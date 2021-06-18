Зеленський про пандемію коронавірусу: Ми вистояли і повертаємося до звичного життя. ВIДЕО

На урочистостях з нагоди святкування Дня медичного працівника 18 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поступово повертається до нормального життя з моменту початку пандемії коронавірусу.

Глава держави зазначив, що ще рік тому проводити живі зустрічі було неможливо, однак зараз ситуація почала стабілізуватися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Рік тому я був змушений вітати вас по той бік екрану. Ми не могли зустрітися через карантин. Тоді ми не розуміли, що буде далі, чи вистоїмо ми? Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя. Ми можемо відвідувати кафе, стадіони, кінотеатри завдяки вам", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали