Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб
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Влада Словаччини має намір згорнути вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V": як стверджують у Братиславі, це пов'язано з низьким попитом на російську вакцину
Незважаючи на те, що Словаччина закупила 200 тисяч доз "Супутника", на вакцинацію препаратом зареєструвалося значно менше людей - всього лише 10 тисяч осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
При цьому першої дози російської вакцини чекають близько 6 тисяч словаків, в той час як загальна кількість щеплених наблизилася впритул до 2 млн осіб, повідомили в словацькому МОЗ.
Через низький інтерес влади припинять реєстрацію охочих зробити щеплення "Супутником" вже 30 червня.
Тепер Словаччина, як повідомляється, має намір продати невикористані ампули або ж передати їх безоплатно іншим країнам. При цьому термін придатності у 100 тисяч доз закінчується вже в кінці липня.
Словаччина імпортувала 200 тисяч доз вакцини "Супутник" на початку березня - це призвело до урядової кризи. Прем'єр-міністра Ігоря Матовича на батьківщині звинувачували в укладенні угоди без відома інших політиків, в тому числі президента. Скандал призвів до відставки уряду, в тому числі самого Матовича. Крім цього, словацький регулятор стверджував, що поставлена в країну партія "Супутника" не відповідає заявленим раніше характеристикам.
Російська вакцина "Супутник V" на цей момент зареєстрована в двох країнах Євросоюзу: крім Словаччини, це Угорщина.
Будь ласка, зачекайте...
и они выдохнули... совместно с облегчением шо не уколят их этим гговном
Попугай Зеленуда @q0ztrb 12 июн.
Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.
Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок
А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть
...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.
Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять...
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса . Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего - в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).
При этом, в Москве 18 июня зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии.
...эй кто там "вакцинироваться" !?