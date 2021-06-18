Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини
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Цього року в Україні запустять проєкт, який передбачає будівництво лікарень нового формату, що відповідатимуть рівню європейських клінік, заявив президент Володимир Зеленський.
"Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт - запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні і для пацієнта, і для лікаря. Ми розпочинаємо цей проєкт вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік", - заявив Зеленський під час виступу у День медика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами президента, цей проєкт буде реалізовано в кожній області України. "Нові заклади стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", - додав він.
За словами Зеленського, також триває будівництво лікарень у межах національної програми "Велике будівництво".
"Уже створено 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах до кінця 2021 року ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій і плюс 200 сучасних приймальних відділень у всій Україні", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
корупцию победили, алегархов приструнили, проект большие дороги есть, проект хороших больниц есть
не жизнь, а песня, только что-то грустно однако
тем временем, с июня, минимально за газ уже 12 грн(без транспортировки), электричество растет и т.д.
В.Арьєв
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Ясно сказано. Евроремонты. Перегородки только с гипсокартона. Потолок "Амстронг" и металлопластиковый водопровод.
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Чмирька Зєлю геть. Дострокові. Нема у нього ніякого рейтингу, всі "рейтинги" куплені.
Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП й підтримка економики. Заводи теж стають ті що совковий непотріб, а ще війна з рашисстами. Але Україна витримає й розквітне, можете не мріяти рашисти кацапськи!
Так що маєчня твоя тут не пройде. А те що ти живеш в Україні не робить тебе Українцем, спочатку хочаб припини спілкуватися з людьми язиком рашисстов-нелюдів, ОПЗЖопівці теж в Україні живуть...
Не думай як кацап що той хто голоснійше кричить той правий, це не так.
P. S. Більше відповіді не буде.
Яке воно тупе....
У країні де імбіціли на зразок ківі стають "науковцями" ....
Починаючи з 2016 року, створено 778 опорних шкіл, близько 1300 філій. 331 опорна школа створена в об'єднаних громадах.
За програмою президента України з розвитку сільської медицини чітко прораховано спроможну мережу первинної меддопомоги в сільській місцевості - 4223 амбулаторії, і більше п'яти сотень - спорудження нових. Близько 30 таких амбулаторій уже введено в експлуатацію. До червня відкриють ще 382. Запроваджуються послуги телемедицини в сільській місцевості, за допомогою якої сімейний лікар може зв'язатися з тим чи іншим лікарем у районі чи області і проконсультуватися. Держава закуповує для сільських амбулаторій службові автомобілі.
заедостал........ своими феерическими бредовыми идеями.
Армией, экономикой займись, шут гороховый, пацаны гибнут каждый день, пенсы вон обувь жрут с голодухи, а ты Нью-Васюки все строишь.
Никогда ограниченный Клоун не станет Президентом, он останется Клоуном, просто Клоуном.....
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
18 Июня 13:15 0
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Зеленський забрав 600 мійльонів у паралімпійців та віддав їх суддям
У Верховній Раді депутати Зеленського та їх союзники з ОПЗЖ прийняли закон, згідно з яким з убого фінансування паралімпійського спорту забирають 600 мільйонів!! гривень та віддають їх Державній судовій адміністрації. Тобто купляють лояльність суддів для дерибану та корупційних схем.
Також у непідконтрольного Антикорупційного суду, що чинить опір намаганням Єрмака та Зеленського керувати ним у ручному режимі забирають 135 мільйонів гривень фінансування у якості покарання.
Розумієте весь цинізм та безпринципність чинної влади? І до того ж власне, виникає питання - а де ж гроші у бюджеті, що так нахабно забирають сотні мільйонів у інвалідів? Куда з бюджету зникли гроші, Зеленський та Єрмак? Чому бюджет такий дірявий?
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами".
«Законом збільшено по загальному фонду державного бюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 600 млн грн шляхом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою «Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх»,
На большее ума не хватает.