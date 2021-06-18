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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Данілов про виконання Мінських угод: "Як у концтаборі можна провести вибори?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про виконання Мінських угод:

Ситуація на окупованому Росією Донбасі нагадує концтабір.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі токшоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Данілов підкреслив, що поки ОРДЛО контролює Росія - проводити вибори там не можна.

"Якщо говорити про ситуацію щодо Мінських домовленостей, то можу сказати, що те, в якому вигляді вони є - це повний абсурд. Не дивно, коли громадяни України починають нам кричати:"Давайте швидко виконувати Мінські домовленості". Скажіть, будь ласка, як у концтаборі можна провести вибори?", - сказав Данілов.

"Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої перебуває на території Донецької та Луганської областей, призначається там, приїжджає звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації - відомо це всім. Повчають: "нам не треба говорити правду про наших партнерів". Якщо ми не будемо говорити правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами - нас ніхто не поважатиме", - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв?

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Шо-то Данилов совсем потерялся. То у него "десятки тысяч жертв при силовом освобождении Донбаса", то у него "концлагерь".

Так и представляю себе во время 2-й Мировой:
- Ну шо, концлагеря освобождать будем?
- Не, не будем. Могут быть десятки тысяч жертв
- И что же делать?

- Ну, можем Гитлеру в глаза позаглядывать. Или попросим наших союзников чтобы с Гитлером поговорили.
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18.06.2021 11:04
+6
Не согласен. Как можно в концлагере узнать мнение заключенных, если за "не правильное" мнение в карцер кидают ...
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18.06.2021 11:45
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Всіх ватних рашистів у трубу! Преценденти всім добре відомі!
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18.06.2021 10:39 Відповісти
якщо ти не доганяєш ""Давайте быстро выполнять Минские договоренности". Скажите, пожалуйста, как в концлагере можно провести выборы?" - то це для тебе
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18.06.2021 12:14 Відповісти
Як расєяни у криму...
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18.06.2021 10:55 Відповісти
Минские договорняки надо отменять.
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18.06.2021 11:02 Відповісти
Шо-то Данилов совсем потерялся. То у него "десятки тысяч жертв при силовом освобождении Донбаса", то у него "концлагерь".

Так и представляю себе во время 2-й Мировой:
- Ну шо, концлагеря освобождать будем?
- Не, не будем. Могут быть десятки тысяч жертв
- И что же делать?

- Ну, можем Гитлеру в глаза позаглядывать. Или попросим наших союзников чтобы с Гитлером поговорили.
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18.06.2021 11:04 Відповісти
Тільки маленька помилка. Тут "в'язні" зовсім не хочуть свого звільнення.
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18.06.2021 11:23 Відповісти
Не согласен. Как можно в концлагере узнать мнение заключенных, если за "не правильное" мнение в карцер кидают ...
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18.06.2021 11:45 Відповісти
вже досвід із Кримом є, навіщо ще одні граблінаступання?
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18.06.2021 11:24 Відповісти
Данилов - молодец! Говорит не в бровь, в глаз! Предельно точно по сути!
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18.06.2021 11:43 Відповісти
Какие это граждане Украины ему кричат: "Давайте выполнять минские договорённости"???
Кроме пятой колонны и прочей колорадской сволочи никто такого кричать не станет.
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18.06.2021 11:52 Відповісти
ні, є ще зебіли, для прикладу, Олег 1714b1bc та Vladimir T fd7dc273 он, вище. Якщо і є між ними різниця, то незначна: ці хочуть на Пороха звалити вину за підписання домовленостей, які виконати без виконання касапами своєї частини - по факту неможливо. А ті вимагають виконання Україною своєї частини домовленостей навіть якщо касапи не виконують своєї частини.
Це навіть при тому, що підпису Пороха під протоколами нема... Нема і підписів навіть *****, а також Меркель та Оланда...
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18.06.2021 12:21 Відповісти
Напишу "по секрету", что и за пределали конлагерей (Л/ДНР) так называемые "выборы" тоже профанация и дешовый фарс УЗУРПАТОРОВ! Когда большинство НАСЕЛЕНИЯ (с правом "политического голоса") представляет себя, если не фактических РАБОВ, то уж точно БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ и НЕДЕЕСПОСБНЫХ ПОДДАННЫХ!
НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД! НАРОД состоит только из СВОБОДНЫХ, САМОДОСТАТОЧНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСБНЫХ ГРАЖДАН!
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18.06.2021 11:55 Відповісти
Там не концтабір , а зоопарк .
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18.06.2021 15:47 Відповісти
 
 