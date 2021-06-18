Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У 2020 році дефіцит державного бюджету став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
"Для подолання значного дефіциту ми позичили 640 млрд грн. Але залучати кошти на прийнятних для нас умовах стає все складніше, а ненадходження запланованих коштів призводило до несвоєчасного проведення витрат. У травні, листопаді і грудні були затримки з оплати незахищених статей бюджету. Майже 50% всіх незахищених витрат проведені після 28 грудня коли уряду вдалося залучити кошти. У першому кварталі 2021 року кошти від державних зовнішніх позик так і не надійшли. Тому для фінансування загального держбюджету залучаються кошти з Єдиного казначейського рахунку", - зазначив він.
Також Пацкан нагадав, що обсяг зовнішнього боргу за рік збільшився на 27%. На обслуговування і погашення держборгу направлено 512 млрд грн, майже третина держбюджету.
"Фактично кожен українець має 61 тис. боргу, на його обслуговування торік заплатили 12,3 тис. грн", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Станок уже работает без перерыва..
МАБУТЬ ЦЕ ТОМУ ЩО -
что пацаны из трускавецких универов-
экстерном "завязали",
с "эпохой бедности"
своей
О! И брата убил!!! Иии ... руку жал!!!
И... О! С мертвечуком дружил!"
Нажаль, наркотики мають побічні дії!🐸
1. как сделать вид, что не обосрались
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3. разное
С канабисом и обезьянками. Они ему помогали.
На это - и бюджета не жалко!🐸
Интересно бугус с шустрым савиком баксами после этого срать не начали??
А у 2021 році кожний українець має борг у 2 220$
Супер, кінець єпохи бідності👍
А на 2021 рік запланований дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Уже зараз на сайті мінфіну пише, що за 4 місяці 2021 року уже дефіцит бюджету 80 млрд гривень❗❗❗
Правда???
Віднесемо, якщо хтось собі накопичив за життя більше за 15 тисяч баксів, до банку, заплатимо бубочкє 5 відсотків і ще раз посміємось...
ВОНО вже збирається на другий термін!
И это еще в ракете не смотрели...