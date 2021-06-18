За тиждень в Україні заблокували понад 50 тис. кібератак. Серед них і вебресурси Зеленського, - Держспецзв'язку. ІНФОГРАФІКА

Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня 2021 року заблокували понад 50 тис. атак на державні інформаційні ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Facebook.

Так, системою захищеного доступу державних органів до мережі "Інтернет":

заблоковано 50 571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%)

заблоковано 19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси Президента України.

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Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня):

спроб отримання прав користувача – 49%

спроб отримання прав адміністратора – 22%

порушень корпоративної політики безпеки – 8%

підозрілого виконувального коду – 8%

застосування нестандартних протоколів – 8%

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів (приблизно на рівні попереднього тижня).

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується:

розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74%

фішингу – 25%

"У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - сказано в повідомленні.

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Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе):

- попыток получения прав пользователя - 49%

- попыток получения прав администратора - 22%

- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%

- подозрительного исполняемые кода - 8%

- применение нестандартных протоколов - 8%

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:

- распространения вредоносного программного обеспечения - 74%

- фишинга - 25%

"В случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - сказано в сообщении.