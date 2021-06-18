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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11782) держбюджет (907) Зеленський (17531) витрати (69) фінансування (999) Герасимов Артур (287) Держоборонзамовлення (52)

Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп

Два роки президентства Зеленського стали важким ударом для вітчизняної економіки.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав владу припинити розкрадання державних коштів і захмарні витрати на силовиків, натомість підвищити зарплату бюджетникам, військовим і забезпечити людям субсидії.

"Ті, хто обіцяли зростання економіки на 40%, обвалили її ще до початку епідемії, і схоже, як зупинити це падіння ані Зеленський, ані його оточення не знає. Що ми бачимо? Падіння промислового виробництва, падіння ВВП, зростання безробіття, недофінансування ключових видатків, зокрема на потреби освіти, медицини, місцевого самоврядування, соціальної політики", - говорить Герасимов.

"Наприклад видатків державного бюджету проведено менше планом майже на 68 мільярдів гривень. Завдано фінансового удару по місцевих громадах – хоча на них ліг основний тягар боротьби з пандемією. Видатки державного бюджету на надання трансфертів місцевим бюджетам у 2020 році майже на 5 млрд грн менші від плану", - констатує народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан

"За оцінкою Рахункової палати, до держбюджету недоотримано 75 млрд грн доходів, хоча уряд звітує про перевиконання плану надходжень. Неефективне управління антиковідним фондом, розкрадання коштів на "великому крадівництві" це вже "притча во язицах"", - зазначає Артур Герасимов.

Він констатував невиконання державного оборонного замовлення, згортання реформ у сфері оборони і безпеки, який провалив закупівлю новітнього українського озброєння "Нептун", "Стугна", "Богдан". Згорнута програма будівництва сховищ для боєприпасів, гуртожитків для військових, зупинена реформа харчування в армії, зазначив Герасимов.

Держпідприємства, які ми у 2019 році передали новій владі прибутковими, за два роки стали збитковими. "Поки у відосиках розповідають про боротьбу з олігархами та їхніми монополіями, збитки держпідприємств за минулий рік склали 65 мільярдів гривень. Хоча ще у 2019 році вони приносили прибуток в 73 мільярди. Відтак, ми знаємо ціну теплої ванної Зеленського – мінус 138 мільярдів гривень", – підрахував співголова фракції.

"Ми бачимо збільшення держборгу. Внаслідок невигідних запозичень і провалу співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився майже на 554 мільярди гривень", – застерігає Артур Герасимов.

"Наша команда, яка в 2014 році отримала країну із 108 тисячами на рахунку, точно знає як зупинити той колапс, до якого веде Україну нинішня влада. Передусім, потрібно створювати нові робочі місця, зберегти існуючі та посилити соціальний захист населення. Слід зупинити розкрадання в держпідприємствах, щоб вони знову почали приносити прибуток в бюджет. Потрібно зменшити витрати на кортежі, дачі та силовиків Зеленського і спрямувати ці кошти на соціальний захист населення, зокрема для підвищення субсидій", – наголосив Герасимов.

Також дивіться: Утримання Зеленського в 2020 році коштувало платникам податків понад 30,8 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

"Потрібно знищити податкові лещата, в які влада загнала малий та середній бізнес, і в заручниках яких опинився весь середній клас. В свою чергу весь цей комплекс дозволить підвищити зарплати та пенсії. І найголовніше, підвищення зарплат військовим", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1093
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18.06.2021 13:08
+19
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
показати весь коментар
18.06.2021 13:02
+17
порошенко - томос
зельц - термос,
порошенко -армия

зеосел- квартал 95,
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18.06.2021 13:28
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Правила форума Рада форумчан
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
показати весь коментар
18.06.2021 13:02 Відповісти
порошенко - томос
зельц - термос,
порошенко -армия

зеосел- квартал 95,
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18.06.2021 13:28 Відповісти
В начале своей кадєнции - зєМРАЗЬ отменил формулу РОТЄРДАМ+ ,


Но в платежках получили квитанции за " транспортировку " газа ..
На днях РОТЄРДАМ + реабилитировали, как справедливую формулу... ----
.
НО платежку за транспортирование газа ОСТАВИЛИ ..
.
-
ЛОВКОСТЬ РУК и никакого мошеничества ???? ..
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18.06.2021 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tAzP6FXf0sk



/
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18.06.2021 13:03 Відповісти
Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1093
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18.06.2021 13:08 Відповісти
Вовка подражает Вовке?... Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7250
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18.06.2021 13:31 Відповісти
Ой не було мене там! Я-б "приготував"! Бабуся-знахарка навчала і зарікала - "Не зроби біди людині добрій!!! Це і спасіння і смерть в одній жмені!!!" Я-б "одірвався" на "еде для ***********" І рука-б не здригнулася! Запах прекрасний Смак - шикарний - половина складу - харчові спеції з місцевих українських рослин! Питання у дозуванні - скільки чого класти і три ложки суміші чи одна? Жду коли у сім"ї виросте "справжній" - той кому зможу передать знання - на жаль в дітях цього не побачив Жду коли внуки підростуть
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18.06.2021 15:08 Відповісти
Так наче у Герасімова незадеклорована вілла в Іспанії з 2013 року? Про себе хай також не забуває.
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18.06.2021 13:09 Відповісти
То нажитоє нєпосільним трудом...
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18.06.2021 13:11 Відповісти
Ключове - "наче")))
В тебе наче мати - хвойда!))) про неї розкажи!))
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18.06.2021 13:52 Відповісти
ну да при Пети уряд Гройсмана не покупал шины по 67 000 грн в автопарк кабмина ..не небыло такого ?
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18.06.2021 13:10 Відповісти
Ніт. То усё Зиленский. Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 3839
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18.06.2021 13:13 Відповісти
А как тебе носочки для охраны зелупы за 800+ тыс в год? В ашане эти носки по 7 гривен за пару продают. Учитечь воровать.
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18.06.2021 13:39 Відповісти
А у нас в квартие газ , а у вас 😀?
Що ви пересмикуєте і переходите на звинувачення інших людей , абсолютно не по темі !
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18.06.2021 13:54 Відповісти
Прикинь! И дефицит бюджета - сокращался!
Может, пусть так и Зеля попробует "воровать"?!))
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18.06.2021 14:02 Відповісти
Про попередню владу, або лише добре, або нічого. Святі.
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18.06.2021 13:13 Відповісти
ЗЕты не поймут, о чем говорится в этом посте
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18.06.2021 13:15 Відповісти
Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 308
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18.06.2021 13:39 Відповісти
Порівняно із вашою *********** , дійсно, попередники , святі !!
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18.06.2021 13:56 Відповісти
Чушь говорит и популисткий бред! Деньги нужна на все /и на то и на другое/, если бюджет размером меньше, чем с фиговый листок /даже не вдаваясь в причины этого/, то споры прикрыть им хрен или яйца не являются конструктивными для других частей "тела"!
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18.06.2021 13:17 Відповісти
В них така лінія поведінки- чим гірше, тим краще! А ще мій коментар видалить соєвий адмін!)))
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18.06.2021 13:24 Відповісти
Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6098
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18.06.2021 13:20 Відповісти
А не все ли равно на какой статье бюждета СВОРУЮТ /на этой или другой/? Ведь причины коррупции не названии статей расходов, а в ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ как таковой и ее принципах. Спросите себя чье это государство, ВАШЕ!? Нет, это их государство /олигархов. служивых палканов и класса чинуш и прихвостней всех мастей/, поэтому и обслуживает ИХ интересы, а не ВАШИ! Что делать? Это другой вопрос не формата форума, иначе обвинять в "экстремизме"!
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18.06.2021 13:34 Відповісти
Why do you think so, russian asshole?
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18.06.2021 13:40 Відповісти
Не дорожче, ніж попередник.

Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 5899
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18.06.2021 13:49 Відповісти
Ти спеціально відрізав дані 2020-го року та 1-го кв. поточного? Щоб не було видно, як ти брешеш?
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18.06.2021 14:03 Відповісти
Чому? Мене більше цікавить відрізок 2013- 2015 роки. Я на неї завжди дивлюсь коли чую про зростання економіки за часів Петра Олексійовича.
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18.06.2021 14:06 Відповісти
А войны и потери территорий там не видно?
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18.06.2021 15:18 Відповісти
Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, який не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, прокоментував цей факт після виходу розслідування «Схем». Депутат зазначив, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Відповідний коментар пресслужба партії «Європейська солідарність» надала редакції Радіо Свобода після публікації журналістського розслідування.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-gerasymov-reaktsiya/31217944.html
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18.06.2021 13:23 Відповісти
А зелупа, чтобы не декларировать виллу в италии, переписал на одну квартальную шлюху. Теперь эта проститука, заправляет делами в антимонопольном комитете.
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18.06.2021 13:42 Відповісти
Ти вже позов до суду подав? Чи просто- повітря зіпсувати?
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18.06.2021 13:50 Відповісти
А ти, мабуть, і вирок отримав?)))))
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18.06.2021 14:49 Відповісти
Не обращайте внимание на эту зелупенско-************* хабалку bash171717, оно отрабатывает баланду на троллеферме. Смотрите, как только пишут о полных зашкварах ослоболродько - сразу налетает тьма одуревшей быдлоты с криками - а ваш Порошенко лучше? Не, не прокомментировать зашквары кремлевской марионетки гринпоца- а обвинять Порошенко!!!))). Это смешно, ну очень. Боятся Пороха гниды до усирачки. Да и при чем тут ПАП, если речь о зашкварах зеленогнойной братии? Что то я не помню, чтобы когда критиковали БПП- кто-то писал или орал- а ваш януковощ лучше? Это такая специфика тупой зеленодроческой биомассы- не рассказывать,почему из любимый ********** вор, предатель и в очредной раз нае... мудрый нарид- а переводить стрелки на человека, который уже больше 2-х лет не президент))) Методички кремля у вас, манкурты, торчат из жопы, шо аж всем видно!
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18.06.2021 16:22 Відповісти
І всі інші партії також.
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18.06.2021 13:28 Відповісти
У нас нет партий. У нас есть ОПГ или придатки различных олигархических групп.
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18.06.2021 14:49 Відповісти
де ж ви курви були раніше ?
коли мільярди заганяли угіку в прокуратуру і в адміністрацію президента
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18.06.2021 13:35 Відповісти
Бюджет ап, за два года выроз ровно в два раза. Так красиво лохов не грабил даже петухович.
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18.06.2021 13:42 Відповісти
Звісно де- біля корита, а як відігнали, то й волати почали.
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18.06.2021 13:51 Відповісти
Ага! Ще згадайте Голубородьку на лісапєті!
Та його яскраву промову про зарплату вчителів!
Було б смішно, коли б не так соромно за обдовбиша та біомасу, що його привела...
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18.06.2021 13:38 Відповісти
Та ще про відрубані руки не забули.
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18.06.2021 13:52 Відповісти
та хто ж проти?
тільки чому ти це ще при Пецi не пропонував?
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18.06.2021 13:39 Відповісти
А что при пете, военным зарплаты задерживали? Или тебе напомнить, что уже два года в ВСУ нет индексации зарплат, при этом мусорам, судьям, прокурвам, каждые полгода добаляют.
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18.06.2021 13:44 Відповісти
Помимо того с января этого года,задерживается и практически не выплачивается оздоровительные(так называемые отпускные),подъемные,мат.помощь на решение социально бытовых проблем!Зелупы добивают армию!! Внутренний враг страшнее вразы!
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18.06.2021 17:51 Відповісти
В проекте бюджета 2022, зелупа собирается уменьшить расходы на армию в воюющей стране с 400млрд до 200. При этом полностью отсутствует программа закупки современного вооружения, укроборонопром ликвидирует десятки важнейших предприятий впк. А еще задолженность кабмина перед военными более 1 млрд гривен. Кому там еще не хватает доказательств, что преЗЕрватив уничтожает армию по заказу Кремля?!!
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18.06.2021 13:48 Відповісти
Це ти саме про той бюджет, який підписав Петро Олексійович у останні дні своєї каденції, коли стало зрозуміло, що його час минув?
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18.06.2021 13:53 Відповісти
Субсидіі перестали виплачували зелені істоти , на сьогоднішній день 6- и мілліонам пенсіонерам та інвалідам , то про що
можна говорити із цією бандою зебені , які гребуть все , що погано лежить в державі !
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18.06.2021 13:50 Відповісти
Нагла, цинічна брехня! Мамі субсидію як давали, так й дають.
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18.06.2021 13:54 Відповісти
Мама , мабуть , зелена , бо моій мамі не дають вже більше року !
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18.06.2021 13:57 Відповісти
Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що з травня 3 мільйона домогосподарств в Україні позбавлені субсидій. Це відбулося через те, що уряд схвалив нові правила виплат.

Про це ексурядовець написав у Facebook.

«Для призначення нових субсидій їх потрібно переоформити! Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія!», - повідомив Розенко.

Колишній міністр соціальної політики наголосив, що до цього часу обласним управлінням соцзахисту не передано програмне забезпечення для призначення субсидій за новими правилам.

За його словами, уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях.

«Наслідки? 6 мільйонів українців (понад 3 мільйони домогосподарств) уже два місяці не отримують субсидії! Ціна на газ для населення зараз втричі вища, ніж у минулому році. А субсидії забрали!», - резюмував Розенко.
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18.06.2021 14:01 Відповісти
Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко

Більше не треба нічого казати.
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18.06.2021 14:04 Відповісти
Субсидії повинні отримувати виключно ті, які цього потребують згідно встановленого законодавством порядку. Держава наводить з цим лад. Все6 буде добре.
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18.06.2021 14:46 Відповісти
Шо ти тут чешеш?! Скільки давали при Пороху, і скільки - зараз? Спитай у мами, недолуге!
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18.06.2021 14:08 Відповісти
Сказати щось хтів, чи просто повітря зіпсувати?
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18.06.2021 14:10 Відповісти
Тобі, хамло, я вже сказав. Якщо лишились клепки, - спитай у пенсів, яку субсидію отримували у 2017, і яку - тепер.
Так тобі зрозуміло питання, убоге?)))
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18.06.2021 15:18 Відповісти
"Запарєбріку", а чого тебе так бомбить? Хазяїн пайку зрізав?))) Палай далі!)))
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18.06.2021 15:45 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 ч

СКОРО! ПЛАТЕЖКИ "ЗА ПОВІТРЯ,ЯКИМ ВИ ДИХАЄТЕ" СУСПІЛЬСТВО,ЯКЕ ГОЛОСУЄ за"членограя" НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄЗамість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6608 В Україні узаконили третю платежку за газ Стягуват\з українців,що живуть у багатокварт\будинках Плату за обслуг\внутрішн\газових мереж З\проект підписаний
https://antikor.com.ua/articles/464892-ukraintsam_nachnut_prihoditj_po_tri_platehki_za_gaz_za_chto_eshche_budem_platitj
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18.06.2021 14:08 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

5 ч. ·

Власть продолжает проводить тарифный геноцид украинского народа. Очередным антинародным и шоковым для страны действием в этом направлении стало решение государственного «Нефтегаза» «задним числом» с 1 июня повысить на 50% стоимость газа для населения - до 12 грн за куб. При том, что миллионы украинцев не смогли прошедшей зимой платить даже по якобы «регулируемой» цене 7 грн за куб и накопили десятки миллиардов долгов.

Учитывая, что сменился уже новый руководитель «Нефтегаза», а назначенный Витренко является полностью креатурой Банковой, то можно утверждать: антинародная и антисоциальная тарифная политика - это не только наследство от «попередников», но и сознательные действия уже новой «зеленой» власти. Которая в алчном угаре хочет заработать коррупционные миллиарды на «схемах» с продажей газа украинской добычи.

Как всегда, против очередной тарифной аферы и очередного мощнейшего удара по карманам людей выступила только лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. В четверг она потребовала от Кабмина отменить решение подконтрольного «Нефтегаза» о повышении тарифов на 50%. А от президента и парламента - принять закон, разработанный «Батькивщиной», о продаже газа украинской добычи исключительно населению по цене себестоимости.

То есть - со всеми налогами, траспортировками и рентабельностью «Нефтегаза» газ для людей должен стоить не дороже 3-3,5 грн за куб. Но не 7-8 грн. И главное - не 12 грн!

И мы понимаем: «голубое топливо» по доступной цене и получали бы сейчас миллионы людей, если президент хоть раз подумал о спасении страны, про судьбы украинцев, о том, как жить простым людям, - и решился бы на формирование правительства профессионалов во главе с Тимошенко.

К сожалению, «зеленый каток» не намерен останавливаться в процессе уничтожения страны. Это и начало с 1июля дерибана нашей земли, против которого выступает почти вся страна. И продолжающийся тарифный геноцид. И постоянно растущие цены на продукты питания, которые уже выше, чем в Европе. И полнейшая стагнация экономики. И копеечные пенсии и зарплаты, на которые люди просто не могут выжить и заплатить за коммуналку. При этом власть все новыми репрессивными законами пытается выжать последние копейки из украинцев.

Одновременно Банковая сознательно цинично саботирует все законные методы, с помощью которых Тимошенко пытается остановить антинародные действия власти, - референдум по земли нагло провести не дали, Конституционный суд заблокирован, в Раде работает «зеленый принтер» монокоалиции, отметающий любые здравые инициативы «Батькивщины», направленные на поддержку людей.

Но «слугам не народа» стоит помнить одну простую вещь. Когда власть перестает слышать оппозицию и недовольство общества, то начинает говорить улица. Два майдана у нас уже было. Это ли нам надо в условиях войны, коронавируса и тотальной нищеты?
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18.06.2021 14:15 Відповісти
Ну, до интеллектуала Шмаркли ему ещё далеко!
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18.06.2021 14:56 Відповісти
Та дай Боже, шоб ця найвеличніша зелена гніда скоріш стала папєрєдніком!)))
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18.06.2021 15:10 Відповісти
Шо, пока у корыта были все устраивало? И кортежи и госдачи и бриллиантовые прокуроры. А теперь зрада ?
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18.06.2021 15:02 Відповісти
Не платили военным и пусть не привыкают, Данилов вообще сказал, что ненужно воевать, распустить армию, и все. У кацапов большая, на оба "братских" народа хватит...
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18.06.2021 15:21 Відповісти
що там з по "1000 грн" кожному воякі від петра?
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18.06.2021 15:47 Відповісти
При Зеле военным не добавляли, только ментам, судьям, прокурорам и прочей....
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18.06.2021 18:21 Відповісти
 
 