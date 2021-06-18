Велика Британія фіксує різке зростання нових випадків COVID-19 через поширення дельта-штаму з Індії: захворюваність досягла рівня лютого 2021 року

У Великій Британії кількість нових підтверджених випадків коронавірусу перевищила 10 000 на добу вперше майже за чотири місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними уряду, в четвер за останні 24 години було зареєстровано ще 11 007 випадків. Це найвищий щоденний показник з 19 лютого, коли було зареєстровано 12 027 випадків захворювання.

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Головний медичний радник уряду професор Кріс Вітт сказав, що масштаб нинішнього спалаху "все ще невизначений", але він "точно призведе до подальших госпіталізацій і, на жаль, поза сумнівом, призведе до нових смертей".

Щоденні випадки захворювання доволі різко зросли за останні кілька тижнів після того, як раніше коливалися біля позначки 2000. Дельта-варіант, який був уперше виявлений в Індії і вважається більш заразним за попередній домінуючий штам, становить майже 95 % усіх нових випадків у Британії.

Більшість нових підтверджених випадків виявили у більш молодих вікових групах, які ще не отримали вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що з п'ятниці впровадження вакцин у Британії буде поширюватися на всіх дорослих, старших 18 років.

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Поширення дельта-варіанта змінило плани уряду щодо скасування решти обмежень на соціальні контакти в Англії, починаючи з наступного тижня.

У понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон відклав цей крок до 19 липня, заявивши, що зараз "час послабити прискорення", щоб більше людей могло пройти вакцинацію і запобігти новим смертям.