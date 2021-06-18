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Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Різкого стрибка цін на землю сільськогосподарського призначення після запуску ринку землі в Україні не буде.
Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 16 червня, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо, що буде різкий стрибок ціноутворення. Вартість буде визначати ринок. В нашому розумінні, середня вартість гектара буде коливатися в межах 50 тис. грн", - сказав він.
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