыбу горячего копчения в магазине. Все остально, вяленная, соленая, холодного копчения запрещены. Америкосы, с которыми работал с удивлением смотрели как мы едим малосольную норвежскую селедку. Они такого никогда не видели. У них это нарушение санитарных норм. Соленая, вяленная, копченая
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18.06.2021 10:38 Відповісти
а чукчи сала никогда не едывали и что? разные гастрономические культуры
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18.06.2021 10:43 Відповісти
Ну и где здесь "запрещена к производству и реализации"? Балабол?
Америкосы могли с удивлением смотреть как корейцы едят собак, или китайцы летучих мышей. При этом жарят сливочное масло. Мы тоже плечами пожимаем, когда негры бананы жарят.
Национальные кулинарные предпочтения - не повод писать безапелляционный бред.
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18.06.2021 10:46 Відповісти
спорить не хочу. особенно с умниками, которые не видят слова "нарушение санитарных норм"
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18.06.2021 11:03 Відповісти
"Mganga Zambezi

на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках"

Действительно. Только тупой может увидеть здесь слова "нарушение санитарных норм":
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18.06.2021 11:22 Відповісти
ты базар фильтруй, дятел
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Ехай на ...
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18.06.2021 11:54 Відповісти
ты там живешь
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18.06.2021 11:59 Відповісти
Ну вы нашли из-за чего посраться
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18.06.2021 12:07 Відповісти
на каком западе, на загнивающем?) про бакаляю, например в Португалии не слышали, не?)))
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18.06.2021 10:41 Відповісти
Господа знатоки, а немецкий пивас нейтрализует эту гадость? Или лучше брать бельгийский?
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18.06.2021 12:05 Відповісти
 
 