За тиждень в Україні заблокували понад 50 тис. кібератак. Серед них і вебресурси Зеленського, - Держспецзв'язку. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Події
Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня 2021 року заблокували понад 50 тис. атак на державні інформаційні ресурси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в Facebook.
Так, системою захищеного доступу державних органів до мережі "Інтернет":
- заблоковано 50 571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%)
- заблоковано 19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси Президента України.
Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня):
- спроб отримання прав користувача – 49%
- спроб отримання прав адміністратора – 22%
- порушень корпоративної політики безпеки – 8%
- підозрілого виконувального коду – 8%
- застосування нестандартних протоколів – 8%
Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів (приблизно на рівні попереднього тижня).
Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується:
- розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74%
- фішингу – 25%
"У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - сказано в повідомленні.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе):
- попыток получения прав пользователя - 49%
- попыток получения прав администратора - 22%
- нарушений корпоративной политики безопасности - 8%
- подозрительного исполняемые кода - 8%
- применение нестандартных протоколов - 8%
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4384 киберинцидента (примерно на уровне предыдущей недели).
Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:
- распространения вредоносного программного обеспечения - 74%
- фишинга - 25%
"В случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA", - сказано в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...