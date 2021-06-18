"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Не менш 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів", - заявив Зеленський під час виступу в День медика, трансляцію якого вів Офіс президента в Facebook.
За його словами, Офіс Президента спільно з урядом і парламентом "зробить все, щоб такі суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоров'я збільшувався, а також росли тарифи Програми медичних гарантій".
"Уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом до відновлення престижу і важливої ролі медиків у нашому українському суспільстві", - додав Зеленський.
Він також попросив уряд врахувати підвищення мінімального розміру заробітної плати для медиків при складанні проєкту держбюджету на наступний рік.
Крім того, Зеленський закликав представників місцевої влади не допускати ситуацій, коли "керівники лікарень отримують в місяць 100 тис. грн, а лікарі і медсестри - 6 тис. грн".
Будь ласка, зачекайте...
Те зарплаты нужно еще где-то взять, для чего есть процедура изменений в бюджете. И указами они не делаются.
Похоже это повышение будет только после Нового Года.
Ответ: Обкуренный популист при власти.
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан 18.06.21 12:16
откуда дровишки Вова???!! убогий значит у кого то отнять у военных обороны бюджетников иных учителей а врачам дать ну ну....пенсионеров обкорнать еще вдогноку да Вова???!!!
Мульярд деревьев уже высадил, учителям по 4 тысячи долларов в месяц дал, тарифы в два раза снизил, теперь за врачей взялся.
Неужели в стране еще остались дураки, которые верят в весь этот зевовин бред?
Прикро, що більшість "мудрого нарІду" теж не вбачають у цьому ніяких відхилень..
проста задача з життя нашої лікарні в світлі нового "казу": лікар-ренгенолог отримує 4800, на зарплату до кінця року не вистачає 3 мсільони.. питання: якщо не переглядати бюджет, то за скількі місяців до кінця року перестануть платити зарплатню?..
Єдине, що тішить: з них багато голосувало за ішака, то нехай насолоджуються..
Але зазомбований нарід нічого слухати не хтів, а меня обзивали порохботкой.
Але я теж бюджетник і мені доводиться теж насолоджуватися резульатами вибора мудрого наріду.
Обідно, понімашь.
Дефицит бюджета рекордный за 10 лет.
И мой совет, не верьте этому дегенерату
Він своїм ділиться, як і Бєня "Могу покрасить ларек ..."
Значит скоро бутылка молока будет 100 гривен стоить.
А цена не уменьшается, а растет.
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В Украине продолжает расти задолженность по зарплате.
По состоянию на апрель 2021 года долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше в сравнении с месяцем раньше.
3,38 млрд грн - это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года. По состоянию на апрель 2011-го долг тогда составлял 1,23 млрд грн, через год в 2012 он снизился до 966,7 млн грн...
ща сладкий сироп в уши врачей.
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою.
1. Сколько врачей сократят для этого покращення?
2. Сколько будет стоить доллар и буханка хлеба?
ЗП медикам нужно только понижать.
А этому дурачку объяснять что-нибудь бессмысленно, ему понимать объясняемое нечем, мозгов нет.
Ему важны только рейтинги, вот он и думает, что своими ничем не подкреплёнными обещаниями их повысит, надеясь, что в стране еще остались дураки, которые в эту маниловщину поверят.