Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко

Різкого стрибка цін на землю сільськогосподарського призначення після запуску ринку землі в Україні не буде.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 16 червня, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо, що буде різкий стрибок ціноутворення. Вартість буде визначати ринок. В нашому розумінні, середня вартість гектара буде коливатися в межах 50 тис. грн", - сказав він.

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