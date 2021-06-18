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Зеленський про пандемію коронавірусу: Ми вистояли і повертаємося до звичного життя. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На урочистостях з нагоди святкування Дня медичного працівника 18 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поступово повертається до нормального життя з моменту початку пандемії коронавірусу.

Глава держави зазначив, що ще рік тому проводити живі зустрічі було неможливо, однак зараз ситуація почала стабілізуватися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Рік тому я був змушений вітати вас по той бік екрану. Ми не могли зустрітися через карантин. Тоді ми не розуміли, що буде далі, чи вистоїмо ми? Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя. Ми можемо відвідувати кафе, стадіони, кінотеатри завдяки вам", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Это летнее затишье, тупица
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18.06.2021 12:15
+32
"Мы выстояли. " - Сказочний ЗЄлєбоб! Скажи це родичам лікарів, котрі не вистояли без елементарних засобів захисту, проданих за кордон.
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18.06.2021 12:17
+31
а где сейчас вирусобес степашка - дорогое пальто?
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18.06.2021 12:14
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у него шо, шнобель перебит?
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19.06.2021 01:23 Відповісти
Братья і сєстри. Падло зелене...коли вже той охоронець тобі голову розвалить?!?!
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18.06.2021 16:28 Відповісти
А кто не выстоял? Кто не смог выстоять без аппаратов ШВЛ, без кислородных концентраторов, без квалифицированной мед.помощи???
Короче, трепло ты, Додик....

Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37

https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
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18.06.2021 17:20 Відповісти
Мы орали, сказала муха, сидячи на дупі вола...
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18.06.2021 17:32 Відповісти
зе теперь перемогатель ковида. а рояль -святая весчь
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18.06.2021 17:38 Відповісти
завтра начнется роль заболеваемости, каким-нибудь инд.штаммом. На фига этот пи*дежь раньше времени???
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18.06.2021 19:34 Відповісти
Мразота , скажи це родичам померлих і тим , хто хворів в тяжкій формі , медпрацівникам , які рятували цих хворих . А ти зі своєю бандою вкрав в цих людей гроші на дороги , які в жахливому стані навіть в Києві . Ти просто вкрав гроші на лікування та гідну оплату медикам , бидло . А я особисто хочу подякувати зебілам за оце зе .
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18.06.2021 20:18 Відповісти
Идиот бл...! 😡
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18.06.2021 20:29 Відповісти
ми може і вистояли, але вірус поки що нікуди не дівся... І ріст смертей аж на 50% минулого квітня цьому яскравий доказ! Так що все тільки починається.
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18.06.2021 21:17 Відповісти
Аааа, коронавірус "пабєждьон"? Пан нєлох вирішив і постановив, що третьої хвилі не буде?
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18.06.2021 21:17 Відповісти
Ему даже в морду дать противно,
инфантильный сраковерт, ведь знает, что
он ни кто и все равно кривляется
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18.06.2021 21:22 Відповісти
Чесно скажу, вже слів бракує на такі заяви Зепотерпілого !
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18.06.2021 21:33 Відповісти
Выстояли, ага... Победун короновируса, дважды!
Порошенко закупил и привез кислородные концентраторы для украинцев. Зеленский вывез кислородные концентраторы в Индию. Это все, что вы должны знать об обоих.
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18.06.2021 21:36 Відповісти
Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета!!
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою ☹️
За що вакцину будете купувати , тва*юки зелені ?
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18.06.2021 21:38 Відповісти
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