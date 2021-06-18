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"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не менш 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів", - заявив Зеленський під час виступу в День медика, трансляцію якого вів Офіс президента в Facebook.

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За його словами, Офіс Президента спільно з урядом і парламентом "зробить все, щоб такі суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоров'я збільшувався, а також росли тарифи Програми медичних гарантій".

"Уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом до відновлення престижу і важливої ​​ролі медиків у нашому українському суспільстві", - додав Зеленський.

Він також попросив уряд врахувати підвищення мінімального розміру заробітної плати для медиків при складанні проєкту держбюджету на наступний рік.

Крім того, Зеленський закликав представників місцевої влади не допускати ситуацій, коли "керівники лікарень отримують в місяць 100 тис. грн, а лікарі і медсестри - 6 тис. грн".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
бубочко, а як бути вчителям, робітникам вищої освіти, іншим бюджетнікам?
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18.06.2021 11:43
+14
Будет как с ковидными выплатами?
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18.06.2021 11:43
+11
"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам

Значит скоро бутылка молока будет 100 гривен стоить.
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18.06.2021 11:48
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Будет как с ковидными выплатами?
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18.06.2021 11:43 Відповісти
Вообще непонятно каким краем президент к зарплатам кого-либо.
Те зарплаты нужно еще где-то взять, для чего есть процедура изменений в бюджете. И указами они не делаются.
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18.06.2021 12:03 Відповісти
"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для обновления престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.
Похоже это повышение будет только после Нового Года.
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18.06.2021 12:12 Відповісти
Если вообще будет
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18.06.2021 12:16 Відповісти
Клас) правительство что-то там возможно подымет с НГ, а бубочка уже сегодня молодец "Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 7502
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Вопрос: Кто может быть хуже чем популист при власти?
Ответ: Обкуренный популист при власти.
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18.06.2021 12:26 Відповісти
ТУТ ВВЕРХУ ЦЕНЗОР ТОЛЬКО ЧТО......
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан 18.06.21 12:16

откуда дровишки Вова???!! убогий значит у кого то отнять у военных обороны бюджетников иных учителей а врачам дать ну ну....пенсионеров обкорнать еще вдогноку да Вова???!!!

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18.06.2021 12:28 Відповісти
Дровишки из тарифов на коммуналку и цен в магазинах. Лохи платят Нелоху за свой выбор.
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18.06.2021 12:32 Відповісти
да после Нового 2024 Года)
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18.06.2021 12:30 Відповісти
Вопрос в том, после какого Нового Года. Весь этот зевовин популизм уже даже не смешон и кроме раздражения ничего не вызывает.
Мульярд деревьев уже высадил, учителям по 4 тысячи долларов в месяц дал, тарифы в два раза снизил, теперь за врачей взялся.
Неужели в стране еще остались дураки, которые верят в весь этот зевовин бред?
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18.06.2021 13:17 Відповісти
Каждый четвертый избиратель в нашей стране, как ни странно.
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18.06.2021 13:21 Відповісти
зелений ішак досі не в курсі своїх повноважень..
Прикро, що більшість "мудрого нарІду" теж не вбачають у цьому ніяких відхилень..
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18.06.2021 13:53 Відповісти
цікаво, також, звідки гроші брати..
проста задача з життя нашої лікарні в світлі нового "казу": лікар-ренгенолог отримує 4800, на зарплату до кінця року не вистачає 3 мсільони.. питання: якщо не переглядати бюджет, то за скількі місяців до кінця року перестануть платити зарплатню?..
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18.06.2021 15:00 Відповісти
бубочко, а як бути вчителям, робітникам вищої освіти, іншим бюджетнікам?
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18.06.2021 11:43 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста
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18.06.2021 11:46 Відповісти
мені весь список невідомий, але я розумію, що після чергового стрибка цін на продукти та подорожчання електрики, газу та комуналки бюджетніки опиняться за межою бідності.
Єдине, що тішить: з них багато голосувало за ішака, то нехай насолоджуються..
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18.06.2021 11:51 Відповісти
А я не тільки не голосувала за ішака, а була проти та навіть намагалась й тут, на цензорі пояснювати, чому цього істероїда аж ніяк не можна обирати президентом.
Але зазомбований нарід нічого слухати не хтів, а меня обзивали порохботкой.
Але я теж бюджетник і мені доводиться теж насолоджуватися резульатами вибора мудрого наріду.
Обідно, понімашь.
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18.06.2021 13:24 Відповісти
Тримайтесь.
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18.06.2021 13:45 Відповісти
та це просто вчора вовина головна у ВР по соціалці видала слюдуючий перл для фізіоглогічних потреби бидла, котрому не заносять чемодани олігархи. От вова й гасить пожежу...
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18.06.2021 11:46 Відповісти
ну тіпа пісяє обіцянками на вогонь сгорання рейтингу
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18.06.2021 11:48 Відповісти
Вчителям - оптимізація та перехід на базові школи. Та обіцянка в перспективі саллапу.
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18.06.2021 11:47 Відповісти
сегодня не у учителей праздник.учителя сейчас получают раза в полтора больше чем врачи.так что в очередь. и вам пообещает
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18.06.2021 12:11 Відповісти
учителям позже, учителя и остальные бюджетники очень важны, но они не спасают жизни людей и не лечат от болезней.
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18.06.2021 12:13 Відповісти
А какты определяешь, кто важнее? Если болеешь, тебе доктор важнее. А если дети здоровы и в школу пошли? Тогда набить морду доктору, забрать деньги, и отдать учителю, да? Денег-то от указов больше не становится. Где вас таких альтернативно одаренных берут?
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18.06.2021 12:28 Відповісти
Ти - дурень! А хто навчає дітей, щоб вони потім стали лікарями?
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18.06.2021 13:05 Відповісти
У вчителів вже 4000 євро. Цього достатньо. Черга за медпрацівниками.
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18.06.2021 12:26 Відповісти
Та не парьтесь, никто никому ничего не повысит.
Дефицит бюджета рекордный за 10 лет.
И мой совет, не верьте этому дегенерату
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18.06.2021 12:54 Відповісти
я йому ніколи не вірив. Бо як можна вірити блазню, який повсякчасно грає якусь роль?
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18.06.2021 13:54 Відповісти
Учителі вже свої 4000 євро отримали.
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18.06.2021 16:18 Відповісти
От шо роблять роялті для вови від його ліпецьких фабрик у рашистів - ділиться чувак Нелох.
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18.06.2021 11:44 Відповісти
Да щаз ...
Він своїм ділиться, як і Бєня "Могу покрасить ларек ..."
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18.06.2021 11:46 Відповісти
)
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18.06.2021 11:47 Відповісти
60 тыс медиков уволились за последний год. Спасибо зе-мародерам за степашкину реформу медицины.
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18.06.2021 11:47 Відповісти
"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам

Значит скоро бутылка молока будет 100 гривен стоить.
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18.06.2021 11:48 Відповісти
Вы, батенька оптимист, как я погляжу, за цену молока в 100 гр. Впрочем ежели за 0,5 литра, то могу с вами и согласиться.
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18.06.2021 12:03 Відповісти
В бутылке будет 430 г, а может и 370.
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18.06.2021 12:29 Відповісти
Да. Сметаны в пакете уже даже не 400 гр., а 380.
А цена не уменьшается, а растет.
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18.06.2021 12:32 Відповісти
такое впечатление что госбюджет резиновый и переполнен аж через верх хлюпает...
///
В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на апрель 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.
3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года. По состоянию на апрель 2011-го долг тогда составлял 1,23 млрд грн, через год в 2012 он снизился до 966,7 млн грн...
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18.06.2021 11:50 Відповісти
Больничный с марта не получил а у этого сто ярдов туда сто сюда как хорошо живется в фейсбуке
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18.06.2021 11:52 Відповісти
инфляция уже(!) съела эти деньги
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18.06.2021 11:52 Відповісти
Остров сокровищ 3 ярда не выплаты по больнич листам ..
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18.06.2021 11:55 Відповісти
Врачи останутся хоть еще ненадолго или сразу всех уволят?
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18.06.2021 11:56 Відповісти
а іншим на Польщу їхать зароблять скоро яблука достигнуть
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18.06.2021 11:56 Відповісти
Я за свою сестру очень рада,если ей будут не менее 20 тыщ платить)но вот где оно на все это бабло найдет?
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18.06.2021 11:58 Відповісти
Блін, відчуваю, піду під скорочення. Лишать тільки головного із замами.
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18.06.2021 12:20 Відповісти
учителя уже 2 года ждут 4к баксво зарплаты.
ща сладкий сироп в уши врачей.
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18.06.2021 11:59 Відповісти
Ну и где сам указ то? На сайте президента - голяк.
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18.06.2021 11:59 Відповісти
Нах он тебе нужен? До сих пор ждешь конца эпохи бедности от бубочки? "Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 345
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18.06.2021 12:31 Відповісти
Да не, не люблю когда п...т. Указа, кстати, до сих пор нету)))
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18.06.2021 14:32 Відповісти
зарплаты уже президент указами устанавливает? "Не менш 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 8129
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18.06.2021 11:59 Відповісти
воно дурненьке, досі живе у серіялі, так вжився в роль..
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18.06.2021 13:55 Відповісти
А які пенсії в тих хто пропрацював 30-40 років, невже на них можна вижити в нинішніх умовах ? І коли буде програма як реально відродити економіку тоді сутєво збільшатся надходження до добюджету ? а то так висмикуются певні категорії в підвищені, інші із за шаленої інфляції все біднішають.
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18.06.2021 12:00 Відповісти
Зарплата, зростай до 20000, раз-два! Найвеличніший наказав!
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18.06.2021 12:13 Відповісти
Вот что саботаж животворящчий делает! Организовать массовые увольнения, и вуаля!
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18.06.2021 12:23 Відповісти
Где деньги, Зин? (с)


Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev

Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою.
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18.06.2021 12:30 Відповісти
Наверное из фонда посадки миллиарда секвой выделят. "Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 7921 Боже, какой пустобрех!
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18.06.2021 12:35 Відповісти
Балабол разговорного жанра
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18.06.2021 12:40 Відповісти
Есть два вопроса

1. Сколько врачей сократят для этого покращення?

2. Сколько будет стоить доллар и буханка хлеба?
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18.06.2021 12:52 Відповісти
ЗЕленый в ПОПУлизм.
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18.06.2021 13:43 Відповісти
"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 5277
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18.06.2021 13:53 Відповісти
Ждем очередной обвал гривни..)
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18.06.2021 14:12 Відповісти
это вероломнейшая пидступнейшая зрадуленицыя.
ЗП медикам нужно только понижать.
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18.06.2021 14:40 Відповісти
Это или откровенный звиздешь,или будет массовое сокращение медиков -так что да,зрадуленция
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18.06.2021 14:57 Відповісти
Вчителям підвищили, настала черга медиків.
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18.06.2021 15:06 Відповісти
обьясните кто-нибудь Зеленскому что в воюещей стране зарплату надо повышать прежде всего военным!
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18.06.2021 17:27 Відповісти
А вы что, всерьёз воспринимаете этот зевовин бред? Никто никому ничего повышать не будет, в стране нет денег.
А этому дурачку объяснять что-нибудь бессмысленно, ему понимать объясняемое нечем, мозгов нет.
Ему важны только рейтинги, вот он и думает, что своими ничем не подкреплёнными обещаниями их повысит, надеясь, что в стране еще остались дураки, которые в эту маниловщину поверят.
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18.06.2021 18:45 Відповісти
так отож! на оборонный комплекс денег нет,чтоб от москальной орды защищаться,зато ради пиара вышкребут последние копейки
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18.06.2021 21:39 Відповісти
"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 4371
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18.06.2021 21:30 Відповісти
Усе в контексті

"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам - Цензор.НЕТ 6725
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20.06.2021 23:27 Відповісти
 
 