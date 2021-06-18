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Велика Британія фіксує різке зростання нових випадків COVID-19 через поширення дельта-штаму з Індії: захворюваність досягла рівня лютого 2021 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Велика Британія фіксує різке зростання нових випадків COVID-19 через поширення дельта-штаму з Індії: захворюваність досягла рівня лютого 2021 року

У Великій Британії кількість нових підтверджених випадків коронавірусу перевищила 10 000 на добу вперше майже за чотири місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними уряду, в четвер за останні 24 години було зареєстровано ще 11 007 випадків. Це найвищий щоденний показник з 19 лютого, коли було зареєстровано 12 027 випадків захворювання.

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Головний медичний радник уряду професор Кріс Вітт сказав, що масштаб нинішнього спалаху "все ще невизначений", але він "точно призведе до подальших госпіталізацій і, на жаль, поза сумнівом, призведе до нових смертей".

Щоденні випадки захворювання доволі різко зросли за останні кілька тижнів після того, як раніше коливалися біля позначки 2000. Дельта-варіант, який був уперше виявлений в Індії і вважається більш заразним за попередній домінуючий штам, становить майже 95 % усіх нових випадків у Британії.

Більшість нових підтверджених випадків виявили у більш молодих вікових групах, які ще не отримали вакцини проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що з п'ятниці впровадження вакцин у Британії буде поширюватися на всіх дорослих, старших 18 років.

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Поширення дельта-варіанта змінило плани уряду щодо скасування решти обмежень на соціальні контакти в Англії, починаючи з наступного тижня.

У понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон відклав цей крок до 19 липня, заявивши, що зараз "час послабити прискорення", щоб більше людей могло пройти вакцинацію і запобігти новим смертям.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Попахивает звиздежом для подогревание задолбавшей весь "пипл" темы. То они корону вакциной победили, через неделю опять-"все умрут"
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18.06.2021 12:50
+4
а наши идиоты сняли запрет на авиа сообщение с Индией....
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18.06.2021 12:45
+2
Надо просто прикончить Билла Гейтса. Этот дьявол не успокоится, пока не изведет всех белых христиан
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18.06.2021 12:47
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Капец, они ж там вакцинировали огромную кучу народа. Если даже после этого такая вспышка... представляю, что там в Индии творится...
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18.06.2021 12:37 Відповісти
На начало лета было около 50%. В 60-млн стране, там еще есть кому болеть
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18.06.2021 13:58 Відповісти
В Британии большая диаспора индусов - вот и привезли
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18.06.2021 12:44 Відповісти
а теперь бриты развезут дальше по миру...
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18.06.2021 13:23 Відповісти
Все возможно
Непонятно как реагируют вакцины на этот штам
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18.06.2021 13:29 Відповісти
это не главное.
Во всех странах есть масса невакцинированных людей, подростков и детей.
Так что, вирусу все еще есть, где разгуляться.
О нашей "стране-чемпионке" вообще молчу.
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18.06.2021 13:57 Відповісти
а наши идиоты сняли запрет на авиа сообщение с Индией....
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18.06.2021 12:45 Відповісти
Після того, як борис переболів барановірусом, він дав ускладнення на голову, і тепер йому подобається перманентно драконити людей. Велика Британія фіксує різке зростання нових випадків COVID-19 через поширення дельта-штаму з Індії: захворюваність досягла рівня лютого 2021 року - Цензор.НЕТ 4791
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18.06.2021 13:50 Відповісти
Инактивированная вакциана из смеси всех наиболее распрастроненых "дохлых" штамов вируса решит проблему, если привить ею 75% населения планеты за период 3-4 месяца /ибо имунитет от вацины вряд ли более полугода/, что крайне маловероятно!
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18.06.2021 12:47 Відповісти
Надо просто прикончить Билла Гейтса. Этот дьявол не успокоится, пока не изведет всех белых христиан
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18.06.2021 12:47 Відповісти
Попахивает звиздежом для подогревание задолбавшей весь "пипл" темы. То они корону вакциной победили, через неделю опять-"все умрут"
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18.06.2021 12:50 Відповісти
а наш Зеро уже дал заявление что коронавирус побежден в Украине.
90% населения не привито, ездить никуда не могут(за исключением избранных от правительства, переколотых пфайцером).
Германия уже и визы требует.
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18.06.2021 12:50 Відповісти
18.06.21 12:34 Германия с 25 июня открывает границы для вакцинированных украинцев
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18.06.2021 13:25 Відповісти
б*же, сдаюсь, Борис, сади меня, но в норвежскую тюрьму(посм. фото), это я завес гваделупский, кеннедийский и чикатильский вирус шоп нарушить цел..., сорри - нерушимость фунта, Сэру Кидду слава, пиратам слава...
эй? вы шо, померли?(ну тогда золотишко подсоберу)
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18.06.2021 12:59 Відповісти
А как же утверждения антиваксеров "Этот коронавирус - это же обычный грипп, он исчезнет, как только лето настанет. Потому что перпеникуляр (или витамин Д или ультафиолет и т.п. )!"?
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18.06.2021 13:00 Відповісти
антипка, ты купленный
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18.06.2021 15:30 Відповісти
Совсем слабо у Вас с доказательствами.
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18.06.2021 15:53 Відповісти
твои передергивания терминов, количество заумных перекрестных слов и ссылки на хламосайты. Все не соответствует медицинской науке - это и есть доказательство
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18.06.2021 16:04 Відповісти
Ты хотя бы один мой пост опроверг, с доказательствами и ссылками на научные публикации? Если да, то давай ссылку на это, посмотрим вместе.
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18.06.2021 16:07 Відповісти
А тупоголовые квартальные черты, мало того, что открыли границы Украины для всех желающих, так еще отменили тестирование для всех вьезжающих. С учетом нулевой вакцинации нормальной вакциной в стране, то осенью нас ждеттволна похлеще буковельской.
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18.06.2021 13:56 Відповісти
...та де там волна - цунама! Дев'ятий вал!
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18.06.2021 14:40 Відповісти
А что ж такое с вакцинацией? Не, не помогает?
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18.06.2021 16:37 Відповісти
"Большинство новых подтвержденных случаев обнаружили в более молодых возрастных группах, которые еще не получили вакцины от COVID-19"
А по-конкретнее можно?? большинство, это сколько?? 51 или 99%??
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18.06.2021 19:32 Відповісти
 
 