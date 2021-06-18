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лікарня (1098) охорона здоров'я (239) Зеленський (17531) медицина (1443) будівництво (763)

Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини

Цього року в Україні запустять проєкт, який передбачає будівництво лікарень нового формату, що відповідатимуть рівню європейських клінік, заявив президент Володимир Зеленський.

"Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт - запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні і для пацієнта, і для лікаря. Ми розпочинаємо цей проєкт вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік", - заявив Зеленський під час виступу у День медика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, цей проєкт буде реалізовано в кожній області України. "Нові заклади стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", - додав він.

Також читайте: "Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам

За словами Зеленського, також триває будівництво лікарень у межах національної програми "Велике будівництво".

"Уже створено 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах до кінця 2021 року ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій і плюс 200 сучасних приймальних відділень у всій Україні", - сказав президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Просто фееричный идиот!))
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
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18.06.2021 12:09
+16
Зеленое стадо вошло во вкус безнакпзанного большого распила бюджетных денег...
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18.06.2021 12:08
+13
идиот. но откаты любит.
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18.06.2021 12:07
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шаг к качественным безтендерным откатам квартальной власти
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18.06.2021 12:06 Відповісти
прошу пана, то є Велике МЕДІвництво, чи як завжди Велике МУДІвництво ? Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 3872
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18.06.2021 13:51 Відповісти
идиот. но откаты любит.
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18.06.2021 12:07 Відповісти
Корупцію і бідність вже подолано, тарифи справедливі, зарплата вчителів 4000. Тепер нові лікарні. Хавай - те!
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18.06.2021 12:07 Відповісти
Вже побудовані космодром, університет і місто на Чорному морі)
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Згоден. Його особистість масштабніше.
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18.06.2021 12:15 Відповісти
а ще "мілліярд, мілліярд белих берьоз" Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 2512
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18.06.2021 13:53 Відповісти
"чем мельче поц - тем больше планы" Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 5275
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18.06.2021 13:54 Відповісти
Зеленое стадо вошло во вкус безнакпзанного большого распила бюджетных денег...
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18.06.2021 12:08 Відповісти
дайошь преЗЕдентскую больничку с зарплатой 4000 долларов (или евро, все равно) Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 4688
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18.06.2021 13:56 Відповісти
А вы все спарашиваете...зачем в Оман ездил...ответ то вот он....бабло с большого распила складывать...
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18.06.2021 12:09 Відповісти
Просто фееричный идиот!))
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
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18.06.2021 12:09 Відповісти
потому и зарплаты маленькие что нет хороших больниц, старые плохие закрывают, настроят новых правильных и сразу всем ЗП по 4тыщ доляров, и все перестанут болеть.
корупцию победили, алегархов приструнили, проект большие дороги есть, проект хороших больниц есть
не жизнь, а песня, только что-то грустно однако
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18.06.2021 13:44 Відповісти
Один строїтєль вже сидить в Ростові. У того таке саме "велике крадівництво" називалось ЕВРО 2012. Тут внучок намалювався.
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18.06.2021 12:10 Відповісти
длбб,блд, а ведь шлхи те же останутся .
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18.06.2021 12:10 Відповісти
бл. спишут бабло, не построят и разбегутся. это касается дорог, деревьев, университета, больниц и т.д.
тем временем, с июня, минимально за газ уже 12 грн(без транспортировки), электричество растет и т.д.
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18.06.2021 12:10 Відповісти
а старые так и останутся в говне?
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18.06.2021 12:10 Відповісти
Яка різниця.
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18.06.2021 12:17 Відповісти
"Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета. Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого. Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою"
В.Арьєв
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине - Цензор.НЕТ 6612

.....
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18.06.2021 12:14 Відповісти
Це крок до ще одної схеми розкрадання бюджету клованом, під красивою вивіскою...
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18.06.2021 12:16 Відповісти
Це вам не лікарня майбутнього від дружини бджоляра.
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18.06.2021 12:18 Відповісти
Зеленский объявил - и всё дальше можно не читать... Очередной п@здёшь Zelenskyi announces launch of project to build hospitals according to European standards - Цензор.НЕТ 1976
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18.06.2021 12:17 Відповісти
а старые нельзя отремонтировать?
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18.06.2021 12:17 Відповісти
Не той масштаб бюджету. Треба ширше.
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18.06.2021 12:19 Відповісти
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 5137 запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам
Ясно сказано. Евроремонты. Перегородки только с гипсокартона. Потолок "Амстронг" и металлопластиковый водопровод.

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18.06.2021 14:31 Відповісти
От мерзотник! Борг країни росте під ОВДП кожен місяць на мільярди під 18%(бо МВФ послав нахєр), по країні повно заборгованостей бюджетнікам, і навіть військовим, а цей чмирьок продовжує повітряні палаци будувати!
_________
Чмирька Зєлю геть. Дострокові. Нема у нього ніякого рейтингу, всі "рейтинги" куплені.
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18.06.2021 12:19 Відповісти
Як би ж то! Ви дуже гарної думки про нарід.
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18.06.2021 12:21 Відповісти
Ось, той що знизу, це не народ. Це платний троль Мародера, який займається тільки тим, що ********* українців лобом, ділить їх на зебілів і мародерів. Більше шкоди Україні, ніж ця мародерська ботоферма, не принесли навіть росіяни. Люди зневірені і вже нікому не вірять, навіть один-одному. А це - КАТАСТРОФА.
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18.06.2021 12:46 Відповісти
Так болванам, голосовавшим за писюаниста, и надо. Вопи дальше, балбес. Йульку ты уже во все места облизывал, ********* у тебя уже был рыцарем в тигровой тряпке, потом ты выбрал Вазелина. Кушай. Те. А не вопи, КАТАСТРОФА. Катастрофа это тогда, когда избиратель осел как ты.
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18.06.2021 13:29 Відповісти
Так ти за нього голосував. Та знову збираєшся.
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18.06.2021 12:24 Відповісти
бывал я в западных клиниках - старость не радость...ну шо тут сказать - иным предпочел бы сельский лазарет на ридной криворожчине...
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Фотку найвеличнішого прикладайте. Допоможе. Zelenskyi announces launch of project to build hospitals according to European standards - Цензор.НЕТ 6540
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18.06.2021 12:22 Відповісти
А, якщо в дупі свербить? Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 1670
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18.06.2021 12:49 Відповісти
Ну если кто-то думает, что если кровати в борделе поставить под правильным углом и от клиентов не будет отбоя.....
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18.06.2021 12:30 Відповісти
Обирали президента а обрали прораба.... ще й туповатого.
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18.06.2021 12:31 Відповісти
и зачем больницы нищим? там ценники врачей зашкаливают!... пан президент, лучше бы вы построили европейскую экономику, а потом уже больницы... по моему все логично, сначала заработать, потом вложить, у нас как то все время при любой власти, сначала построить что нибудь, и сразу заработать себе и приближенным... эх.. не будет толку с это страны.. долги растут внутренние и внешние, предприятия останавливаются, безрабоитца растет, люди уезжают кто куда... по моему пифдец Украины неизбежен, вопрос времени...... так может уж лучше сразу отключить систему жизнеобеспечение больному, чем его мучать!?
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18.06.2021 12:35 Відповісти
А где ж они тогда столоваться будут?!
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18.06.2021 12:37 Відповісти
Не дочекаєтесь кацапи пи#деца України, хутіна вам кацапам у обидва вуха!
Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП й підтримка економики. Заводи теж стають ті що совковий непотріб, а ще війна з рашисстами. Але Україна витримає й розквітне, можете не мріяти рашисти кацапськи!
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18.06.2021 12:42 Відповісти
и давайте реалиям взглянем в глаза, без лозунгов.. согласитесь все 30 лет что бы мы не делали не идут дела, видно в понедельник нас мама родила.......
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18.06.2021 13:09 Відповісти
Алексей, во первых я живу в Украине, во вторых если ты , впрочем как и наши госслужащие, за все 30 лет, считаешь что деньги ввезенные в Украину заробитчанами это рост ВВП, то мне вас искренне жалко! И сколько можно про совковый потриб розмовляти? Разве кто то мешал этот непотриб реконструировать, модернизировать, открывать новые предприятия!? Если да то задайтесь вопросом кто мешал этому? А то вы рассуждаете как совковый житель "США развалили СССР" но вот только я этого не понимаю, разве во главе СССР стояли руководители всех уровней ветвей власти граждане США!? нет... верно? так кто развалил совок? вопрос вам! У нас все время властьимущие пытаются искать виновных их вне, все кто то им мешает.. а на самом деле - плохому танцору яйца мешают! А ВВП из чего оно формируется, на что влияет и что самое главное в ВВП и экономическом развитии страны я бы советовал вам изучить, что бы больше не писать глупостей!
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18.06.2021 13:10 Відповісти
Я знаю що таке ВВП й з чого складається. Як що ти не знаєш що для зросту економіки потрібно прихід грошей з зовні (гроші зароботчан частково впливають на зріст ВВП) тому що витрачаються в Україні, туризм так само, а коли немає надходжень грошей з зовні то економіка зростає повільно або зовсім не зростає. Маєчню пишеш ти. Усі 30 років Україною керували хто , два комуняки кравчук та кучма, Ющенко один більш меньш нормальний був так обгадили зрадники, потім зек на ніточках московії а потім війна. Тільки масковити зрозуміли що Україна виходить з під їхнього впливу почали війну.
Так що маєчня твоя тут не пройде. А те що ти живеш в Україні не робить тебе Українцем, спочатку хочаб припини спілкуватися з людьми язиком рашисстов-нелюдів, ОПЗЖопівці теж в Україні живуть...
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18.06.2021 15:24 Відповісти
Вы не знает что такое ВВП! Давайте оперировать формулировками признаными в науке о экономике, а не выдумывать отсебятину! В какой строке сказано что ВВП - это деньги заробитчан? и вообще что деньги какие либо формируют ВВП!??? В какой строке формулировки? Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших показників розвитку економіки, який висвітлює підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів (людей) у галузі матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями (людьми) для кінцевого використання. ВВП - сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей, плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:
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18.06.2021 15:37 Відповісти
Не пиши мені більше як що ти не розумієш як грошові надходження громодян впливають на ВВП. Я з ідіотами котрі 2+2 скласти не можуть не спілкуюсь, не цікаво.
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18.06.2021 19:32 Відповісти
Вы действительно такой тупой? "Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП? ВВП - это валовой внутренний продукт, который включает в себя стоимость всех товаров и услуг, выработанных в стране за год, плюс экспорт, минус импорт! тОГДА НАЦБАНК ДУРНЕЕ ТЕБЯ ВЫХОДИТ! Господи ну наградил же Украину идиотами как ты! В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.НБУ відзначає, що вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців в Польщу та інші країни."Один з основних ризиків базового сценарію - продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", - вважають експерти НБУ.Трудова міграція також перешкоджає росту темпів виробництва, найбільше - в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку."За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", - йдеться в звіті НБУ.
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18.06.2021 19:59 Відповісти
Останній раз пишу тобі ідіот. Гроші що надсилають заробітчани теж впливають на зріст ВВП й не погано впливають. Ти не розумієш взагалі про що я.
Не думай як кацап що той хто голоснійше кричить той правий, це не так.
P. S. Більше відповіді не буде.
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19.06.2021 17:46 Відповісти
Ти занадто передбачуванний, друже, будувати європейську економіку довго і треба неаби який розум а йому вже треба думати за другий термін, українці ******* слухати...))
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18.06.2021 12:43 Відповісти
я понимаю что это не одно десятилетие, но с чего то нужно начинать, а у нас за 30 лет никто даже фундамент не начинал! и похоже не собираются! вот в чем проблема то! и явно не с больниц нужно начинать...
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18.06.2021 13:01 Відповісти
Скажіть хтось ідіоту янєлоху що крок до якісної медицини це відсутність можливості отримувати диплом лікаря за 'бабло' , щоб лікарі були з знаннями а не ті що діагноз вірний визначити не здатні.
Яке воно тупе....
У країні де імбіціли на зразок ківі стають "науковцями" ....
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18.06.2021 12:38 Відповісти
так почему же сейчас существующих украинских больницах отсутсувуют качественные европейские стандарты? А все потому,что что при власти люди,которые живут с "богатыревских " стандартов медицыны.- "пендж степанова" соврать не даст,как и фирма- проклвдка для закупки вакцины из того же "европейского высококачественного уровня медицины"
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18.06.2021 12:40 Відповісти
А где врачей взять а медсестер
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18.06.2021 12:42 Відповісти
Не вчити за бюджетні кошти, хай вчаться за власні і будуть вільними. Навіщо вчитися на лікаря в Україні знаючи що зарплати у лікарів в Україні малі? У мене є багато знайомих чиї діти вивчилися за бюджет на лікарів і повтікали на мадярщину чи Словатчину. У Америці хто вивчився на лікаря за гроші фондів працює за копійки у муніципальних лікарнях відробляючи витрачене на нього...
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18.06.2021 12:54 Відповісти
Якшо в Україні скоро залишиться заселена людьми тільки вулиця Банкова в Київі, то багато медперсоналу буде не потрібно Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 3953
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18.06.2021 12:55 Відповісти
Балбес ты, Ваня. Первым сдрыснет твой избранник на виллу в Италию, а ты будешь подыхать возле мусорника на Печерске, не найдя свежих объедков
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18.06.2021 13:34 Відповісти
Надеюсь вы наконец то подвяжете к больницам вертолетные площадки...нук хотя бы к реанимационным???? Хоть что то сростется???
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18.06.2021 12:46 Відповісти
Як гарно він гребе під себе усі заслуги поперелників, які зробили реформу децентралізації!))
Починаючи з 2016 року, створено 778 опорних шкіл, близько 1300 філій. 331 опорна школа створена в об'єднаних громадах.

За програмою президента України з розвитку сільської медицини чітко прораховано спроможну мережу первинної меддопомоги в сільській місцевості - 4223 амбулаторії, і більше п'яти сотень - спорудження нових. Близько 30 таких амбулаторій уже введено в експлуатацію. До червня відкриють ще 382. Запроваджуються послуги телемедицини в сільській місцевості, за допомогою якої сімейний лікар може зв'язатися з тим чи іншим лікарем у районі чи області і проконсультуватися. Держава закуповує для сільських амбулаторій службові автомобілі.
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18.06.2021 12:56 Відповісти
В европе откаты до 100%?
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18.06.2021 13:10 Відповісти
Господи, как этот Клоун уже зае достал........ своими феерическими бредовыми идеями.
Армией, экономикой займись, шут гороховый, пацаны гибнут каждый день, пенсы вон обувь жрут с голодухи, а ты Нью-Васюки все строишь.

Никогда ограниченный Клоун не станет Президентом, он останется Клоуном, просто Клоуном.....
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18.06.2021 14:07 Відповісти
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 8966

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

18 Июня 13:15 0

0
Зеленський забрав 600 мійльонів у паралімпійців та віддав їх суддям

У Верховній Раді депутати Зеленського та їх союзники з ОПЗЖ прийняли закон, згідно з яким з убого фінансування паралімпійського спорту забирають 600 мільйонів!! гривень та віддають їх Державній судовій адміністрації. Тобто купляють лояльність суддів для дерибану та корупційних схем.
Також у непідконтрольного Антикорупційного суду, що чинить опір намаганням Єрмака та Зеленського керувати ним у ручному режимі забирають 135 мільйонів гривень фінансування у якості покарання.
Розумієте весь цинізм та безпринципність чинної влади? І до того ж власне, виникає питання - а де ж гроші у бюджеті, що так нахабно забирають сотні мільйонів у інвалідів? Куда з бюджету зникли гроші, Зеленський та Єрмак? Чому бюджет такий дірявий?
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами".
«Законом збільшено по загальному фонду державного бюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 600 млн грн шляхом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою «Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх»,
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18.06.2021 14:12 Відповісти
а таке буде?
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 2822
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18.06.2021 14:32 Відповісти
"Горшочек, НЕ ВАРИ!"
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18.06.2021 14:52 Відповісти
Свою некомпетентность клоун пытается замылить проектами строек будущего.
На большее ума не хватает.
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18.06.2021 16:24 Відповісти
Пи...ц как смешно ... Ты расскажи кто в этих больницах работать за минимальную зарплату будет... Только За 2020 год 66 тысяч врачей уехали со страны....
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18.06.2021 17:51 Відповісти
Браво, Президенте! Нарешті в Україні буде наведено лад і з дорогами, і з медициною і з усім іншим. Два роки зробленого доводять, що вибір більшості - правильний. Успіху Україні!
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19.06.2021 15:05 Відповісти
 
 