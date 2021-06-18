"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід

Президент США Джо Байден на зустрічі в Женеві не намагався спокусити президента РФ Володимира Путіна якоюсь сумнівною великою угодою за рахунок України.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив американський дипломат, експомічник держсекретаря США, провідний експерт Atlantic Council Деніел Фрід, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден і його команда не очікували прориву і не домоглися його. Вони також не намагалися спокусити (президента - Ред.) Путіна якоюсь сумнівною великою угодою за рахунок України чи будь-кого іншого. Замість цього Байден роз'яснив Путіну, які межі відносин США з Росією. Це співробітництво там, де можливо (наприклад, стратегічна стабільність), опір агресії Путіна і попередження його про наслідки, якщо до нього не дійде це повідомлення, підтримка демократії та прав людини, зокрема всередині Росії. Очікування Байдена щодо результатів зустрічі видаються скромними. Він мало або зовсім не довіряє Путіну. Україна може бути впевнена, що її американський друг не потрапив під путінські примарні сфери впливу і подвійну політику", - заявив Фрід.

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На його думку, Путін нічого не отримав від зустрічі, крім картинки з американським президентом.

"Байден зміг висловити позицію США з позиції сили після вдалого тижня зустрічей із G7, НАТО та ЄС. Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого. Після тижня успішних зустрічей у Європі зустріч Байдена і Путіна означає, що в Росії більше немає в Білому домі жилетки, в яку можна поплакатися. Це означає, що США захищатимуть себе, своїх друзів і союзників, а також свої цінності", - наголосив співрозмовник.

Він вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" не було темою зустрічі двох президентів, бо американській адміністрації ще належить обговорити це питання з європейськими країнами.

"Північний потік-2" - погана ідея. США необхідно обговорити це з Україною, Польщею та іншими європейцями, яких це торкнулося, і, звичайно ж, із Німеччиною. Ми повинні очікувати, що Путін використовуватиме газопровід для отримання стратегічної вигоди. Наше завдання - знизити ризики", - сказав Фрід.

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За його словами для поліпшення взаємин із Росією ключовим фактором на цей момент є відсіч її агресії.

"Щоб поліпшити відносини з Росією, нам усім потрібно протистояти агресії Путіна, співпрацювати там, де можна, і пам'ятати, що краще майбутнє можливе з кращою Росією", - резюмував Фрід.