"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан
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Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував прагнення України до вступу до НАТО. Він упевнений, що ще не склалися відповідні умови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю телеканалу BFMTV.
"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися", - сказав глава французької дипломатії.
Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в альянсі.
На Саміті лідери країн Альянсу підтвердив, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.
Топ коментарі
+19 Василий СПРУТ
показати весь коментар18.06.2021 10:40
+13 Sergey Odeskiy
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+10 Сергій Іваніф
показати весь коментар18.06.2021 11:04
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Будь ласка, зачекайте...
Среди вас нет ..ДАНКО!!! И не могут они у вас быть. Нет того и тех, которые своим вырванным сердцем укажут дорогу остальным. ...не расстраивайтесь..просто время не пришло.
У вас нет выхода, как бы вы ни крутились. И что вам ваш ДАВОСЪ не подсказывал. Нет у вас выхода!!!Фсьо.
Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
- и чего это нас даже на саммит не пригласили?
- может из-за рузких агентов во власти?
- та не, просто в нато засранцы. атвичаю. где мой айкосс?
А почему коллективный Запад должен хотеть принять Украину в НАТО (ЕС), если мудрый нарид выбирает или Кучму, или овоща ,или зеленого осла---проросийскую гниль???
Зачем им эти постоянные шатания?Зачем им эта продажная шушера в своих рядах? Да Запад на одном гектаре с ними .... не сядет! То безблоковость, то какая разница, "пагаварить" с х1йлом хоть возле туалета,недвижимость в Крыму и бизнес с рашкой???
Конгениально! выбрать тупицу, беспринципную бездарность,наглого воровайку Президентом и удивляться, почему это Запад нас не хочет. Зебилизм чистой воды.