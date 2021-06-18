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На закупівлю COVID-вакцин до кінця червня Міністерство охорони здоров'я має витратити 10,5 млрд грн: вже використані 7,9 млрд грн, - Рахункова палата

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

На закупівлю COVID-вакцин до кінця червня Міністерство охорони здоров'я має витратити 10,5 млрд грн: вже використані 7,9 млрд грн, - Рахункова палата

Міністерство охорони здоров'я України до кінця червня направить на закупівлю 38 млн доз вакцин від COVID-19 10,5 млрд грн, до теперішнього часу на ці цілі вже витрачено 7,9 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Рахункової палати України з посиланням на її голову Валерія Пацкана, з витрачених коштів 7,8 млрд грн було направлено на закупівлю вакцини, 41 млн грн - на закупівлю шприців, 3,8 млн грн - розчину, 18 млн грн - контейнерів для збору медичних відходів, передає Цензор.НЕТ.

"Закладена в бюджеті середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами - близько 276 грн", - повідомив Пацкан.

При цьому Рахункова палата не уточнила, про яку вакцину йдеться.

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Автор: Анастасія Потіха
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Справимся, не подведем, давайте еще бабосы.
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18.06.2021 10:11 Відповісти
Кому ви цю вакцину закупаєте? Вже всі дурні привилися, деякі померли від прививки, деякі помруть. А кому ви далі будете вішати ці вакцини? Платите фармкомпаніям, Біллу Гейтсу данину? Незалежно від використання вакцин? В Словенії відмінили вже пандемію, карантин, вакцинацію, а наші аферисти закуповують цю бурду, дурять людей, і між іншим підвищують ціни на газ. У Нафтогазі ціна булі 7 грн за кубометр, зараз 12 грн. От де фокуси, от де гроші. Державна компанія між іншим. Кругом брехня і наперстки. Як на масках - були по 15 грн в 20 році, стали по 80 коп.От де аферисти. Тепер з газом афери і з вакцинами. Суцільний аферизм по усім фронтам. Мабудь слуги мають подвійне громадянство, їм же закони не писані, тому і ведуть себе як в останній день перед Апокаліпсисом.
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18.06.2021 10:27 Відповісти
 
 