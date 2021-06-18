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Новини Політика України
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Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

Фальсифікація петиції про звільнення заступника голови ОП Татарова може свідчити про уразливість державної системи авторизації (ID.gov.ua).

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора Джо Байден підписав петицію про звільнення Татарова і я написав, що цю фальсифікацію зробив Офіс президента. Ми вже відправили заяву про злочин у відповідні органи. Але маю перепросити. Правильніше буде так: у КРАЩОМУ ВИПАДКУ фальсифікація відбулася в Офісі президента. У гіршому - державна система авторизації (ID.gov.ua) сприймає тестові електронні ключі за справжні. І це ставить під питання всю систему державної кібербезпеки", - заявив він.

"Є лише чотири варіанти, як той підпис міг з’явитися на сайті президента (технічний опис тут):

  1. Підпис зроблено реальним громадянином на ім’я Joe Biden, зі справжніми документами. Відкидаємо цей варіант як фантастичний.
  2. Зімітовано сам факт підпису на сервері петицій Joe Biden. Грубо кажучи, хтось тупо написав слова "Joe Biden" в табличку підписантів.
  3. Хтось на основі підроблених документів отримав справжній електронний підпис (чи bank-id) на ім’я Joe Biden.
  4. Хтось підписав петицію тестовим (не справжнім) електронним ключем Joe Biden, а ключова державна система авторизації (сервера ID.gov.ua) це пропустила.

І якщо варіант 2 просто неприємний, то 3 і 4 - катастрофічний як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни загалом", - пояснив Шабунін.

"Варіант 3 засвідчує, що в Україні можна отримати справжній електронний підпис за підробленими документами. Наприклад, підпис ваш, яким "ви" потім, наприклад, подаруєте комусь свою квартиру чи бізнес. Варіант 4 засвідчує, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. Тисячі таких ключів генеруються впродовж години", - деталізував він.

"Держава в смартфоні? Онлайн-голосування на виборах/референдумі?! Ну-ну, ФСБешні хакери в щасливому очікуванні. Зараз це вже не про фальсифікацію підпису під петицією, а про - діру в ключовому елементі державної ІТ-інфраструктури. Це проблема зовсім іншого масштабу і наслідків. Весь вчорашній день експерти з кібербезпеки намагалися отримати хоча б якийсь коментар від влади. Проте, що Офіс президента, що Мінцифри - як води в рот набрали. Друзі з влади, замовчувати проблему - найгірша стратегія і для вас, і для країни. Давайте краще цю проблему разом швидко вирішувати. В Україні достатньо крутих експертів з кібербезпеки", - резюмував Шабунін.

Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.

Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін 01
Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Зелена джиґіталізація. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 493
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18.06.2021 11:12
+11
Віталік, то при проклятому баризі розглядались петиції, проводились конкурси, чесні вибори і т.д. Тепер забудь - ти особисто долучився до приведення до влади психічно неурівноваженого лідера і його хамовито-некомпетентної команди. Повертатись на демократичний шлях Україні прийдеться через майдани і нову кров. Хрипло дякую вам, зебіли!
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18.06.2021 11:12
+9
А ось приклад того як деркачі-бігуси , дурачать людей своїми пльонками . Тримайте , лохи . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7518.
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18.06.2021 11:19
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Зелені самі хакери. В усіх сферах.
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18.06.2021 11:11 Відповісти
Віталік, то при проклятому баризі розглядались петиції, проводились конкурси, чесні вибори і т.д. Тепер забудь - ти особисто долучився до приведення до влади психічно неурівноваженого лідера і його хамовито-некомпетентної команди. Повертатись на демократичний шлях Україні прийдеться через майдани і нову кров. Хрипло дякую вам, зебіли!
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18.06.2021 11:12 Відповісти
Точно розглядались?
Наведіть приклад. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1761
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18.06.2021 11:13 Відповісти
в гугле забанили?
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18.06.2021 11:22 Відповісти
"Эти по три, но маленькие, но сегодня...
А те вчера по пять... но большие... но вчера... но очень большие, но вчера, и по пять,
А эти сегодня, но по три, но маленькие," Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6774
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18.06.2021 11:16 Відповісти
Зелена джиґіталізація. Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 493
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18.06.2021 11:12 Відповісти
От это цирк... Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5400
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18.06.2021 11:12 Відповісти
Вернуться к бюллетеням будет эффективнее, безопаснее , быстрее и дешевле.
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18.06.2021 11:17 Відповісти
А ось приклад того як деркачі-бігуси , дурачать людей своїми пльонками . Тримайте , лохи . https://www.youtube.com/watch?v=_fZ3h5TJLos
Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: ФСБшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7518.
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18.06.2021 11:19 Відповісти
Саме тому я довірятиму будь-яким записам ЛИШЕ після висновку фахівців із США! От в США переглянули записи Деркача і сказали вердикт - це сильний монтаж!
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18.06.2021 11:29 Відповісти
А тут , померлий 40 років тому - Володимир Висоцький , говорить із сьогоднішніми артистами театру Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4795 .. https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
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18.06.2021 11:39 Відповісти
Сcылка на петицию об увольнении Татарова
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 11:30 Відповісти
неужели за 9 дней не собрать жалкие 230 голосов, надо постараться ))
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18.06.2021 11:37 Відповісти
+1 подписал!
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18.06.2021 12:38 Відповісти
После аферы с захватом власти в Украине и аферы с рынком земли, мы ещё будем спрашивать, кто подделал подпись Джо Байденом?
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18.06.2021 12:29 Відповісти
остался 181 голос - https://petition.president.gov.ua/petition/114822
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18.06.2021 12:48 Відповісти
38 - это вообще ничего!
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18.06.2021 14:04 Відповісти
все! мы это сделали)
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18.06.2021 14:16 Відповісти
Я могу подтвердить на своем опыте,что с авторизацией что-то не так. Я на прошлой неделе, в течении трех дней пытался подписать петицию, и у меня не получилось. Постоянно выдавало:"Ошибка авторизации. Попробуйте еще раз."
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18.06.2021 15:11 Відповісти
Вся это прыщавая команда дегелетаризаторов, уже два года ездит по ушам населения из каждого утюга про "дэржаву в смартхвоне" Нарид, туповатый нарид, в рот им заглядывает. А завтра хакеры булут торговать квартирами этого тупого нарида от их имени. Хотели цырка-у этих, есть вам!
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18.06.2021 15:51 Відповісти
 
 