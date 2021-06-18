Зеленський про пандемію коронавірусу: Ми вистояли і повертаємося до звичного життя. ВIДЕО
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На урочистостях з нагоди святкування Дня медичного працівника 18 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поступово повертається до нормального життя з моменту початку пандемії коронавірусу.
Глава держави зазначив, що ще рік тому проводити живі зустрічі було неможливо, однак зараз ситуація почала стабілізуватися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Рік тому я був змушений вітати вас по той бік екрану. Ми не могли зустрітися через карантин. Тоді ми не розуміли, що буде далі, чи вистоїмо ми? Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя. Ми можемо відвідувати кафе, стадіони, кінотеатри завдяки вам", - сказав він.
Топ коментарі
+32 Петя Петрович
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Короче, трепло ты, Додик....
Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
инфантильный сраковерт, ведь знает, что
он ни кто и все равно кривляется
Порошенко закупил и привез кислородные концентраторы для украинцев. Зеленский вывез кислородные концентраторы в Индию. Это все, что вы должны знать об обоих.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою ☹️
За що вакцину будете купувати , тва*юки зелені ?