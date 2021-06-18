УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16906 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я
922 0
діти (4420) медицина (1443) лікування (560) Ляшко Віктор (1352)

П'ять центрів неонатального скринінгу відкриються в Україні: зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання у новонароджених, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

П'ять центрів неонатального скринінгу відкриються в Україні: зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання у новонароджених, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відкриття в Україні п'яти центрів неонатального скринінгу.

Як він повідомив на своїй сторінці в Facebook, 17 червня Верховна Рада підтримала внесення змін до Держбюджету на 2021 рік, передає Цензор.НЕТ.

Цим проєктом пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду президента для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу.

"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектру найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність (80 тисяч тестувань на рік) і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України", - зазначив Ляшко.

За його словами, в цих центрах зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання, зокрема спинальну м'язову атрофію, муковісцидоз, фенілкетонурію, ендокринологічні захворювання тощо.

Він уточнив, що на базі "Охматдиту" буде створено високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру сучасних лабораторно-діагностичних технологій.

Також читайте: ЗСУ може закупити мобільні хірургічні комплекси, що дозволяють оперувати поранених у польових умовах, — Хомчак

Пять центрів неонатального скринінгу відкриються в Україні: зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання у новонароджених, - Ляшко 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 