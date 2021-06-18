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Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським

Влада Словаччини має намір згорнути вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V": як стверджують у Братиславі, це пов'язано з низьким попитом на російську вакцину

Незважаючи на те, що Словаччина закупила 200 тисяч доз "Супутника", на вакцинацію препаратом зареєструвалося значно менше людей - всього лише 10 тисяч осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

При цьому першої дози російської вакцини чекають близько 6 тисяч словаків, в той час як загальна кількість щеплених наблизилася впритул до 2 млн осіб, повідомили в словацькому МОЗ.

Через низький інтерес влади припинять реєстрацію охочих зробити щеплення "Супутником" вже 30 червня.

Тепер Словаччина, як повідомляється, має намір продати невикористані ампули або ж передати їх безоплатно іншим країнам. При цьому термін придатності у 100 тисяч доз закінчується вже в кінці липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відмовляє у в'їзді громадянам, щепленим російською вакциною "Супутник V", - заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Мельник

Словаччина імпортувала 200 тисяч доз вакцини "Супутник" на початку березня - це призвело до урядової кризи. Прем'єр-міністра Ігоря Матовича на батьківщині звинувачували в укладенні угоди без відома інших політиків, в тому числі президента. Скандал призвів до відставки уряду, в тому числі самого Матовича. Крім цього, словацький регулятор стверджував, що поставлена ​​в країну партія "Супутника" не відповідає заявленим раніше характеристикам.

Російська вакцина "Супутник V" на цей момент зареєстрована в двох країнах Євросоюзу: крім Словаччини, це Угорщина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Сподіваюсь що ті 10тис. вколених "супутником V" є емігрантами з мордору.
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18.06.2021 12:45
+7
отех 10 тыс переписали? )))))
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18.06.2021 12:48
+5
Классная схема по выявлению ваты ))))
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18.06.2021 12:49
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так шпионам приказ был, тут уж шо уж, ниче не возразишь уж Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5208
и они выдохнули... совместно с облегчением шо не уколят их этим гговном
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18.06.2021 12:44 Відповісти
Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5085
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18.06.2021 13:08 Відповісти
Сподіваюсь що ті 10тис. вколених "супутником V" є емігрантами з мордору.
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18.06.2021 12:45 Відповісти
Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8786
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18.06.2021 12:50 Відповісти
Больше 17000 в сутки сегодня,вчера 14000 в россии какой спутник ?
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18.06.2021 12:48 Відповісти
Вот такой!Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8553
Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5078
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18.06.2021 13:10 Відповісти


Попугай Зеленуда @q0ztrb 12 июн.

Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.

Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок

А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть
...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.
Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять... Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449
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18.06.2021 13:36 Відповісти
отех 10 тыс переписали? )))))
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18.06.2021 12:48 Відповісти
Классная схема по выявлению ваты ))))
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18.06.2021 12:49 Відповісти
Та отож, надо быть полным идиотом, чтобы колоться фигнёй, сделанной кацапами.
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18.06.2021 12:51 Відповісти
////
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса . Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего - в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).
При этом, в Москве 18 июня зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии.
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18.06.2021 12:55 Відповісти
пх-пх-пх))) словаки силоміць вкололи циган кацапською бадягою і очікують)))
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18.06.2021 12:55 Відповісти
тю . а в Расее говорят така вакцина . таким спросом пользуется в мире . страны покупатели чуть не бьются в очереди Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3922
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18.06.2021 12:57 Відповісти
насправді це навіть точніше ні будь-який соцопитування на тему "Як ви відноситеся до московії?"
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18.06.2021 12:59 Відповісти
"Спутинк" - бодяга от которой помирают.
...эй кто там "вакцинироваться" !?
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18.06.2021 13:00 Відповісти
А цапы кажуть, шо европейцы платят по 2 тыс. долларов, чтоб приехать в роиссю и привиться)))
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18.06.2021 13:01 Відповісти
умом дебилов не понять... раха живет в другом измерении
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18.06.2021 13:12 Відповісти
Дурних нема
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18.06.2021 13:13 Відповісти
10 тыс. есть!
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18.06.2021 13:38 Відповісти
На прошлой неделе на Файзер была реальная очередь. Видел лично.
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18.06.2021 13:39 Відповісти
Был у меня один знакомый скептик. Не верил в Ковид, не носил маску, бегал на массовые мероприятия. Нет уже ни его, ни жены....
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18.06.2021 13:49 Відповісти
А соседка, медсестра пенсионного возраста, решила, что "ну его нафиг", и уволилась. Жива--здорова. Её начальник умер от Короны.
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18.06.2021 13:50 Відповісти
 
 