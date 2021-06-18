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Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці

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Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці

12 червня орієнтовно о 12:50 військовослужбовець відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону Василь Ставило (новобранець призову Весна-2021) на автомобілі "Опель" сірого кольору залишив місце несення служби зі зброєю (АК-74 60 набоїв).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У ході проведення розшукових заходів співробітниками Нацполіції на заправці ОККО в районі околиці міста Берегове (за 8 км від місця несення служби) було виявлено автомобіль "Опель", під час огляду якого на задньому сидінні виявлено автомат АК-74 і 60 набоїв до нього. З огляду на це, із 13:05 введено посилену охорону державного кордону і запроваджено план розшуку військовослужбовця, який залишив місце служби, начальником Мукачівського гарнізону був введений сигнал "Мандрівник".

До розшуку були залучені сили і засоби відділів прикордонної служби "Лужанка", "Дякове", "Тячів", "Ділове", резерви прикордонного загону та співробітники районних відділів Нацполіції. Створено кінологічну групу в складі десяти кінологів із собаками.

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До місця проживання сім'ї військовослужбовця в місто Чернівці було направлено начальника відділу СГЗ підполковника Гладкого. Наразі мотиви залишення місця несення служби військовослужбовцем невідомі. Солдат Ставило характеризується посередньо. Згідно з результатами висновку психолога - може нести службу зі зброєю.

Як наголошується, о 16:45 солдата Ставила було затримано пошуковою групою в місті Берегове, за 250 метрів від АЗС "ОККО".

На місце виявлення втікача прибула слідча група Державного бюро розслідувань і Спеціалізованої прокуратури. Тривають слідчі дії. Інформація про подію внесена до ЄРДР за ч.3 ст.408. ч.3 ст. 289 КК.

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Військовослужбовця буде доставлено у гаупвахту в місто Ужгород. Зброю та спорядження вилучено представниками ДБР.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Это у зебилов новая должность такая: уже не гражданский, но еще не солдат. Диджитализация, сэр.
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18.06.2021 11:50
+2
а что это за звание такое младший солдат
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18.06.2021 11:41
+2
начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник". Шо они курят когда названия придумывают.
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18.06.2021 11:45
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а что это за звание такое младший солдат
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18.06.2021 11:41 Відповісти
Это у зебилов новая должность такая: уже не гражданский, но еще не солдат. Диджитализация, сэр.
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18.06.2021 11:50 Відповісти
Я уже подумал, что это очепятка, и хотели написать "старший солдат" (бывший ефрейтор), но этот только призвался - рано его до ефрейтора повышать. Тем более, что характеризуется "посредственно".
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18.06.2021 12:17 Відповісти
начальником Мукачевского гарнизона был введен сигнал "Мандрівник". Шо они курят когда названия придумывают.
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18.06.2021 11:45 Відповісти
ну так граница же близко - туда с пакунками = солдат сбежал(если что), а взад с баблом = сержант Военнослужащий Мукачевского погранотряда Ставило самовольно покинул место службы с оружием: теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 3562 мУчитель "духов"(да я в ваши годы границу пересе.кал, а вы, эх вы, кто там не надраил сортир еще?)
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Мітрофанушка, де кордон блізко від мукачєвого?))) той бідолашний солдат тому і утік шукати той кордон бо не розумів назви своєї частини, прикордонний загін мукачєвого))) мабуть мукачєве охороняють)))
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18.06.2021 12:22 Відповісти
а хоть бы где
я вроде вчера где-то читал, мож*д в Антиколорадоса - чел писал шо даже бугаи из сибири выбрасывались с кораблей, кололи се глаза даже и чет еще там- не то, просто не помню текст - тока шоб не продолжать "служить" совковому "союзу". флот.
че, чувака может тупо поставили на бабло, ну а то шо не устроил разборки.... Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 3565
я не знаю, но посм. на того же протасевича - бодро рассказывает шо Пацьку намерено НАТО или Ротшильд захватить и превратить в крипака Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4611
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18.06.2021 12:27 Відповісти
А что курили те, кто при совке придумал слово "лыжник" для военнослужащего в самовольной отлучке?!
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18.06.2021 11:51 Відповісти
Ну стать на лыжи святое дело. Хотя слышу впервые. Участвовать в розыске бегунов в части приходилось, но как это называлось даже понятия не имел. Да нам и не доводили.
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18.06.2021 12:06 Відповісти
Я не уверен, что в советское время в таких случаях придумывали название для операции - из части отправляли поисковую группу, чтобы успели найти в течение суток после исчезновения. Если не успевали в течение суток, надо было объявлять всесоюзный розыск, а поступок переходил из категории "самовольная отлучка" в "самовольное оставление части", и это уже грозило реальным сроком.
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18.06.2021 12:20 Відповісти
У бойцов должна быть мотивация. Если её нет это не боец.
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18.06.2021 12:21 Відповісти
И наказание мотивацией быть не может.
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18.06.2021 12:24 Відповісти
У нього і була мотивація знайти той кордон який він охороняє у мукачєвому...)))
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18.06.2021 12:34 Відповісти
 
 