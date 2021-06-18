УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16972 відвідувача онлайн
Новини Економіка
709 8
Укравтодор (489) євробонди (23) Кубраков Олександр (252)

"Укравтодор" уперше в історії України випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами глави Мінінфраструктури, серія бондів президентської програми "Велике будівництво" отримала історично низьку ставку порівняно з попередніми українськими суверенними розміщеннями в доларах США.

"В ході розміщення "Укравтодор" отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більш ніж утричі перевищило запланований обсяг випуску і продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проєктів зокрема", - йдеться в повідомленні.

Кубраков зазначив, що для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років.

Організаторами випуску єврооблігацій стали спільні букранери та спільні лід-менеджери – J.P. Morgan та Dragon Capital, ко-менеджер - АТ "УкрЕксімбанк". Юридичні радники – White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko.

Фіскальний агент – The Bank of New York Mellon. Рейтингове агентство – S&P Global Ratings Europe Limited.

"З боку держави на спільний результат працювали "Укравтодор", Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, Національний банк України. Ще до того, щоб взагалі цей процес став можливим разом працювали уряд, Офіс Президента, народні депутати України", - додав Олександр Кубрак.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: Дефіцит Держбюджету: Україна планує до кінця року розмістити $ 1 млрд євробондів і 50-60 млрд грн ОВДП, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та пошли вы Нах, твари .Дайте падлы пенсионерам минималку. суки.не 1700 гривен а хотя-бы 5 000 гривен. сволочи. 5 000 это для вас, козлов сходить один раз в ресторан до вашего дружани в Киеве. твари вы зелесопливые из 95-картета, сволочи ***.
показати весь коментар
18.06.2021 11:38 Відповісти
а игде ж вы взяли эти 700 млн баксами? уж не с ковидного ли фонда????
показати весь коментар
18.06.2021 11:42 Відповісти
Ти не зрозумів. євробонди- це облігації. Зєля бере в борг.
показати весь коментар
18.06.2021 12:24 Відповісти
це ще "краще"...ніж я думав...
показати весь коментар
18.06.2021 12:30 Відповісти
а они дороги ремонтировать не пробовали?
показати весь коментар
18.06.2021 11:43 Відповісти
А отдавать деньги турки будут? "Укравтодор" уперше в історії України випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7882
показати весь коментар
18.06.2021 11:51 Відповісти
Мало им ям на дорогах, так они еще и в долговую попасть хотят?
показати весь коментар
18.06.2021 11:56 Відповісти
Зе бизнес взять в долг под 15% разместив гособлигации на 2-3 года, а потом эти деньги положить под 6,25% на 7 лет рассказав об этом зе-придуркам как о достижении найвеличнішого рехформатора **********
показати весь коментар
18.06.2021 13:05 Відповісти
 
 