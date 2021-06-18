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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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ПДЧ (102) Франція (1975) членство в НАТО (1413) Ле Дріан (98)

"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував прагнення України до вступу до НАТО. Він упевнений, що ще не склалися відповідні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю телеканалу BFMTV.

"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися", - сказав глава французької дипломатії.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в альянсі.

Також читайте: Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський

На Саміті лідери країн Альянсу підтвердив, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Жабоеды в своем репертуаре и вашим и нашим "В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8838
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18.06.2021 10:40
+13
Мог бы быть откровенний и сказал бы как есть , что мы не хотим проблем с путлером и рашкой !
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18.06.2021 10:43
+10
Когда в 1944 Америка и Англия открыли второй фронт против Германии,разве они требовали от СССР реформ? Может ГУЛАГ распустить с колхозами? Или там геноцид против отдельных народов прекратить? Нет ,обошлись без этого.И в результате освободили Францию и дидов этого жабоеда и душки Эмануэль Макрона.
Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
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18.06.2021 11:04
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Жабоеды в своем репертуаре и вашим и нашим "В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8838
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18.06.2021 10:40 Відповісти
тада, этот дед должен ещё помнить капитуляцию
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18.06.2021 10:54 Відповісти
ні, він міг тільки бачити крах колоніальної імперії
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18.06.2021 11:45 Відповісти
Хіба жабоеды вибрали вам клоуна в президенти, до якого приставлений агент ФСБ Козир? Члени НАТО обмінюються секретною військовою і розвідувальною інформацією, а як поділитись секретом з совком-косоворотником, коли з ОПи Віслюка вся конфіденційна інформація автоматом передається *******. Спецоперація по вагнерівцях яскравий тому приклад.
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18.06.2021 11:07 Відповісти
Спасибо за откровенность...
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18.06.2021 10:40 Відповісти
Мог бы быть откровенний и сказал бы как есть , что мы не хотим проблем с путлером и рашкой !
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18.06.2021 10:43 Відповісти
Нищих которые не знают чего хотят нигде не ждут.
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18.06.2021 10:46 Відповісти
это точно. потому и руских отовсюду гонят сцанными тряпками.
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18.06.2021 11:26 Відповісти
Ну пока самолеты их в Европе стоят, пока такие как ты лапу сосут!
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18.06.2021 11:49 Відповісти
ошибаешься скрепоносец. сосут такие как ты. и не лапу.
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18.06.2021 12:01 Відповісти
"Если нельзя, но очень хочется, всё равно нельзя". "В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8281
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18.06.2021 10:49 Відповісти
пока в ОП сидят русские ************, о каком вступлении речь?
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18.06.2021 10:53 Відповісти
А в Германии не сидят, а во Франции?
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18.06.2021 10:58 Відповісти
В настоящий момент и франция в нато не очень-то нужна
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18.06.2021 10:56 Відповісти
договор о сотрудничестве в обороне между Молдовой и Румынией от 2012 г, вооруженные силы РМ подчиняются румынскому Генштабу вот и все !!!+60% населения имеют румынские паспорта Молдова уже считай в НАТО
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18.06.2021 10:57 Відповісти
считай
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18.06.2021 11:24 Відповісти
Сложатся через 3 года, а может даже раньше. Как только, так сразу.
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18.06.2021 10:58 Відповісти
"В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились" - спикер совета директоров Газпрома , глава МИД Франции Ле Дриан "На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 3498
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18.06.2021 10:58 Відповісти
Еще у него такая должность:• Член от регионов в Бюро Комитета регионов с 2005 г.Регионал.
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18.06.2021 11:10 Відповісти
спасибо товарищ Дриан, отлично путину лизнул...
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18.06.2021 11:00 Відповісти
с такими темпами скоро в Шампани будут защищать русский язык..
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18.06.2021 11:01 Відповісти
"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 3510 "На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 3510 "На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 3616.....у вас они никогда не сложатся, эти условия. НИ КОГ ДА!!! Кроме пукающей озабоченности не может быть каких то результатов.
Среди вас нет ..ДАНКО!!! И не могут они у вас быть. Нет того и тех, которые своим вырванным сердцем укажут дорогу остальным. ...не расстраивайтесь..просто время не пришло.
У вас нет выхода, как бы вы ни крутились. И что вам ваш ДАВОСЪ не подсказывал. Нет у вас выхода!!!Фсьо.
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18.06.2021 11:02 Відповісти
Все идет к тому,что Вооруженные силы Украины являются гарантом безопасности стран слизняка- НАТО
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18.06.2021 11:07 Відповісти
З недоумком за кермом НАТА нам не світить.
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18.06.2021 11:03 Відповісти
Когда в 1944 Америка и Англия открыли второй фронт против Германии,разве они требовали от СССР реформ? Может ГУЛАГ распустить с колхозами? Или там геноцид против отдельных народов прекратить? Нет ,обошлись без этого.И в результате освободили Францию и дидов этого жабоеда и душки Эмануэль Макрона.
Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
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18.06.2021 11:04 Відповісти
Раньше чем вопить о зраде, советую 3/4 избирателей спросить себя - а не сами ли вы зраду Украины сотворили, дав власть этому дерьму и как лидеру нации, главнокомандующему и гаранту законности, и законодателей ему под стать навыбирали. А виноваты французы и немцы, да? Они задницы должны рвать, пока быдлонарид, насмотревшись до галлюцинаций видосиков и телерыгачек, так мудо голосует.
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18.06.2021 11:21 Відповісти
конечно, кода в опэшкэ куча руских агентов.

- и чего это нас даже на саммит не пригласили?
- может из-за рузких агентов во власти?
- та не, просто в нато засранцы. атвичаю. где мой айкосс?
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18.06.2021 11:24 Відповісти
"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - сказал глава французской дипломатии. А Севеный поток 2 - сложилось. Своя жопа ближе к спине.
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18.06.2021 11:26 Відповісти
До-речі, так! І ще треба ціну на газ для населення України підняти, бо ЄС хоче закупляти наш газ собі. Таке враження що він за копійку вдавиться.
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18.06.2021 12:42 Відповісти
нож в спину... "На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 1374
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18.06.2021 11:35 Відповісти
не вистачить поліграфів і спеців до них з США та Англії, щоб прочистити татарових та єрмаків , як це було з підбором кадрів для антикорупційних оргнаів
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18.06.2021 11:41 Відповісти
французам це наруку звичайно як й рашистам - а прічьом туту Буратіна, скажете...
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18.06.2021 11:42 Відповісти
"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 5983
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Это говорит та страна , которая в 1966 году вышла из военных структур НАТО , и только в 2009 году , когда уже почти 20 лет как союз развалился и угроза вроде исчезла, полноценно вернулась в блок. С чего - бы это? Может потому , что уже был 2008 год и была Грузия ,может хамское поведение нового "фюрера" пуйла заставило вернутся под зонтик НАТО , а господа ? Вы хорошо помните , что гитлеру вы сдались через 1 месяц 12 дней ,(прошу пардонить) бздошно стало? Украина уже 7 лет обороняется, а от вас один трендёш.
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18.06.2021 12:47 Відповісти
француские немецкие венгерские подельники куйла и в ЕС И В НАТО мешают складыванию условий вступления Украины в НАТО
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18.06.2021 12:58 Відповісти
AhФранция и Германия - две проститутки Европы.
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18.06.2021 16:15 Відповісти
французская проститутка отработала бабки раши.....
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18.06.2021 17:20 Відповісти
А в чем он не прав с точки зрения французов?
А почему коллективный Запад должен хотеть принять Украину в НАТО (ЕС), если мудрый нарид выбирает или Кучму, или овоща ,или зеленого осла---проросийскую гниль???
Зачем им эти постоянные шатания?Зачем им эта продажная шушера в своих рядах? Да Запад на одном гектаре с ними .... не сядет! То безблоковость, то какая разница, "пагаварить" с х1йлом хоть возле туалета,недвижимость в Крыму и бизнес с рашкой???
Конгениально! выбрать тупицу, беспринципную бездарность,наглого воровайку Президентом и удивляться, почему это Запад нас не хочет. Зебилизм чистой воды.
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19.06.2021 00:16 Відповісти
 
 