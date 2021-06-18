Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Два роки президентства Зеленського стали важким ударом для вітчизняної економіки.
Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він закликав владу припинити розкрадання державних коштів і захмарні витрати на силовиків, натомість підвищити зарплату бюджетникам, військовим і забезпечити людям субсидії.
"Ті, хто обіцяли зростання економіки на 40%, обвалили її ще до початку епідемії, і схоже, як зупинити це падіння ані Зеленський, ані його оточення не знає. Що ми бачимо? Падіння промислового виробництва, падіння ВВП, зростання безробіття, недофінансування ключових видатків, зокрема на потреби освіти, медицини, місцевого самоврядування, соціальної політики", - говорить Герасимов.
"Наприклад видатків державного бюджету проведено менше планом майже на 68 мільярдів гривень. Завдано фінансового удару по місцевих громадах – хоча на них ліг основний тягар боротьби з пандемією. Видатки державного бюджету на надання трансфертів місцевим бюджетам у 2020 році майже на 5 млрд грн менші від плану", - констатує народний депутат.
"За оцінкою Рахункової палати, до держбюджету недоотримано 75 млрд грн доходів, хоча уряд звітує про перевиконання плану надходжень. Неефективне управління антиковідним фондом, розкрадання коштів на "великому крадівництві" це вже "притча во язицах"", - зазначає Артур Герасимов.
Він констатував невиконання державного оборонного замовлення, згортання реформ у сфері оборони і безпеки, який провалив закупівлю новітнього українського озброєння "Нептун", "Стугна", "Богдан". Згорнута програма будівництва сховищ для боєприпасів, гуртожитків для військових, зупинена реформа харчування в армії, зазначив Герасимов.
Держпідприємства, які ми у 2019 році передали новій владі прибутковими, за два роки стали збитковими. "Поки у відосиках розповідають про боротьбу з олігархами та їхніми монополіями, збитки держпідприємств за минулий рік склали 65 мільярдів гривень. Хоча ще у 2019 році вони приносили прибуток в 73 мільярди. Відтак, ми знаємо ціну теплої ванної Зеленського – мінус 138 мільярдів гривень", – підрахував співголова фракції.
"Ми бачимо збільшення держборгу. Внаслідок невигідних запозичень і провалу співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився майже на 554 мільярди гривень", – застерігає Артур Герасимов.
"Наша команда, яка в 2014 році отримала країну із 108 тисячами на рахунку, точно знає як зупинити той колапс, до якого веде Україну нинішня влада. Передусім, потрібно створювати нові робочі місця, зберегти існуючі та посилити соціальний захист населення. Слід зупинити розкрадання в держпідприємствах, щоб вони знову почали приносити прибуток в бюджет. Потрібно зменшити витрати на кортежі, дачі та силовиків Зеленського і спрямувати ці кошти на соціальний захист населення, зокрема для підвищення субсидій", – наголосив Герасимов.
"Потрібно знищити податкові лещата, в які влада загнала малий та середній бізнес, і в заручниках яких опинився весь середній клас. В свою чергу весь цей комплекс дозволить підвищити зарплати та пенсії. І найголовніше, підвищення зарплат військовим", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".
Будь ласка, зачекайте...
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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зельц - термос,
порошенко -армия
зеосел- квартал 95,
Но в платежках получили квитанции за " транспортировку " газа ..
На днях РОТЄРДАМ + реабилитировали, как справедливую формулу... ----
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НО платежку за транспортирование газа ОСТАВИЛИ ..
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ЛОВКОСТЬ РУК и никакого мошеничества ???? ..
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В тебе наче мати - хвойда!))) про неї розкажи!))
Що ви пересмикуєте і переходите на звинувачення інших людей , абсолютно не по темі !
Может, пусть так и Зеля попробует "воровать"?!))
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-gerasymov-reaktsiya/31217944.html
коли мільярди заганяли угіку в прокуратуру і в адміністрацію президента
Та його яскраву промову про зарплату вчителів!
Було б смішно, коли б не так соромно за обдовбиша та біомасу, що його привела...
тільки чому ти це ще при Пецi не пропонував?
можна говорити із цією бандою зебені , які гребуть все , що погано лежить в державі !
Про це ексурядовець написав у Facebook.
«Для призначення нових субсидій їх потрібно переоформити! Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія!», - повідомив Розенко.
Колишній міністр соціальної політики наголосив, що до цього часу обласним управлінням соцзахисту не передано програмне забезпечення для призначення субсидій за новими правилам.
За його словами, уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях.
«Наслідки? 6 мільйонів українців (понад 3 мільйони домогосподарств) уже два місяці не отримують субсидії! Ціна на газ для населення зараз втричі вища, ніж у минулому році. А субсидії забрали!», - резюмував Розенко.
Більше не треба нічого казати.
Так тобі зрозуміло питання, убоге?)))
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·3 ч
СКОРО! ПЛАТЕЖКИ "ЗА ПОВІТРЯ,ЯКИМ ВИ ДИХАЄТЕ" СУСПІЛЬСТВО,ЯКЕ ГОЛОСУЄ за"членограя" НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄ В Україні узаконили третю платежку за газ Стягуват\з українців,що живуть у багатокварт\будинках Плату за обслуг\внутрішн\газових мереж З\проект підписаний
https://antikor.com.ua/articles/464892-ukraintsam_nachnut_prihoditj_po_tri_platehki_za_gaz_za_chto_eshche_budem_platitj
5 ч. ·
Власть продолжает проводить тарифный геноцид украинского народа. Очередным антинародным и шоковым для страны действием в этом направлении стало решение государственного «Нефтегаза» «задним числом» с 1 июня повысить на 50% стоимость газа для населения - до 12 грн за куб. При том, что миллионы украинцев не смогли прошедшей зимой платить даже по якобы «регулируемой» цене 7 грн за куб и накопили десятки миллиардов долгов.
Учитывая, что сменился уже новый руководитель «Нефтегаза», а назначенный Витренко является полностью креатурой Банковой, то можно утверждать: антинародная и антисоциальная тарифная политика - это не только наследство от «попередников», но и сознательные действия уже новой «зеленой» власти. Которая в алчном угаре хочет заработать коррупционные миллиарды на «схемах» с продажей газа украинской добычи.
Как всегда, против очередной тарифной аферы и очередного мощнейшего удара по карманам людей выступила только лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. В четверг она потребовала от Кабмина отменить решение подконтрольного «Нефтегаза» о повышении тарифов на 50%. А от президента и парламента - принять закон, разработанный «Батькивщиной», о продаже газа украинской добычи исключительно населению по цене себестоимости.
То есть - со всеми налогами, траспортировками и рентабельностью «Нефтегаза» газ для людей должен стоить не дороже 3-3,5 грн за куб. Но не 7-8 грн. И главное - не 12 грн!
И мы понимаем: «голубое топливо» по доступной цене и получали бы сейчас миллионы людей, если президент хоть раз подумал о спасении страны, про судьбы украинцев, о том, как жить простым людям, - и решился бы на формирование правительства профессионалов во главе с Тимошенко.
К сожалению, «зеленый каток» не намерен останавливаться в процессе уничтожения страны. Это и начало с 1июля дерибана нашей земли, против которого выступает почти вся страна. И продолжающийся тарифный геноцид. И постоянно растущие цены на продукты питания, которые уже выше, чем в Европе. И полнейшая стагнация экономики. И копеечные пенсии и зарплаты, на которые люди просто не могут выжить и заплатить за коммуналку. При этом власть все новыми репрессивными законами пытается выжать последние копейки из украинцев.
Одновременно Банковая сознательно цинично саботирует все законные методы, с помощью которых Тимошенко пытается остановить антинародные действия власти, - референдум по земли нагло провести не дали, Конституционный суд заблокирован, в Раде работает «зеленый принтер» монокоалиции, отметающий любые здравые инициативы «Батькивщины», направленные на поддержку людей.
Но «слугам не народа» стоит помнить одну простую вещь. Когда власть перестает слышать оппозицию и недовольство общества, то начинает говорить улица. Два майдана у нас уже было. Это ли нам надо в условиях войны, коронавируса и тотальной нищеты?