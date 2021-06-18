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МВС Білорусі вимагає визнати інформацію новинного порталу Tut.by екстремістською та обмежити до неї доступ, - Nexta

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МВС Білорусі вимагає визнати інформацію новинного порталу Tut.by екстремістською та обмежити до неї доступ, - Nexta

Інформацію білоруського новинного порталу Tut.by вимагають визнати екстремістською. Це стосується також акаунтів видання у всіх соцмережах.

Про це повідомляє телеграм-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується як самого порталу, так і його акаунтів у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Твіттері, Вайбері, "ВКонтакте" й Тіктоку. Опубліковані там матеріали нібито загрожують національним інтересам і національній безпеці Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд у Білорусі позбавив новинний портал Tut.by статусу ЗМІ.

Пізніше білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників.

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Автор: Наталя Джума
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МВД Білорусі сама є екстремістською та терористичною організацією.
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18.06.2021 13:20 Відповісти
когда то яврики стали бороться с терроризмом, однако, сами были первооткрывателями этого творчества. Здесь колхозно-совковый строй никак не расстанется с преданностью делу Ленина.
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18.06.2021 13:28 Відповісти
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. «Каждый народ достоин своей участи»!
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18.06.2021 13:40 Відповісти
Якось "насрать"!!! Я казав що ці "танці на площі" кінчаться саме так! Саме так і вийшло А мені ще восени 20-го тут "сябри" рвалися "очі повидирать"!!! Так чого мене повинно тривожить те що при закликах "пить антибіотики" при "холері" білоруси відмахнулися і сказали що їм вистачить відвару дубової кори?
А їх вимагання від Заходу "віддерти рабський хомут" від їх шиї взагалі сміх викликає - вони самі навіть не пробують його віддерти - адже він віддирається лише з власною кров"ю! А вони до цього не готові : кажуть - "болить"!
"Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый миг готов за них идти на бой!"
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18.06.2021 14:06 Відповісти
 
 