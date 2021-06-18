МВС Білорусі вимагає визнати інформацію новинного порталу Tut.by екстремістською та обмежити до неї доступ, - Nexta
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Інформацію білоруського новинного порталу Tut.by вимагають визнати екстремістською. Це стосується також акаунтів видання у всіх соцмережах.
Про це повідомляє телеграм-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.
"Це стосується як самого порталу, так і його акаунтів у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Твіттері, Вайбері, "ВКонтакте" й Тіктоку. Опубліковані там матеріали нібито загрожують національним інтересам і національній безпеці Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше суд у Білорусі позбавив новинний портал Tut.by статусу ЗМІ.
Пізніше білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників.
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А їх вимагання від Заходу "віддерти рабський хомут" від їх шиї взагалі сміх викликає - вони самі навіть не пробують його віддерти - адже він віддирається лише з власною кров"ю! А вони до цього не готові : кажуть - "болить"!
"Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый миг готов за них идти на бой!"