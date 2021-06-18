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Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко

Різкого стрибка цін на землю сільськогосподарського призначення після запуску ринку землі в Україні не буде.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 16 червня, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо, що буде різкий стрибок ціноутворення. Вартість буде визначати ринок. В нашому розумінні, середня вартість гектара буде коливатися в межах 50 тис. грн", - сказав він.

Читайте: Кабмін завершив підготовку до запуску ринку землі 1 липня, - міністр Лещенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
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18.06.2021 11:22
+5
Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
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18.06.2021 11:26
+4
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
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18.06.2021 11:26
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Нам многие министры в разное время много чего обещали.
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18.06.2021 11:20 Відповісти
без кулемета земля ничого не варта
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18.06.2021 11:33 Відповісти
... значит надо брать.
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 3423
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18.06.2021 11:22 Відповісти
а хтось буде продавать очікуючи скачка?
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18.06.2021 11:37 Відповісти
Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
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18.06.2021 11:22 Відповісти
Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
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18.06.2021 11:26 Відповісти
Побачу як Каломийша і шобло буде продавати землю по 50 тис. грн за гектар.
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18.06.2021 11:25 Відповісти
После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
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18.06.2021 11:26 Відповісти
Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 5132
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18.06.2021 11:32 Відповісти
Не треба анонсувати. Ринок покаже ціну на землю, тільки не в цьому році. Український чернозем по якості кращий ніж приміром в Польщі, а в Польщі гектар кожтує 10 тис.баксів, а не 1800 баксів як анонсують хитропопі ХВермери.
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18.06.2021 11:31 Відповісти
всього у тисячу разів дорожче ціни на кіло буряка - ГЕНІЇ
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18.06.2021 11:49 Відповісти
владці на обід більше витрачають.
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18.06.2021 15:26 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2019/11/13/infografika/jekonomika/rynok-zemli-stoimost-gektara-stranax-evropy-i-severnoj-amerikiПісля 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 1448
показати весь коментар
18.06.2021 13:04 Відповісти
 
 