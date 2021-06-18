Військовослужбовець Мукачівського прикордонного загону Ставило самовільно залишив місце служби зі зброєю: тепер йому загрожує до 10 років в'язниці

12 червня орієнтовно о 12:50 військовослужбовець відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону Василь Ставило (новобранець призову Весна-2021) на автомобілі "Опель" сірого кольору залишив місце несення служби зі зброєю (АК-74 60 набоїв).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У ході проведення розшукових заходів співробітниками Нацполіції на заправці ОККО в районі околиці міста Берегове (за 8 км від місця несення служби) було виявлено автомобіль "Опель", під час огляду якого на задньому сидінні виявлено автомат АК-74 і 60 набоїв до нього. З огляду на це, із 13:05 введено посилену охорону державного кордону і запроваджено план розшуку військовослужбовця, який залишив місце служби, начальником Мукачівського гарнізону був введений сигнал "Мандрівник".

До розшуку були залучені сили і засоби відділів прикордонної служби "Лужанка", "Дякове", "Тячів", "Ділове", резерви прикордонного загону та співробітники районних відділів Нацполіції. Створено кінологічну групу в складі десяти кінологів із собаками.

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До місця проживання сім'ї військовослужбовця в місто Чернівці було направлено начальника відділу СГЗ підполковника Гладкого. Наразі мотиви залишення місця несення служби військовослужбовцем невідомі. Солдат Ставило характеризується посередньо. Згідно з результатами висновку психолога - може нести службу зі зброєю.

Як наголошується, о 16:45 солдата Ставила було затримано пошуковою групою в місті Берегове, за 250 метрів від АЗС "ОККО".

На місце виявлення втікача прибула слідча група Державного бюро розслідувань і Спеціалізованої прокуратури. Тривають слідчі дії. Інформація про подію внесена до ЄРДР за ч.3 ст.408. ч.3 ст. 289 КК.

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Військовослужбовця буде доставлено у гаупвахту в місто Ужгород. Зброю та спорядження вилучено представниками ДБР.