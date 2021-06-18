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"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент США Джо Байден на зустрічі в Женеві не намагався спокусити президента РФ Володимира Путіна якоюсь сумнівною великою угодою за рахунок України.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив американський дипломат, експомічник держсекретаря США, провідний експерт Atlantic Council Деніел Фрід, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден і його команда не очікували прориву і не домоглися його. Вони також не намагалися спокусити (президента - Ред.) Путіна якоюсь сумнівною великою угодою за рахунок України чи будь-кого іншого. Замість цього Байден роз'яснив Путіну, які межі відносин США з Росією. Це співробітництво там, де можливо (наприклад, стратегічна стабільність), опір агресії Путіна і попередження його про наслідки, якщо до нього не дійде це повідомлення, підтримка демократії та прав людини, зокрема всередині Росії. Очікування Байдена щодо результатів зустрічі видаються скромними. Він мало або зовсім не довіряє Путіну. Україна може бути впевнена, що її американський друг не потрапив під путінські примарні сфери впливу і подвійну політику", - заявив Фрід.

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На його думку, Путін нічого не отримав від зустрічі, крім картинки з американським президентом.

"Байден зміг висловити позицію США з позиції сили після вдалого тижня зустрічей із G7, НАТО та ЄС. Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого. Після тижня успішних зустрічей у Європі зустріч Байдена і Путіна означає, що в Росії більше немає в Білому домі жилетки, в яку можна поплакатися. Це означає, що США захищатимуть себе, своїх друзів і союзників, а також свої цінності", - наголосив співрозмовник.

Він вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" не було темою зустрічі двох президентів, бо американській адміністрації ще належить обговорити це питання з європейськими країнами.

"Північний потік-2" - погана ідея. США необхідно обговорити це з Україною, Польщею та іншими європейцями, яких це торкнулося, і, звичайно ж, із Німеччиною. Ми повинні очікувати, що Путін використовуватиме газопровід для отримання стратегічної вигоди. Наше завдання - знизити ризики", - сказав Фрід.

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За його словами для поліпшення взаємин із Росією ключовим фактором на цей момент є відсіч її агресії.

"Щоб поліпшити відносини з Росією, нам усім потрібно протистояти агресії Путіна, співпрацювати там, де можна, і пам'ятати, що краще майбутнє можливе з кращою Росією", - резюмував Фрід.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 2638
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18.06.2021 12:19
+2
Для пуйла этого было достаточно, зачем Байден сделал пуйлу такой подарок, непонятно
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18.06.2021 12:10
+2
"Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику", - заявил Фрид. По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.
Пустословие, и не больше. Байден сам инициировал женевскую встречу, только возникает вопрос - зачем, если он и его команда не ожидали прорыва и не добились его? Если хулио не получил ничего кроме картинки, то зачем её нужно было ему подавать? Показать и подчеркнуть его значимость в процессах? Какой-то нелогичный и противоречивый подход к вопросу.
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18.06.2021 12:21
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"Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого", - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид - Цензор.НЕТ 1792

"Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого", - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид - Цензор.НЕТ 6465
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18.06.2021 12:04 Відповісти
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 928
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18.06.2021 12:20 Відповісти
ну вот оно заподное мЫшленье..... в мордоре из этого выжмут всё остальное главное что есть
картинка настоящая картинка потому шо важно что вальсировали значит уважают значит боят
ся значит мы огогого и наш царь лев.......... всех раком поставил
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18.06.2021 12:07 Відповісти
Для пуйла этого было достаточно, зачем Байден сделал пуйлу такой подарок, непонятно
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18.06.2021 12:10 Відповісти
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 2638
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18.06.2021 12:19 Відповісти
Разказывай сказки для наивных и глупых ЛОХОВ! ***** получил, то чего добивался (подковерных сделок), политика "демократов" всегда была на словах показушно "русофобской", а на деле очень даже покладистой и более, чем умереной и сдержаной ко всем выходкам кремвских упырей! Байден сказал *****, что он должен говорить на публику, то, что от него требуется сказать, а не сделать /типа чего тут непонятного для политика, ведь политика - это искусство БРЕХНИ и одурацивая ЛОХТОРАТА/!
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Після того, як біоробот жо байден обдристався в Європі, його адмінісракція та глобалістські мідіє зара' посилено ліплять з гівна цукєрку "Тузік". "Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 6532
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18.06.2021 13:57 Відповісти
"Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику", - заявил Фрид. По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.
Пустословие, и не больше. Байден сам инициировал женевскую встречу, только возникает вопрос - зачем, если он и его команда не ожидали прорыва и не добились его? Если хулио не получил ничего кроме картинки, то зачем её нужно было ему подавать? Показать и подчеркнуть его значимость в процессах? Какой-то нелогичный и противоречивый подход к вопросу.
показати весь коментар
18.06.2021 12:21 Відповісти
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 7047
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18.06.2021 12:22 Відповісти
Так опубликуйте их разговор тет-а-тет.
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18.06.2021 12:32 Відповісти
Путин получил сцену с Байденом. На которую Байден его вывел в наивном спектакле заглядывания в глаза.
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18.06.2021 13:07 Відповісти
путин получил легитемизацию/рукопожатость. теперь эрэфия может продолжать: свои "пляски" в Украине и Сирии; хакерские атаки на инфраструктуры неугодных ей стран; продажу газа по сп-2 и, как следствие, финансирование закупок/разработок военного снаряжения; и устраивать прочие "радости" для остальных стран; и т.п. шалости.
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18.06.2021 14:14 Відповісти
скорее всего получил прейскурант на свои возможные "шалости". - То, чего долго Россия испрашивала у США...
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18.06.2021 14:53 Відповісти
 
 